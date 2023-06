Konečná (KSČM): Směrnice Evropského parlamentu o energetické náročnosti budov je absurdní

reklama

Dostala jsem od Deníku otázku (a moc díky za ni): “Bude směrnice k zateplení budov cesta k úspoře, nebo zatíží rozpočet domácností?” Vzhledem k omezenému prostoru k odpovědi jsem to zhutnila do několika vět, ale ta otázka stojí špatně! Samozřejmě, že za určité situace bude směrnice o energetické náročnosti budov cesta k úspoře, ale otázka je, za jakou cenu a kdo to všechno odnese.

Evropský parlament nedávno přijal (nikoliv mým hlasem) svoji pozici do vyjednávání s členskými státy EU o této nové směrnici. Tato pozice je skutečně strašlivá! Nejenže přichází se značnými povinnostmi pro všechny vlastníky domů a bytů na renovace a zvyšování energetické účinnosti, ale navíc plnění těchto povinností ještě dále urychluje.

Já osobně si nedovedu představit, že bude někdo nucen k tomu, aby zateplil svůj dům, vyměnil okna, dal si solární panely na střechu a přidal k tomu ještě tepelné čerpadlo. Ne snad, že by mu to bylo proti srsti, takových je menšina, ale zkrátka protože to ve státě, kde má polovina domácností obrovský problém zaplatit nenadálý výdaj ve výši 20 tisíc korun, prostě není možné! S velkým otazníkem do roku 2050, nicméně návrh v současnosti mluví o datech, které jsou dříve než rok 2030.

To je naprosto absurdní a v současných ekonomických podmínkách České republiky a domácnosti zcela mimo jakoukoliv realitu. Směrnice má navíc zasáhnout všechny, nejenom vlastníky rodinných a bytových domů, ale také malé, střední a veškeré další podniky. Ano, v ideálním světě by tohle všechno znamenalo obrovské úspory. Nicméně v návrhu je již pramálo řešeno, kdo to vlastně všechno zaplatí.

Peníze, které v návrhu dnes jsou, by toto nepokryly ani v jediné zemi EU, natožpak napříč. Druhý příběh, o kterém se taktéž vůbec nemluví a není to řešeno, je, kdo ty rekonstrukce provede? Kde a odkud se přivezou nebo vyrobí solární panely nutné na statisíce střech? U této příležitosti bych jenom ráda poukázala na to, co se momentálně děje v businessu se solárními panely. K čemu vlastně vedla dramaticky zvýšená poptávka po solárních panelech v důsledku energetické krize? Kolik lidí bylo podvedeno, kolik společností vybralo peníze a krachlo apod.

A tady se bavíme o násobně větším měřítku v poměrně krátkém čase. Celé je to dle mého názoru naprosto absurdní a povede to pouze ke zhoršování sociálních rozdílů v české společnosti, k růstu energetické chudoby a sociálním bouřím.

