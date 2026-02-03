Premiér Babiš: Budou to dva dny tradičních lží, dezinformací a urážek ze strany opozice

Takže dobrý den. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, slyšeli jste projev, a takhle to bude dva dny, dva dny budeme slyšet tyhle věci, které jsou podle hesla lhal jsem včera, lhal jsem dnes, jsem předseda ODS. (Pobavení v sále.) Tradice pokračuje, úplně zbytečná schůze, která nepřinese vůbec nic, jenom to, že nemůžeme pracovat. Takže scházíme se dnes na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, jejímž jediným bodem je hlasování o nedůvěře naší vládě. Ano.
Už samotný fakt, že se tu setkáváme necelé tři týdny, neboli 19 dnů, jak bylo řečeno před chvílí, poté, co naše vláda získala důvěru dne 15. ledna, je samo o sobě dost výmluvné. A co je úplně neuvěřitelné, je, že vlastně dnešní opozice se tváří, jako kdyby tady čtyři roky nevládla, oni vládli ještě de facto do konce minulého roku a místo toho, aby chodili někde, aby je nikdo neviděl, tak takhle udatně vystupují.
Rychlost opozici upřít nelze. V minulém volebním období vyvolalo hnutí ANO hlasování o nedůvěře až po osmi měsících, a to po kauze Mlejnek, kdy zástupce organizovaného zločinu, STAN, pan Rakušan dosadil kámoše pana Rédla do čela rozvědky, ano, o tom se už nemluví. A vy dnes svoláváte mimořádnou schůzi kvůli soukromé SMS, konverzaci, u které snad všichni experti říkají, že o žádné vydírání nešlo, jakkoliv nepopírám, že pan Macinka zvolil svá slova nešťastně a neměl komunikovat s přítelem po boku pana prezidenta. Dokonce s ním telefonoval, nerozumím tomu, já mluvím napřímo s panem prezidentem, ale budiž.
Vyvolání hlasování o nedůvěře je právem opozice, stejně tak je naším právem, a spíš bych v tomto případě řekl povinností, poukázat na míru vašeho pokrytectví, pozérství a falešné zásadovosti. Pětikoalice se rozhodla, že z esemeskové kauzy udělá údajnou bezpečnostní hrozbu, morální katastrofu a důvod ke svržení vlády. Ano, opět jste si oblékli svoje - a za ty roky v politice už hodně obnošené a děravé - kostýmy strážců hodnot, demokracie a politické kultury, a přišli jste sem před kamerami se pohoršovat a vykládat svoje pohádky o hodnotách. Ano, pohádky o hodnotách.
Jestli něco tato schůze skutečně není, pak to není spontánní obrana demokracie, je to politické divadlo. Co divadlo, spíš kabaret, festival pokrytectví, v němž hlavní roli hrají lidé, jejichž vlastní působení v politice je zatíženo takovým množstvím skandálů, selhání, afér, že by v jejich počtu mohli směle konkurovat počtu dílů nekonečného televizního seriálu Ulice.
Jediné pozitivní na dnešní schůzi je, že jistě budete mluvit stručně, věcně a úsporně, protože jak jste nám v minulém volebním období opakovaně připomínali, každý jednací den Sněmovny stojí daňové poplatníky zhruba 4 miliony korun.
Ano, ale my jsme aspoň obstruovali, abyste nezaváděli ty asociální zákony a nenazývali důchodce hospodářskou škodou a nezdaňovali všechny, takže bylo za co bojovat a bránit vlastně naše spoluobčany. No, nevím, co vy vlastně, co máte za program. A ten program je stále stejný. To je stále Babiš, nevím, kolikrát jste to řekl jako, no, a mě to hrozně baví, jak nás kritizují lidé, kteří, pokud by měli nějakou elementární politickou sebereflexi, by spíše měli tiše odejít ze sálu a doufat, že se na jejich vlastní působení co nejrychleji zapomene.
Baví mě, že nás kritizují ti, kdo za poslední čtyři roky dokázali zdevastovat státní finance. Ano, 1 200 miliard dluhu jste nasekali při 1 200 miliardách deficitu. Vrátit korupční praktiky na úroveň devadesátých let, rozbít důvěru občanů ve stát. Lidé, kteří kážou hodnoty všem kolem sebe, sami se jimi ale nikdy neřídili a svou politiku vystavili na pokrytectví, dvojích metrech a falešném moralizování.
Krásně to popsal autor komentáře v Lidových novinách z minulého týdne, kde píše, cituju: Opozice, která před čtyřmi lety plánovala seškrt Hradu - rozpočet, jestli ten nejmenuje jejího ministra, teď vyvolává hlasování o důvěře vládě kvůli témuž, notabene 14 dnů poté, co vláda důvěru dostala, aniž by opozice měla jakýkoliv plán a co po hytotetickém pádu vlády dělat. A o pár řádků dál: Když byla inflace v září 2021 3,6 procenta, tak to byla vina premiéra Babiše, samozřejmě Babišova drahota. Když byla inflace v dubnu 2023 nevídaných 16,2 procenta, vy jste to dotáhli až na 19, náhle to podle většiny médií již nebylo chybou premiéra, ale výhradně guvernéra ČNB.
Jak je to možné? No, jednoduše. V září 2021 byl premiérem nenáviděný Babiš, tak se mu inflace hodila na hrb, ta drahota, co jste si vymysleli. A v dubnu 2023 byl již premiérem milovaný Petr Fiala, tak se inflace přišila neoblíbenému guvernérovi ČNB Michlovi. A jak zadek na hrnci na vás sedí tato pasáž, úplně stejně je to ve sporu o ministra zahraničí, respektive životního prostředí. Dokud hrozili nejmenováním vlády - nejmenováním člena vlády prezidenti Klaus či Zeman, šlo o odporné porušování ústavy. Ale když odmítne jmenovat ministra Petr Pavel, jde podle velké části médií a zhruba poloviny voličů o chvályhodnou ochranu demokracie. Nejen ekonomickou teorii, ale pravidla i výklad ústavy měníme podle toho, kdo zrovna sedí ve Strakovce nebo na Hradě. No, prostě chcete na ostatní uplatňovat pravidla, která sami nedodržujete. A právě proto je potřeba občanům na úvod připomenout, kdo se tady chystá pohoršovat a kdo koho chce poučovat o morálce, odpovědnosti a politické kultuře.
Tak jde u roztříštěné opozice začít. Tak co například u pana Rakušana? Pan Dozimetr Rakušan, jeho strana se pod jeho vedením stala synonymem pro organizované tunelování veřejných peněz a rozkrádání státu. Rakušanovo hnutí má na postu hejtmana člověka odsouzeného za korupci. A chce nás kritizovat člověk, který ještě před nástupem do funkce vyvíjel nátlak, nebo bych mohl říct i vydíral policejního prezidenta, aby odstoupil, a to se mu také i povedlo. Ještě nebyl ve funkci a vlastně pan Rakušan na něj promluvil, a jestli ho vydíral, nebo co mu řekl, no, a on odstoupil. Člověk, který na GIBS vyzvídal detaily živých kauz, který do čela rozvědky dosadil mafiánského Rédlova kámoše. Člověk, který měl stejný šifrovaný telefon, jako organizovaná zločinecká skupina. Nejdřív o tom lhal a zapíral to, a když už to bylo neudržitelné, vymyslel si tu nejhloupější výmluvu, že ho dal na hraní dětem. A víte co? Média se s tím spokojila a stačilo jim to.
No, a potom dnes vystoupil pan předseda ODS Kupka. No, tak já na rozdíl od pana Kupky jsem nevystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity, a pan Kupka samozřejmě celý život dělal mluvčího. A samozřejmě pokračuje v tom dědictví pana Fialy. A přesně sedí to, lhal jsem včera, lhal jsem dnes. Jsem předseda ODS. Takže vy tady nám chcete vykládat o nějaké morálce. No, tak zapomněl jste nám říct, jak jste vytunelovali 40 milionů z rozpočtu středních Čech. Vy jste si sedli na koně, zazpívali pod Karlštejnem, a za pět let jste si vyfakturovali 40 milionů. Nebo nechcete nám tady povídat o tom, jak jste privatizovali středočeské nemocnice?
Takže vy tady vystupujete, například jste byl mluvčí i Topolánka, a vy jste za celé to období, co jste byl mluvčí, strašně dlouho obhajoval veškeré špinavosti korupcí prolezlé ODS. Stačí se podívat, co se tady stalo od revoluce. Můžeme se podívat na vaše výsledky - zničených firem, i to OKD, které my jsme zachránili, i to teď, vlastně i ty zásoby ničíte, jak jste ho zprivatizovali, nikdy nemělo být privatizované.
Takže samozřejmě pan Kupka tady srdnaté stál za panem Fialou během kauzy jeho Kampeličky, kde se praly špinavé peníze, odkud se v igelitkách vynášely stamiliony v hotovosti. Pan Kupka bagatelizoval bitcoinové miliardy pocházející z prodeje drog nebo dětské pornografie. Ano, 12 miliard jste mohli tady zachránit.
No, a potom jste na postu ministra spravedlnosti vytvořil škodu asi 60 milionů. Mě strašně baví, jak vy tady mluvíte o tom rozpočtu. Vy jste byl ministr dopravy a vy jste podvodně předložil... Ne, vy jste předložil pravdivý rozpočet SFDI a zkrátka Stanjura vám na to nedal peníze.
Takže historicky jste jenom podváděli, tak já nevím, o čem tady mluvíte. O čem? Jak se potkám s Trumpem? No, já už jsem Trumpovi jednou vysvětloval, že je potřeba mluvit o nominálu, nominálový výdaj na obranu. Samozřejmě, média vás miluji a já vám řeknu za chvíli proč. Tohle jste měl okomentovat, pane předsedo. Tady toto je ODS. (Ukazuje do sálu graf.) Snižovaly se výdaje na obranu z 56 miliard na 41. To je vaše dílo. My jsme je navyšovali ze 41 na celkových 91. Kdyby nepřišla válka na Ukrajině a nedělali jste si tam kšefty, tak jste nikdy té obraně nic nedávali. Tak já nevím, o čem tady vykládáte.
Zahraniční politika. O čem mluvíte? Vždyť váš bývalý premiér se vyhýbal zahraniční politice. On nešel na tu Evropskou radu ještě 16. prosince 2021. Nechal to na mě. Vyhýbal si těm setkáním, protože tam neměl co říct, protože tomu zkrátka nerozumí. Můžeme se bavit o vašem předsednictví, co jste vlastně předvedli.
Vy říkáte, že my máme nějaký problém. To je zajímavé, že v Davosu si vyžádal schůzku se mnou kancléř Merz, že tam byli prezidenti z celého světa, premiéři, že zítra letím za Giorgia Meloni do Itálie. V pondělí jsem u bavorského premiéra, v úterý u rakouského premiéra, a máme Slavkovský formát. Ve středu mám večeři s Emmanuelem Macronem, ve čtvrtek jsem na neformální Evropské radě. Ty emisní povolenky, které mi vyčítal pan Fiala, neudělali jste s tím vůbec nic. Zahraniční politiku dělá vláda. Vláda dělá zahraniční politiku a my ji budeme dělat velice pragmaticky a na rozdíl od vás nehodnotově. Protože vy jste zničili celý byznys českých firem v Číně. Mimochodem, jenom čeští občané a snad Litva máme víza do Číny. Nikdo jiný nemá, nepotřebuje víza.
Takže tady nevím, o čem jste mluvil. Prosím vás, zase jste lhal. Vy jste zase řekl... Já vím, že jste posedlý Babišem a střetem zájmů. Agrofert nečerpá žádné dotace. Nečerpá žádné dotace, protože jsem ještě nevložil akcie do toho fondu. Tak přestaňte lhát. To, že jste ničili tady celé sektory zemědělství a potravinářství jenom proto, že nenávidíte Babiše, a devastovali jste všechno, celý byznys, místo toho, abyste poděkovali, že jsem tady založil tuhle firmu, která do evropských rozpočtů za 20 let odvedla 103 miliard korun. Z toho 60 miliard - a možná právě vy dostáváte peníze, které odvádí tady Agrofert. Já se neživím politikou, na rozdíl od vás. Vy jste tam celou vaši kariéru. Takže o čem to tady mluvíte, ano? Agrofert nečerpá žádné dotace, protože čekám na souhlas ještě dvou členských států, abych ty akcie vložil.
Vůbec, střet zájmů jste si vymysleli vy, protože jste neschopni mě porazit na náměstí, ve volbách, i když vám fandí veškerá média, která jste platili. Za chvíli vám řeknu kolik. Stovky milionů jste tam dávali. To je korupce normálně, korupce, ano? Takže nevím, jaké sliby my jsme nesplnili. Já od nástupu do funkce pracuju. Dneska 8.30 jsem byl na Fakultě architektury. Ano, potkal jsem se tam s novým rektorem. Máme skvělý projekt postavit konečně nové koleje v Praze. Co jste vy tady postavili od té revoluce? Co jste tady postavili vy, ODS, KDU, ČSSD, tradiční strany? Ani tu novou nemocnici jste neudělali. Ani to ne. Jenom jste tunelovali a dělali kšefty.
Takže ano, ráno jsem tam byl, ano, a teďka půjdu - kdybych dneska tady nemusel sedět a možná ani nebudu - potřebuju jít na Balíkovnu. Vy jste zničili tu Českou poštu, jedinečné aktivum, zničili jste ji. Lidi nedostávají balíky. Ta pošta je na bankrot. Ano, jenom kšefty, a je to vaše vina. Vy jste tady zničili tolik firem - České aerolinie, Námořní plavbu jsme měli, Harvard, Kuponka. Můžu vám tady o tom vykládat pět let. Vy byste se měli zrušit z podstaty, ODS. Vy jste tady tolik škod napáchali, nevratně. Proto nám tady i téměř nic nepatří a 280 miliard dividend je vypláceno do zahraničí. Tak to je. To je vaše dílo. Takže nevím, co tady vlastně chcete od nás.
Ústavní soud? No, tak v Ústavním soudu jsou soudci jmenovaní panem prezidentem. To je všechno. Co k tomu mám ještě říkat? Já se nechci soudit s panem prezidentem. Pan prezident se tak rozhodl, dobře. Je to škoda, že nedostal pan Turek šanci ukázat, jestli by byl dobrý ministr nebo špatný. Ale já samozřejmě s panem prezidentem určitě zítra budu mluvit a myslím si, že je zájem, abychom tu situaci uklidnili, aby se samozřejmě stále nemluvilo jenom o tomhle sporu, protože my už děláme plno dobrých věcí, ale to samozřejmě média nezajímá.
Takže určitě tady dneska vystoupí i pan Jurečka. Zase bude mluvit o hodnotách. Tak si vzpomeneme na ten vánoční večírek, jak tam trsal a pařil do brzkých ranních hodin. O tom, jak veřejně lhal, a v nemocnicích hledali mladé lidi, kteří po řádění šíleného střelce bojovali o život. Vy, vy jste takoví asociálové, že jste odmítli vyjádřit tady soustrast těm rodinám, které přišly o životy svých blízkých. To jste vy, totálně asociální pětikoaliční parta!
Nebo by nám mohl vykládat o tom, jak dostal dotace ten jeho bratr, ne? Pan Výborný přišel, vymyslel si nějaké peníze, někdo někomu dluží. Ne, ne, ne. Nikdo nikomu nedluží. My řekneme lidem, co všechno vy jste napáchali v těch rezortech. My se nestačíme divit, jak jste bezostyšně utráceli peníze na nesmysly. Ano, a samozřejmě pan Jurečka se proslavil osekáním důchodů. To je ta vaše reforma nesmyslná, zvýšením věku odchodu do důchodu, a samozřejmě se Stanjurou vzali výhody rodinám. Dneska navrhuje jaké opatření na podporu seniorů a rodin. Tak já nevím, co jste tam dělal čtyři roky? Vždyť udělejte výkaz vaší práce. Ne ten blábol, co mi nechal pan Fiala na Úřadě vlády, který neobsahuje vůbec nic. Konkrétně, udělejte to. My jsme to udělali, když jsme skončili v roce 2021. No, takže vy jste neudělali nic a je neuvěřitelné, jak jste na to zapomněli, jak se tady snažíte lidem říct, že jste tam vlastně ani nebyli. To je neuvěřitelné.
No, tak, určitě nepochybuju, že před pultíkem bude také exhibovat papaláš a pozér Hřib, který si neoprávněně nechával vyplácet odměny ve výši desítek tisíc korun a tiše doufal, že na to nikdo nepřijde. Že prý účetní chyba, za kterou může někdo jiný. No, to určitě. Člověk, který občany naháněl do autobusů a tramvají a sám ke kampani zneužíval služební limuzínu z pražského magistrátu, aby s ní jezdil po republice. Člověk, který buď naschvál nebo svou naprostou nekompetentností zneprůjezdnil Prahu. Ano, je to peklo v Praze. Člověk, jehož jediným dědictvím jsou cyklostezky na magistrále a zbytečné tramvaje na Václaváku. Ten určitě tady bude zase mluvit. Takže je to stále dokola.
No a určitě se přidá i pan Bartoš, z jehož digitalizace stavebního řízení se dodnes všichni vzpamatováváme. A i ten váš projekt o bydlení - to je neuvěřitelné, jak vy jste absolutně ekonomicky negramotní, když jste slíbili obcím peníze na 20 let na jednoprocentní úrok, a přitom sami si budeme půjčovat za 5 procent - no, kdo by to nevzal, ne? Kdo? Každý by chtěl jedno procento na dvacet třicet let a někdo mu půjčí za 5 procent, ano. Jsou tam žádosti za 50 miliard, ano, všichni to chtějí - totálně nesmyslný program a ještě se s tím chlubíte.
A pan Bartoš by nám taky mohl ukázat fotky ze svého výletu do Japonska a Jižní Koreje, který daňové poplatníky vyšel na milion korun a z toho 100 000 padlo jenom na fotografa, protože samozřejmě všechny tyhle vaše cesty České republice nepřinesly vůbec nic.
Nebo by nám mohl taky povyprávět, jak ještě jako ministr využíval čtyři služební auta, jedno asi na úterý, středu, čtvrtek, protože Fialova vláda většinou (v) pondělí a (v) pátek měla volno nebo stříhla někde nějakou pásku, tak moc se nepracovalo. A my se nestačíme divit na Úřadu vlády, protože samozřejmě i ty náklady byly na Úřadu vlády.
Takže jenom, abyste věděli, že mediální výdaje Úřadu vlády za rok 2022 až 2025 byly 136 milionů korun. A víte, kolik utratil Úřad vlády v rámci covidu, kdy jsme vyzývali lidi, aby nosili roušky a tak dále? 4,6 oni utratili - a to je jen začátek - a Úřad vlády je samozřejmě malá instituce z hlediska výdajů.
No, takže to jsou ty morální majáky, co tady dneska budou vystupovat a jeden po druhém budou vám, vážení spoluobčané, vykládat nesmysly a lži místo toho, aby mlčeli. My, když jsme prohráli volby, tak jsme se moc neprezentovali, neukazovali. Já jsem odmítl pověření, které mi chtěl (dát?) prezident Zeman. Chovali jsme se skromně a zkrátka jsme to rozchodili, no, jsme prohráli. Oni prohráli a nejsou schopni to akceptovat. No, takže můžeme si připomenout kauzy pětikoalice za čtyři roky Fialovy vlády.
První je samozřejmě bitcoinová aféra. Ano, tam vy mluvíte o tom, že je nějaká ostuda v zahraničí? Prosím vás, v zahraničí ty státníky vůbec to, co se děje u nás na vnitropolitické scéně, nezajímá, vůbec je to nezajímá, jo? Já s nimi mluvím na rozdíl od vás. Takže bitconovou aférou, která nám udělala mezinárodní ostudu, se Fialova vláda zapsala do dějin. Nepamatuji si, kde by se stalo, že by stát vypral drogovému dealerovi 12 miliard a do korupčního skandálu byl zapleten premiér, ministr financí a vše organizoval ministr spravedlnosti. Celá bitcoinová aféra je učebnicovým příkladem toho, jak to fungovalo za Fialovy vlády a o co jejím představitelům hlavně šlo, o co jim šlo - no, o prachy samozřejmě. Pohádka o napraveném drogovém dealerovi, který chtěl státu darovat miliardu korun, byla sama o sobě absurdní. Ještě absurdnější bylo tvrzení, že si toho nikdo z klíčových členů vlády nevšiml. Ministr spravedlnosti don Pablo Blažek se snad poprvé v životě zachoval jako naivka a zrovna, když šlo o miliardy. Ministr financí o tom náhodou - v uvozovkách - nebyl informován a premiér se o celé věci dozvěděl jen tak mezi řečí na chodbě jako pikantní historku. Do toho chaotická komunikace, děravé a účelově upravené časové osy, paní poslankyně a ministryně Decroix, která naši vládu označuje za svoloč - to jsou ty hodnoty, anonymizované dokumenty, twitterové výlevy a nakonec vyšetřování NCOZ i americké FBI - to byl megaskandál. Vy tady vlastně děláte z dvou esemesek nějaký megaskandál. Ano, tak to je. Takže fakt jste si mysleli, že občané uvěří tomu, že premiér a ministři neměli o celé operaci ponětí, že šlo o shodu náhod, kdy současně Stanjura načetl osvobození od daně pro bitcoiny na 40 milionů korun? Lidi fakt nemají rádi, když z nich někdo dělá blbce, notabene tak primitivně, jak jste to dělali vy. Ze státu jste si udělali pračku na praní špinavých peněz a nástroj a pro obohacování úzké skupiny politiků a jejich kamarádů.
No, a potom máme tady - Fialova kampelička. No, tak pamatujete na kauzu IPB, ano? Tam vtrhla URNA, to bylo taky dílo ODS, ano, ten zázračný náměstek, který rozdával peníze daňových poplatníků potom. No, tak tam měla vtrhnout URNA, do té Podnikatelské družstevní záložny - to je váš druhý největší skandál, ta kampelička, kdy si pan Fiala na 5 let odložil milion korun se závratným zúročením 256 korun na 20 haléřů. Ano, protože pan Fiala samozřejmě má investiční talent. Například nakoupil dluhopisy za 2 miliony ve firmě, která měla na účtech pár desítek tisíc korun a která má podivnou historii. někde v Brně. Česká národní banka označila Podnikatelskou družstevní záložnu za pračku špinavých peněz, ze které se vyneslo celkem 668 milion korun v hotovosti v igelitkách. Ano, dobře slyšíte, vážení spoluobčané. Kolem záložny se pohybovali lidé z okolí tehdejšího premiéra Fialy i firmy spojené firmy spojené z ODS. Peníze ze záložny proudily do politiky, například na konto bruselské nadace New Direction, která je napojena na Evropské konzervativce a reformisty, tedy frakci, kde působí ODS. Odtamtud pak část prostředků směřovala do Fialova (think tanku?) Pravý břeh. Prostě typické propojení politiky, byznysu, veřejných peněz a pochybných finančních institucí, jak je to u ODS typické, ano. No, ale místo toho, aby tam přišla URNA a obstavila ten majetek, tak jenom na to koukali. A víte, co je strašně zajímavé? Že ani trestní oznámení, co poslala Česká národní banka, známý Antibabiš ze Seznam Zprávy, který vždycky má přímé napojení na trestné spisy, nezveřejnil. No, proč asi? No, údajně jsou tam seznamy a jména lidí, kteří tam ty stovky milionů nosili dovnitř a ven. Jo, takže vy tady nám chcete něco vykládat, to je jako neuvěřitelné.
No a potom tady máme Dozimetr - a třetí velký skandál - Dozimetr, který prokazuje, že hnutí STAN je zločinecká organizace zaměřená na systematické tunelování veřejných peněz. Desítky milionů vypraných přes směnárny a offshory, pravá ruka gangstera Krejčíře pan Redl ovládající politiky hnutí, šifrované telefony a pět mrtvých. Podstata Dozimetru spočívá v tom, že šlo o propracovaný systém, jehož cílem nebylo jen obohatit jednotlivce, ale financovat celé politické hnutí. Jinými slovy, STAN si z korupce udělal podle policie zdroj svého financování a prosazoval svůj politický vliv peněz, které byly ukradeny daňovým poplatníkům - vše z pozice člena vedení hnutí a později předsedy STAN kryl pan Rakušan, jak jsem už říkal.
Takže když vy chcete mluvit o morálce a chcete nás tady poučovat, tak možná byste mohli veřejnosti vysvětlit, jak to, že tehdejší premiér Fiala hrál mrtvého brouka a Rakušana ve funkci ministra vnitra podržel. Co to, že jste v kauze Dozimetr zapomněli na čest, morálku a hodnoty a demokracii, kterou tady hlásáte? A že mlčeli aktivisté? A že mlčela média? Jak to, že moc měla přednost před morálkou a hodnotami? Jak je to možné? No, protože jste v politice kvůli prachům, kvůli korytům - je to úplně jednoduché a já to stále lidem říkám. Ano, tak to je. No, takže teď tady chcete předvádět nějaké divadlo. A pro vás vždy platila jiná pravidla. Já jsem fascinován, když teď jednoho lékaře pozvali na výslech policií a mezi řečí mu bylo řečeno, že - teď už to můžeme vyšetřovat. A to vůbec nevíme, co se stalo v IKEMu, jestli nebyl zneužit GIBS, jak jste historicky zneužívali rozvědky - ano, můžeme se vrátit k Nečasově milence, jak nechala sledovat jeho manželku, ano.
Jak jste nás odposlouchávali. Ano, to všechno vy jste vždy zneužívali, takže vy mi nemůžete tady nic vykládat, protože na rozdíl od vás já jsem čistý a ty vymyšlené věci o Čapím hnízdě, já se těším na ten projev, když se budeme tady bavit o vydávání, nebo ten střet zájmů, který jste si vymysleli. Tak se podívejte, jaká jsou kritéria na střet zájmů u členů Evropské komise nebo europarlamentu! Nebo na vás, kolik z vás tady podniká. Ne, ale Babiš to je ten nepřítel jedna. Ale já to chápu. Neskutečné farizejství.
A samozřejmě další aféry. Takže to byly ty tři největší, ale máme tady samozřejmě mediální kampaně za desítky milionů, často pro firmy s vazbami na ODS bez nulového efektu. Ten váš ódéesák, který založil tu firmu No limit, tak údajně zkasíroval za poslední léta na těchto reklamních věcech 4,2 miliardy. Úplně neuvěřitelné! To je borec. Všechny instituce. Tak kdybychom se podívali, a my se na to podíváme, protože to je korupce. Vy jste korumpovali ta média. A my to víme dobře, a proto o nás tak píšou, že vlastně - tak můžeme se podívat na Seznam Zprávy a Novinky. Tak z těch 136 milionů z Úřadu vlády dostaly tyhle téměř 20 milionů. Ano, tak to je. Proto jsou to vaši hlavní podporovatelé, proto stále lžou o nás, ano. A teďka nevím, jestli víc Novinky, nebo Seznam. Ale je to stejné. Manipulace a k tomu se ještě dostanu.
Takže můžeme se vrátit k těm dalším aférám. Stanjurův poradce získal milionové smlouvy bez soutěže v rozporu se zákonem. Firma, kde figuroval Stanjurův kancléř Benda, získala milionovou poradenskou smlouvu bez tendru. Z ubytovny nemocnice se staly byty za 150 milionů, na kterých vydělala politička ODS. Ano, vy vaši neúspěšní politici nám v roce 2013 nalezli do hnutí, ti Švachulové a já nevím, jak se všichni jmenují. Ano, my jsme byli ještě nepolíbení, nevěděli jsme, o co jde, a udělali jsme chybu, že jsme je vzali. A vy nám to ještě vyčítáte? To není naše DNA. To je vaše DNA! Vaše DNA, dělat ty kšefty.
Potom tady máme olomoucký Dozimetr v podání ODS. Dvě slivovice znamenalo 200 000 korun. Desítky milionů z kyperských offshorů zesnulého pana Michalika ze STAN a v Praze byty a tak dále. Podivné nákupy na Ministerstvu obrany. Neuvěřitelné, co tam všechno se dělo. Skandál s poslancem ODS Markem Bendou, jehož asistent otevřeně nabízel lobbistické služby a ovlivňování legislativy. A co exministr Dvořák ze STAN, který na Úřadu vlády zaměstnal vlastního o syna a za státní peníze si provozoval svůj soukromý web. Na rezortu zemědělství europoslankyně ODS Veronika Vrecionová čerpala státní peníze skrze spolek, který dostává miliony korun na organizaci konferencí, ačkoliv ministerstvo by si podobné akce mohlo uspořádat samo. A co Piráti v Praze? Zase přiklepli bez výběrového řízení obří zakázku na servis metra za 14,6 miliardy korun.
Takže fakt tady vy chcete mluvit o demokracii, o hodnotách, principech, když jedinou demokracií je ta, když zrovna vy vládnete, a jedinou hodnotou, v uvozovkách, kterou uznáváte, je klientelismus, a jediný princip, podle kterého se řídíte, jsou prachy, prachy a zase jenom prachy a koryta. Ano, vy tady vykládáte něco o zákonu o státní službě? Já jsem si nikdy nevzal jako poradce na Ministerstvo financí nebo jako premiér nikoho z hnutí. Nikdy. Vy tady, hlavně Piráti, když je STAN vykroužkoval, nechal vykroužkovat, tak jste obsadili všude pozice. Takže vám jde. A teďka vy křičíte, že my to chceme narovnat, aby zaměstnanci státu měli stejné povinnosti a práva jako normální zaměstnanci? Nevím, co je na tom za problém, respektive rozumím tomu, co vlastně říkáte.
Takže občané to prokoukli a dobře vědí, co jste zač. Ano. A proto ten náš výsledek ve volbách byl neuvěřitelný, protože samozřejmě ta obrovská mediální fronta, která stála proti nám a která samozřejmě v tom pokračuje, naštěstí lidé to prokoukli.
Takže když mluvím o pokrytectví, tak samozřejmě se nemohu vyhnout jednomu zásadnímu tématu, které provází nejen mé politické působení, ale i působení celého HNUTÍ ANO už téměř 10 let. Mám na mysli roli některých mainstreamových médií, jejich dvojí metr a systematické útoky na nás. Když jsme byli v opozici, média o nás lhala. Někteří novináři překrucovali fakta, vytvářeli falešné kauzy, stavěli titulky tak, aby nás co nejvíce poškodili a vedli de facto otevřenou kampaň proti našemu hnutí. A to jsme byli v opozici! Místo aby média šlapala hlavně na paty vládě, tak se řada mainstreamových novinářů zaměřila na opozici. To jsme byli my. Vždycky jsou proti nám. Ani dnes, když jsme ve vládě, se situace nijak nezměnila, jen se ještě zřetelněji ukazuje, že značná část českých novinářů otevřeně fandí pětikoalici a kryje jejich selhání, zatímco u nás hledá sebemenší záminku k útoku. Stačí se podívat na titulky, na výběr témat, na způsob, jakým jsou informace rámovány. Chyby a skandály minulé vlády byly bagatelizovány, omlouvány nebo relativizovány. Jakákoliv drobnost na naší straně je nafouknuta několikanásobně. Ten dvojí metr je tak okatý, že ho vidí už nejen naši voliči, ale i lidé, kteří politiku běžně nesledují.
U hnutí ANO jsme svědky těchto manipulací dlouhé roky. Od návodných otázek v rozhovorech, přes účelové střihy výroků, měnění titulků přes den tak, aby nám co nejvíc uškodily, až po systematický výběr komentátorů, kteří mají vždy předem jasno, kdo je viník.
Chcete pár příkladů? Stačí si poslechnout, jak manipulativní a návodné otázky pokládají mnozí moderátoři, kteří často fungují jako další hlas pětikoalice. To je na denním pořádku. Korektních a nestranných moderátorů je jako šafránu.
Kapitolou samou o sobě je samozřejmě kyperský nebo pardon teďka už švýcarský server pana Lukačoviče. Ano, pan Lukačovič je majitel Seznamu a Novinek a má ty velké hodnoty. Po tom, co Seznam nezaplatil srážkovou daň, když si on vyplatil 6 miliard dividend, nezaplatil 900 milionů, tak udělal to gesto a dal na Ukrajinu 100 milionů. Jak šlechetné. Bylo by dobré, kdyby si pan Lukačovič občas přečetl, jaké manipulativní články vycházejí na Seznam Zprávy a u Novinek a Práva je to už téměř pravidlo. Ale za ty čtyři roky dostali téměř 20 milionů, a to je jenom Úřad vlády. Takže když uděláme seznam všech příspěvků té minulé vlády pro média, tak to budou stovky milionů. Stovky milionů! Jenom na digitalizaci pro vaši informaci utratili v rámci kampaně Digitální Česko 120 milionů a přes dynamický nákupní systém na mediální prostor byly smlouvy za 370 milionů, takže to je spolu 420 milionů. Ano, dostávali. Od nás nedostávali, tak asi proto nás nemají rádi, nebo jinak si to neumím vysvětlit.
Takže mohl bych tady číst jeden příklad za druhým, jak tyto prolhané, nedůvěryhodné a tendenční servery na nás útočí. Nemluvím o kritice, mluvím o systematických útocích, otevřené válce, kterou nám tito novináři vyhlásili. Toho Babiše zakomponují kamkoliv a zkritizují cokoliv, jen aby poškodili naši vládu. Tak to budou zase vyprávět ty nesmysly o Čapím hnízdě a já vám tady řeknu, jak se dá v Čechách objednat něco, abyste se dostali před soud. A pokud zase budou křičet nějací soudci, tak ať si nastudují ten spis Čapí hnízdo. Má sice 55 000 stran, ale toto neuvěřitelné politické trestní stíhání - ano, a včera jsem se dozvěděl, že vlastně ten, který mě účelově nechal stíhat po tom, co státní zástupce to zastavil, nejvyšší státní zástupce Zeman, tak paní Decroix, když ho navrhla za evropského prokurátora, tak nestandardně tam byli tři kandidáti a napsala, že je to most favourable.
Takže velice nestandardně to napsala, teďka jsme to četli v médiích, takže je to jasné. Pan Zeman nechal stíhat Babiše a asi za to dostal toho evropského prokurátora. Nevěříte? No, můžete křičet, co chcete. Já si to tak myslím a každý, kdo má logické uvažování, tak bude se mnou souhlasit. Ano.
A teďka vlastně psali, ten server, představte si, že my chceme vrátit tu slevu seniorům a studentům. A napsali zase, že budou přeplněné vlaky a autobusy. Chápete to? Takže my chceme vrátit důchodcům tu slevu, tak oni hned napíšou, že to je špatně, že vlastně budou přeplněné vlaky a autobusy. Nesmysl.
Nebo gigafactory. Já mám už dopis, oficiální vyjádření Samsungu, které psal, kde odstupuje od té gigafactory. Oni to dobře věděli, ale budou stokrát lhát, že my jsme zařízli gigafactory. Není to pravda. Takže jenom chci říct, že oni stále lžou ta média, nebo že jsem si zavolal na kobereček banky. Ne, nezavolal. Ano, banky mi volaly, že ministr obrany - tady je, pan ministr obrany - nechce dávat úvěr zbrojařům. Tak když mi napíše šéf nějaké banky, tak ho přijmu. Ale média napsala, že jsem si někoho zavolal. A oni vytvářejí tady tu nenávist v té společnosti, tu rozdělenou společnost a stále to živí, protože oni chtějí ten konflikt. Chtějí ten konflikt.
Takže je jasné, že čtyři roky tahle média budou, tak jak to mají ve zvyku, o nás informovat nepravdivě, tendenčně. A velká část médií se dnes otevřeně proměnila v názorové platformy, které si říkají zpravodajství, ale ve skutečnosti provozují politickou agitaci. Vyzdvihují informace, které se jim hodí, jiné potlačují, ignorují nebo překrucují.
A teď vlastně zase straší, že my chceme nějakým způsobem ovládnout Českou televizi, Český rozhlas. Vůbec ne. 17 členských států v Evropě financuje veřejnoprávní - tyto prostředky financují z rozpočtu. Takže není to nic neobvyklého. A my o tom povedeme veřejnou diskusi. A hlavně já jsem zvědav na to, jak opozice bude hlasovat z hlediska toho senátního návrhu, že by Českou televizi a Český rozhlas měl kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Já si myslím, že všichni, co platíme tyto poplatky, máme právo vědět, jak se tam hospodaří.
Takže my samozřejmě se snažíme pracovat, dělat věci rychle, není to jednoduché a ze strany opozice vidíme tenhle festival pokrytectví. A samozřejmě média, političtí aktivisté, různé neziskovky a to nás ale vše nemůže odradit od našeho hlavního úkolu, hlavního úkolu naší vlády, a to je snaha udělat z České republiky to nejlepší místo na celé planetě, protože naši koalici nespojují prachy - ne, tady stále vykládají, oni mají tu komunikační kartu, teďka mají komunikační kartu slabý premiér. Tak dobře, můžu se smát a mají komunikační kartu, že vlastně my jsme koalice nevydání. Znovu opakuji, že jsem odmítl abolici prezidenta Zemana a třikrát jsem se nechal vydat. To jsem si ještě myslel, že všichni soudci jsou nezávislí. Ne, nejsou. Nejsou. Všichni nejsou. Já věřím, že většina je, ale v mém případě je to politický proces. Jsem o tom přesvědčen.
Takže my nemáme žádnou koalici o penězích, o korytech, ale my máme koalici, která se snaží zlepšit život našim spoluobčanům. Takže my jsme po volbách neztráceli čas výmluvami ani prázdnými sliby, ale hned jsme začali pracovat. Ano. Vy totiž máte smůlu v tom, že my, když jsme prohráli volby v roce 2021, to jste se museli spojit pět stran, a samozřejmě jsme to asi hlavně prohráli na covidu a dezinformacích, tak my jsme věděli, že budeme lepší než vy a že když budeme pracovat, tak my ty volby navzdory médiím vyhrajeme. Vy se po nás opičíte, vy nosíte, děláte tam ty stínové vlády, ale nemáte na to, protože vy jste nepracovali. To je vaše DNA nepracovat. My pracujeme, proto vy nás nemůžete porazit. Nemůžete.
A můžete nosit znovu ty vlaječky podle nás a můžete všechno kopírovat. Já jsem přesvědčen, že lidé vám to neuvěří. Co vy chcete vykládat na náměstích těm lidem? Vždyť jste tam byly čtyři roky. Čtyři roky. Ještě rok 2025 je váš. Co jim tam budete vykládat? Myslíte, že ti lídé jsou hloupí, že vám uvěří, i když média vám pomáhají? Fakt nechápu. Takže my jsme se nevymlouvali. Ano, my nemluvíme o vaší vládě občas jenom a vy jste mluvili jenom o nás, když jste nastoupili. A samozřejmě řešíme to. Řešili jsme ten migrační pakt, kde spolupracujeme v rámci Evropy, připravujeme nový azylový zákon a připravujeme se hlavně na to jednání Evropské rady ohledně - a znovu vám opakuji, nelžete, neříkejte, že já jsem podepsal nějaký Green Deal. Není to pravda. Green Deal bylo něco úplně jiného než ETS jedničky a ETS dvojky. Ano. A pro nás ten dopad ETS jedniček je úplně, úplně katastrofální a proděláváme na tom. Když porovnám výdaje českého průmyslu a to, co jsme dostali, jsou ty ztráty obrovské.
A máme po prvním čtení stavební zákon, který zásadně zjednoduší a zrychlí povolovací procesy. Vy jste ho zničili, ten bývalý stavební zákon ministryně Dostálové. Vy jste to celé zazdili a právě ti jako pan Bartoš, který to celé zazdil, tady vystupujete a mluvíte, že postavíte nějaké byty, prosím vás.
Takže vy jste obstruovali, obstruovali i ten nový stavební zákon, ale vlastně na rozdíl od vás my jsme obstruovali věci, které byly škodlivé pro lidi, pro občany. Vy obstruujete vlastně věci, které jsou dobré pro občany. Tak jakou to má logiku? Jako to má logiku? Proč to tedy děláte?
Nebo ta debata o zdravotním systému. Vy jste vysáli ty rezervy zdravotních pojišťoven a my tady jsme to tedy schválili jedině tak, jak jsme to mohli udělat, protože kasa je prázdná a ty vaše řeči, že jsou tam nějaké peníze z Evropy. Prosím vás, už nelžete. Vždyť lidé, kteří tomu rozumí, se musí smát. Vy jste nám nechali díru 90 miliard. Ano. Tak to je. Já myslím, že každý, kdo to sleduje, tak to vidí.
A všichni naši ministři mají za úkol šetřit. Šetřit, ano. Žádné poradenství, ano, mají šetřit a my uděláme audit a řekneme to všem spoluobčanům, jak vy jste hospodařili a jak hospodaříme my. Rozhodli jsme o zmrazení platů politiků, ano, tak teď to asi bude posunuto z nějakých objektivních důvodů, ale vy jste neposlouchali, když jsme my říkali, že není potřeba navyšovat ty platy. Takže to je jenom výsledek toho, co jste chtěli, a vždy šlo jenom o peníze pro vás.
Takže závěrem. Dnešní schůze není o jedné SMS ani o bezpečnosti státu. Já, prosím vás, tím Ruttem mám nadstandardní přátelské vztahy. Byl jsem za ním sám, na čtyři oči jsme mluvili hodinu a půl, v Davosu jsme mluvili před tím, než mluvil s prezidentem Trumpem, a samozřejmě tady pan předseda ODS vystoupil, že co budu říkat Donaldu Trumpovi? No, já mu to řeknu, to se nebojte. Jako váš premiér, když byl někde v Izraeli, tak ty small talk tam četl z papíru, a na Bidena se naučil asi devět vět anglicky. Takže to se nebojte, že já mu to neřeknu. Ano, my jsme tady svrchovaná země, ano, a žádných pět procent - to je do roku 2035. To vždycky zapomenou ta média.
Ano, ale my si uděláme revizi těch 450 miliard nákupu na Ministerstvu obrany, netransparentních. Ty vaše kuchyně, co jste kupovali od ODSáka nebo ty staré tanky, čímž jste determinovali vlastně i nákup nových tanků a tak dále, takže těch věcí je strašně moc a my hlavně potřebujeme mít pro armádu dostatečný počet vojáků a hlavně vybavení, takže vojáci jsou na prvním místě pro nás a ti jsou samozřejmě důležití.
Takže tady uvidíme učebnicový příklad politického divadla, v němž hlavní role se ujali lidé, kteří sami mají tunu másla na hlavě, ale přesto se rozhodli hrát si na soudce, mravokárce a ochránce hodnot. Budeme sledovat absurdní představení, kde ti, kdo mají za sebou roky skandálů, korupčních afér, rozvrácených veřejných financí a politických selhání, dnes před kamerami pronášejí patetické projevy o slušnosti, odpovědnosti a demokracii.
Ano, ODS je tady od vzniku, od revoluce, ano, máte bohatou historii, která není vůbec pozitivní.
Sledujeme opozici, která zdevastovala stát a teď se snaží poučovat ty, kteří jej dávají znovu dohromady. Ano. Politici, kteří mlčeli o Dozimetru, bitcoinová ostuda, kampeličky, klientelismus a tak dále.
Takže samozřejmě novináři místo informování nestranných informací, i nějaká historie, vždyť v minulosti jsme tady četli, že Paroubek vyhrožoval Klausovi, ale víte za co? Za jeho zahraniční politiku. Ano, tak to bylo, v minulosti to bylo běžné.
A mohli bychom se taky vrátit k tomu, jak tady paní Pekarová a pan Vystrčil chtěli nemocného prezidenta Zemana zbavit úřadu. Na to všichni zapomněli? A to samozřejmě ta média neřeknou.
Takže dělá se z toho aféra, ano, a z politické debaty ideologický boj. No, takže ano, byly demonstrace, aktivisti čtyři roky mlčeli, nebylo nic a teď je velká demonstrace. Samozřejmě mají na to právo, my to respektujeme, my to ani moc nekomentujeme, takže můžeme se jenom ptát, proč najednou je tolik aktivity a proč teďka se mluví o tom, že naše vláda má skončit. Z jakého titulu? Já jsem možná v té zahraniční politice udělal za ten měsíc více než můj předchůdce za celé čtyři roky, protože nikdo ani nezná a nikdo ani pořádně neví, co tam vlastně dělal pro Českou republiku.
Ano, takže tak to je a já si myslím, že občané nejsou hloupí a vidí ten rozdíl mezi těmi, kdo pracují a těmi, kdo pouze křičí a urážejí, dehonestují, zesměšňují a vidí rozdíl mezi vládou, která řeší skutečné problémy a opozicí, která řeší hlavně PR, titulky a vlastní politické body. Vidí rozdíl mezi konkrétními výsledky a prázdnými moralistickými řečmi.
Takže my samozřejmě určitě nechceme se nechat zatáhnout do této špinavé hry. My se nebudeme účastnit vašeho kabaretu pokrytectví a nebudeme vládnout podle toho, co se zrovna hodí médiím, aktivistům nebo politickým marketérům. Budeme vládnout podle zájmů České republiky a podle zájmů českých občanů.
Takže samozřejmě můžete nás kritizovat, můžete svolávat mimořádné schůze, můžete se pohoršovat a teatrálně tady vystupovat. My budeme dál pracovat na bezpečnosti naší země, na lepším životě našich spoluobčanů, na dostupném bydlení.
Ano, i ty koleje. Proč jste nepostavili nějaké koleje od revoluce? Strahov, to je úplná katastrofa. A na zdravotnictví samozřejmě. Co jste tady dělali v Praze s tím zdravotnictvím? Ani jedna nemocnice nová nebyla postavena od od revoluce. Nic, ano.
A budeme pracovat na budoucnosti našich dětí, protože právě na tom nám záleží. Takže vážení spoluobčané, bohužel to budou dva dny ze strany opozice tradičních lží, dezinformací, urážek, ale samozřejmě musíte to vydržet a nejlépe se na to vůbec nekoukat. Tak děkuju za pozornost. (Potlesk poslanců vládní koalice.)
Ing. Andrej Babiš
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.