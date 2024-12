Konečná (KSČM): Opravdu jsem nečekala, že nám dá Ústavní soud plně za pravdu

Abych pravdu řekla, měla jsem připravený komentář ve smyslu: nález Ústavního soudu respektujeme, avšak s ním nesouhlasíme (proto mi reakce tak dlouho trvala). Znáte to z Dobrého vojáka Švejka: „Gratulujeme k další úspěšné popravě, pojďme, pánové, ledvinky se mají jíst teplé.“ Ale i já se mýlím. Opravdu jsem nečekala, že nám dá Ústavní soud plně za pravdu, a to ještě tak zdrcujícím a kritickým rozhodnutím vůči Krajskému soudu v Liberci. Přeci jen to s touto zemí a justičním systémem ještě není tak špatné.

Klíčové je toto: „Stěžovatelka v řízení před krajským soudem, jakožto soudem volebním, předložila dostatečně závažnou indicii způsobilou vyvrátit presumpci správnosti vyhlášených výsledků voleb. Krajský soud měl tedy přezkoumat volební dokumentaci z oněch pěti okrsků, kterých se tato indicie přímo týkala.“

Jinými slovy, Krajský soud v Liberci nás vědomě okradl o možnost přepočítat volby a naplnit vůli voličů (porušil naše ústavně garantovaná práva), neboť pouhý přepočet v jediném okrsku mohl změnit celé volby. Věc se mu teď vrací se závazným stanoviskem Ústavního soudu. Obávám se však, aby již nebylo pozdě – znáte to, co není zkontrolováno hned, není, neboť důkazy časem degradují. Uvidíme, co bude dál. Každopádně se za své voliče bijeme, co můžeme!

Vyzýváme vedení Zastupitelstva Libereckého kraje, aby bylo zdrženlivé v zásadních rozhodnutích, protože jeho mandát je v tuto chvíli sporný.

