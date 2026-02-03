„ČT nemá vychovávat.“ Kotrba trhá obranu České televize

03.02.2026 20:35 | Komentář
autor: Radim Panenka

Aktivistický a nevyvážený dopis, který zcela ignoruje závažná porušování vyváženosti veřejnoprávních médií. Těmito slovy hodnotí počin části členů televizní a rozhlasové rady apelovat na vládu, jehož přípravu zveřejnily ParlamentníListy.cz. „Jak Česká televize, tak Český rozhlas si musejí uvědomit, že jejich rolí není svět měnit (byť třeba k lepšímu), ale pouze ho co nejobjektivněji popisovat,“ uvádí Kotrba.

„ČT nemá vychovávat.“ Kotrba trhá obranu České televize
Foto: Archiv Š. Kotrby
Popisek: Štěpán Kotrba, politický a mediální analytik

ParlamentníListy.cz v úterý odpoledne informovaly o chystané petici či výzvě části členů Rady ČT a Rady Českého rozhlasu, jejímž cílem je apelovat na vládu, aby nerušila koncesionářské poplatky, které prý lidé platí rádi. 

Situaci kolem dopisu, který jeho autoři plánují zveřejnit ve čtvrtek 5. února, pro ParlamentníListy.cz komentuje politický analytik a bývalý člen Rady Českého rozhlasu Štěpán Kotrba.

Podle jeho slov jde o aktivismus, který zcela přehlíží pochybení ve vyváženosti jak u České televize, tak Českého rozhlasu. Kotrba ukazuje konkrétní příklady. 

Celý text komentáře Štěpána Kotrby pro ParlamentníListy.cz zde:

Text supliky je hluboce aktivistický a nevyvážený, jak je u jeho iniciátora faráře Czendlika zvykem... Nevnímá dlouhodobě narušovaný závazek médií veřejné služby v „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“ za účelem „naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti“ a „poskytování vyvážené nabídky pořadů“ se zřetelem na „rozmanitost názorů a politických, náboženských a filozofických směrů“. Tak to určuje zákon. Text ignoruje „společenskou smlouvu“ s občany o potřebě objektivity a vyváženosti.

Příkladem dlouhodobého porušování kodexu i zákona pořadem „Otázky Václava Moravce“ nakonec byla po tlaku Xavera Veselého nucena konstatovat i Rada ČT. Nejde jen o nezvaní předsedy SPD a dnes už i Parlamentu Okamury do pořadu. Problémem je i stereotypní zvaní Moravcovi blízkých „mluvících hlav“ jako například odborníka na všechno z Cardiffu, protiruského „politického geografa“ Romancova, sociálnědemokratického žvanila Jelínka a dalších. Profesor práva na Cardiff University Jiří Přibáň je takový brouk Pytlík Maravcova pořadu. Ale lidé chtějí slyšet i jiné názory. Třebas podle Moravce kontroverzní, s Moravcem ostře polemizující. Levicové i pravicové. Obhajující Babišovu politiku. Obhajující Putinovu politiku, nebo naopak obhajující Trumpovy kroky. Moravec se stále zoufaleji snaží o „agenda setting“ – určování směru politické diskuse, ale zapomíná, že časy, kdy opravdu určoval, „o čem se další týden bude mluvit“, jsou dávno ty tam.  

A to není jediný případ. Česká televize i Český rozhlas vedou dlouhodobou a tendenční negativní kampaň vůči Ficově vládě na Slovensku. Jejich hosty jsou pouze politici, aktivisté a mediální odborníci, kteří slovenskou mediální, ale i zahraniční politiku a její současnou vládu kritizují. V české společnosti se vytváří dojem protidemokratického a proruského směřování Slovenska pod Ficovým vedením. Minimálně rok nezazněl jediný názor, který by Fica obhajoval. Český rozhlas Plus si pro tyto pomluvy moderátorky a bývalé zpravodajky v Bratislavě Pavlíny Nečáskové a jejích kamarádů dokonce vytvořil speciální značku „chyba systému“ (viz ZDE). A Rada Českého rozhlasu k tomu mlčí. 

A takovýchto porušení lze jmenovat víc. Jak Česká televize, tak Český rozhlas si musejí uvědomit, že jejich rolí není svět měnit (byť třeba k lepšímu), ale pouze ho co nejobjektivněji popisovat. Zbytek je nutno nechat na občanech a jejich rozhodnutí u volebních uren. Nyní je po volbách, premiérem je předseda ANO, ministrem kultury je nominant SPD, a to je třeba respektovat. Je to vůle lidu, ne Moravce. Platební morálka „koncesionářů“ je daná povinností ze zákona, sankcemi a vymáháním poplatků, ne věrností a spokojeností. Je správné, že je povinnost ze zákona vymáhána. Ale nazývat strach z exekutora věrností je chucpe.

S vaničkou ale nelze vylít i dítě. Potřebujeme veřejnou službu. Ale kvalitní. Bohatou, ale respektující názorovou pluralitu.

Existují i jiné mechanismy na udržení distance médií od politiky, které zachovají veřejnost médií bez vydíracího vlivu politiků. Ústavní zákon (aby nešel měnit jako ponožky) opírající se o makroekonomické ukazatele – DPH nebo HDP, velikost/obrat firem na trhu apod... Není třeba, aby babička dokazovala, že je chudá, aby byla osvobozena od platby... 

Podobné apely jako ten Denčevové a Czendlika jen prohlubují svou jednostranností pohledu bariéru mezi se zpravodajstvím a publicistikou ČT a ČRo nespokojenými občany a veřejnou službou. Nepřispívají k nápravě. Nepomáhají veřejné službě, škodí jí.

 

Zdroje:

https://plus.rozhlas.cz/chyba-systemu-slovensko-9329657

