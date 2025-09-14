Konečná (KSČM): Chápu, že mají vládní papaláši osypky

Tak toto je ten rozhovor, který vyvolal takový poprask, že jej okomentovala celá sebranka SPOLU včetně samotného profesora Nutelly, pardon Fialy.
A co v něm pro ně tak znepokojivého zaznělo?
- že přeběhlík a největší izraelský alpinista Lipovský se dříve školil u Palestinců
- že nehodláme utahovat opasky lidem, ale bankám, nadnárodním korporacím a korupčníkům, na které si doteď nikdo netroufnul
- že chceme, aby na školách učili učitelé, nikoli netransparentní politické neziskovky
- že nechceme, aby lidem někdo říkal, o čem mohou a nemohou rozhodovat, proto požadujeme referendum bez omezení
- že je mír cennější než válka
Chápu, že z toho mají vládní papaláši osypky! Ale tyto ani další priority my za koryta nevyměníme.
Díky za Vaši neskutečnou podporu Hnutí Stačilo! má potenciál vysoko nad 10 % - pojďme oslovit každého, kdo je ve vašem okolí, ať získáme co nejsilnější mandát k prosazení našich priorit.
Už za pár dní dostane vládní gang pětadvacet a řekneme mu STAČILO!
Ing. Kateřina Konečná
