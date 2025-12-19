Konečná (KSČM): Falešná hra na „velký zelený ústup“

Zaregistrovali jste tu tak trochu předstíranou reality show, nazvanou „velký zelený ústup“? Nalijme si ale čistého nezeleného vína.

Foto: Youtube
Popisek: Kateřina Konečná

V ní se lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský bije v prsa a pomalu nám tvrdí, že zrušení zákazu spalovacích motorů je celý jen jeho vlastní zásluha. Nalijme si ale čistého nezeleného vína: ten ústup zas nebude tak velký, jak se nám média a pan Zdechovský snaží podsunout. Pojďme se spolu podívat, jaká je realita.

Podle současných pravidel musí mít všechna nová auta od roku 2035 nulové emise. Nově se však má chystané snížení emisí CO2 omezit na 90 procent. To znamená, že automobilky budou moci prodat ještě pár aut se spalovacím motorem i po roce 2035. Jenže není spalovák jako spalovák.

Takováto auta prodaná po roce 2035 totiž budou muset využívat takzvaná „nízkouhlíková paliva“ anebo být vyrobená ze „zelené oceli“, to je ocel, která pro svoji výrobu nevyužívá uhlí a koks, ale elektřinu – ideálně elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Hned dvě evropské ocelářské firmy zrušily v nedávné době své projekty výroby zelené oceli, kvůli příliš vysokým cenám elektrické energie a vysokým výrobním nákladům. Ve výsledku je totiž zelená ocel až o 50 procent dražší než ocel obyčejná. Takže, ano po roce 2035 si budete moct koupit nové auto se spalovacím motorem, ale málokdo na něj bude mít za těchto výrobních podmínek peníze. A to není všechno.

K nízkouhlíkovým palivům totiž nepatří jen levné LPG, ale i takzvaná syntetická paliva, která vás můžou nyní vyjít i na víc než 100 korun za litr. Mluví se o tom, že by v budoucnu měla zlevňovat, ale neví se, o kolik zlevní, a hlavně za jak dlouho. Spalováky prodané po roce 2035 tak budou velmi drahé a krmit je budete ještě dražšími palivy.

Takže ve výsledku je to jako v té pohádce o princezně Koloběžce první, co přijela/nepřijela oblečená neoblečená. Von der Leyenová provedla velký zelený nezelený ústup neústup. Hlavně, že si za to europoslanci jako pan Zdechovský připisují zásluhy…

