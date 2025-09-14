Konečná (KSČM): Chápu, že mají vládní papaláši osypky

15.09.2025 4:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozhovoru na iDnes.cz o volebním programu

Konečná (KSČM): Chápu, že mají vládní papaláši osypky
Foto: Youtube
Popisek: Kateřina Konečná

Tak toto je ten rozhovor, který vyvolal takový poprask, že jej okomentovala celá sebranka SPOLU včetně samotného profesora Nutelly, pardon Fialy.

A co v něm pro ně tak znepokojivého zaznělo?

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 6478 lidí

  • že přeběhlík a největší izraelský alpinista Lipovský se dříve školil u Palestinců
  • že nehodláme utahovat opasky lidem, ale bankám, nadnárodním korporacím a korupčníkům, na které si doteď nikdo netroufnul
  • že chceme, aby na školách učili učitelé, nikoli netransparentní politické neziskovky
  • že nechceme, aby lidem někdo říkal, o čem mohou a nemohou rozhodovat, proto požadujeme referendum bez omezení
  • že je mír cennější než válka

Chápu, že z toho mají vládní papaláši osypky! Ale tyto ani další priority my za koryta nevyměníme.

Rozhovor pro pořad Rozstřel najdete na iDnes.cz ZDE celý, nezkrácený!

Díky za Vaši neskutečnou podporu Hnutí Stačilo! má potenciál vysoko nad 10 % - pojďme oslovit každého, kdo je ve vašem okolí, ať získáme co nejsilnější mandát k prosazení našich priorit.

Už za pár dní dostane vládní gang pětadvacet a řekneme mu STAČILO!

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Zdroje:

https://tv.idnes.cz/rozstrel/rozstrel-katerina-konecna-cely-zaznam.V250908_121715_idnestv_jaha

autor: PV

