Konečná (KSČM): V neděli se bude demonstrovat za demokracii a jejího prezidenta. Nebo ne?

31.01.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV

Podle lobbistických spolků Milion chvilek a Štít demokracie probudili lva. NE.

Konečná (KSČM): V neděli se bude demonstrovat za demokracii a jejího prezidenta. Nebo ne?
Foto: archiv
Popisek: Kateřina Konečná na tiskové konferenci STAČILO!

Berou si jen za rukojmí lidi, kteří na základě manipulací mediální žumpy podlehli tlaku, že jim někdo chce ukrást demokracii či prezidenta, prohánějícího se aktuálně někde po Španělsku, a jeho přátele po boku. Akorát, že vůbec.

Demokracie se totiž nekrade tím, že se někomu pošlou SMSky, v nichž udělá “bububu”. Demokracie se krade tím, že to, co by měl řešit sám prezident, popřípadě lidé, kteří jsou k tomu pověřeni, mají odpovědnost a hlavně potřebné bezpečnostní prověrky, řeší ti, kteří tím nedisponují. A to je případ prezidentova přítele po boku Koláře, kterému byly textové zprávy adresovány.

Nemá bezpečnostní prověrku, nemá žádnou odpovědnost. Ani vůči voličům, kteří jej nikam nevolili. Ani vůči daňovým poplatníkům, kteří jeho rady, respektive rozhodnutí v důsledku jeho “dobrých” rad, mohou platit ze své kapsy. Ani vůči Kanceláři prezidenta, protože nemá smlouvu, která by určovala jeho pravomoci a rozsah práce, dokonce nemá podle svých slov ani „vstupku“ na Hrad. Zajímavé u člověka, skrze nějž se řeší ministerské nominace. Kam ovšem vstupku evidentně má, jsou kanceláře mocných zbrojařů…

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vládě Andreje Babiše lze poradit jen jedno – ať řeší citlivé záležitosti s pomocí těch, kteří nějakou odpovědnost mají. Jestliže by to byl přímo prezident, kdo by se o takových věcech pak se svým přítelem po boku radil, je to jeho odpovědnost. Takto jen vláda – respektive tentokrát pan Macinka – legitimizujete stav, který je de facto bezpečnostním rizikem.

Mimochodem, kde jste, vy novináři, kteří jste tak intenzivně kádrovali poradce prezidenta Zemana, jeho oficiální poradce, nikoli přátele po boku. Vy novináři, kteří jste byli schopni bivakovat před domem kancléře Mináře?

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

97%
2%
0%
1%
hlasovalo: 25739 lidí

Demokracie se krade tím, když se schvalují gumové zákony, kterými lze kriminalizovat kohokoli nepohodlného.

Demokracie se krade tím, že se oklešťuje sociální systém.

Demokracie se krade tím, že se berou zaměstnancům jejich práva.

Demokracie se krade tím, když vypínáte nepohodlné weby.

Demokracie se krade tím, když jsou mafiáni akcionáři vládních stran.

Demokracie se krade tím, když někdo mluví o tom, že by určité části společnosti mělo být sebráno volební právo. Organizátoři, zkuste se svých fanoušků zeptat, kolik z nich má názor, že by důchodci měli být zbaveni práva volit. Na mou osobu se jich radši neptejte, v rámci demokracie by mě rovnou nejradši pověsili či minimálně zavřeli na doživotí.

Demokracie se krade tím, když gangy, s nimiž se fotí ministr vnitra, systematicky a beztrestně šikanují lidi, kteří nic neprovedli.

Demokracie se krade tím, když každý nepohodlný názor je označen za proruský narativ.

Demokracie totiž není placka, kterou si na základě marketingové akce připne někdo na klopu a na facebookovou profilovku přidá obrázek.

Demokracie je o tom, že jste schopni přijmout i to, že druhá strana má jiný názor a má na něj právo. A že jsou tady nějaké podmínky, které se velkou mírou podílí na tom, jak se ten názor formuje. To by měly pochopit hlavně hvězdičky showbyznysu a režimní herci, kteří z luxusních večírků a ještě luxusnějších dovolených několikrát ročně mohou jen těžko rozumět tomu, že pro důchodce je důležitějších často oněch pár stovek než kecy o F35, kterých se možná vůbec nemusí dožít…

Pokud má být pro nedělní organizátory morálním majákem někdo, kdo během několika málo let otočí své “pevné” principy, má u mě asi takový charakter, jako pomyslná korouhvička na věži. Drží směr, jen když nefouká. Dříve platilo, že kdo je schopen sloužit oběma stranám, byl označován za žoldáka. Za peníze a svůj osobní prospěch jde kamkoliv.

Jsem ta poslední, která by říkala, že demonstrace nemají smysl. Mají. A každý na ně má právo. Ale nenechte si tento víkend namluvit (zejména naší “objektivní” mediální žumpou), že proti sobě stojí DOBRO a ZLO. Ne! Stojí proti sobě zájmy jedněch, proti druhým…

Viďte, pane příteli po prezidentově boku Koláři.

Psali jsme:

Konečná: Pro tuto šílenou větu hlasovali čeští europoslanci
Konečná (KSČM): Nezávislost Evropy pro Leyenovou končí tam, kam dosáhne americké vodítko
Konečná (KSČM): Děje se to pomalu
Konečná (KSČM): Muniční iniciativu neodstřelili. Kdepak ty předvolební sliby jsou?

Článek byl převzat z Profilu Ing. Kateřina Konečná

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demonstrace , Konečná , KSČM , Pavel

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Zúčastníte se nedělní demonstrace spolku Milion chvilek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

SMS

To takto ,,vyjednáváte“ s každým? Myslíte, že když budete ,,vyjednávat“ tak, jako jste předvedl s prezidentem, že něčeho pozitivního dosáhnete?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Konečná (KSČM): V neděli se bude demonstrovat za demokracii a jejího prezidenta. Nebo ne?

20:03 Konečná (KSČM): V neděli se bude demonstrovat za demokracii a jejího prezidenta. Nebo ne?

Podle lobbistických spolků Milion chvilek a Štít demokracie probudili lva. NE.