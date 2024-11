Konečná (KSČM): Nová Komise nehodlá měnit nic na svém přístupu k Zelené dohodě

Úterní slyšení Teresy Ribery (kandidátka na viceprezidentku Evropské komise pro čistý, spravedlivý a konkurenceschopný přechod) mě příliš neuklidnilo a nemělo by nechat klidným ani nikoho v České republice. Vypadá to, že nová Komise skutečně nehodlá měnit nic na svém současném přístupu k Zelené dohodě. Paní Ribera je naprosto odtržena od reality, hospodářského vývoje v EU i geopolitického vývoje ve světě. Jedna z nejmocnějších žen Komise se domnívá, že je vše v pořádku a ani kvůli Trumpovi EU nemá cokoliv měnit. Resp. popírá realitu a sází na to, že to Trump nakonec Pařížskou dohodu podruhé nevypoví. A s tímto materiálem zde musíme pracovat.

