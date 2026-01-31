Konečná (KSČM): V neděli se bude demonstrovat za demokracii a jejího prezidenta. Nebo ne?

Berou si jen za rukojmí lidi, kteří na základě manipulací mediální žumpy podlehli tlaku, že jim někdo chce ukrást demokracii či prezidenta, prohánějícího se aktuálně někde po Španělsku, a jeho přátele po boku. Akorát, že vůbec.
Demokracie se totiž nekrade tím, že se někomu pošlou SMSky, v nichž udělá “bububu”. Demokracie se krade tím, že to, co by měl řešit sám prezident, popřípadě lidé, kteří jsou k tomu pověřeni, mají odpovědnost a hlavně potřebné bezpečnostní prověrky, řeší ti, kteří tím nedisponují. A to je případ prezidentova přítele po boku Koláře, kterému byly textové zprávy adresovány.
Nemá bezpečnostní prověrku, nemá žádnou odpovědnost. Ani vůči voličům, kteří jej nikam nevolili. Ani vůči daňovým poplatníkům, kteří jeho rady, respektive rozhodnutí v důsledku jeho “dobrých” rad, mohou platit ze své kapsy. Ani vůči Kanceláři prezidenta, protože nemá smlouvu, která by určovala jeho pravomoci a rozsah práce, dokonce nemá podle svých slov ani „vstupku“ na Hrad. Zajímavé u člověka, skrze nějž se řeší ministerské nominace. Kam ovšem vstupku evidentně má, jsou kanceláře mocných zbrojařů…
Ing. Kateřina Konečná
Vládě Andreje Babiše lze poradit jen jedno – ať řeší citlivé záležitosti s pomocí těch, kteří nějakou odpovědnost mají. Jestliže by to byl přímo prezident, kdo by se o takových věcech pak se svým přítelem po boku radil, je to jeho odpovědnost. Takto jen vláda – respektive tentokrát pan Macinka – legitimizujete stav, který je de facto bezpečnostním rizikem.
Mimochodem, kde jste, vy novináři, kteří jste tak intenzivně kádrovali poradce prezidenta Zemana, jeho oficiální poradce, nikoli přátele po boku. Vy novináři, kteří jste byli schopni bivakovat před domem kancléře Mináře?
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Demokracie se krade tím, když se schvalují gumové zákony, kterými lze kriminalizovat kohokoli nepohodlného.
Demokracie se krade tím, že se oklešťuje sociální systém.
Demokracie se krade tím, že se berou zaměstnancům jejich práva.
Demokracie se krade tím, když vypínáte nepohodlné weby.
Demokracie se krade tím, když jsou mafiáni akcionáři vládních stran.
Demokracie se krade tím, když někdo mluví o tom, že by určité části společnosti mělo být sebráno volební právo. Organizátoři, zkuste se svých fanoušků zeptat, kolik z nich má názor, že by důchodci měli být zbaveni práva volit. Na mou osobu se jich radši neptejte, v rámci demokracie by mě rovnou nejradši pověsili či minimálně zavřeli na doživotí.
Demokracie se krade tím, když gangy, s nimiž se fotí ministr vnitra, systematicky a beztrestně šikanují lidi, kteří nic neprovedli.
Demokracie se krade tím, když každý nepohodlný názor je označen za proruský narativ.
Demokracie totiž není placka, kterou si na základě marketingové akce připne někdo na klopu a na facebookovou profilovku přidá obrázek.
Demokracie je o tom, že jste schopni přijmout i to, že druhá strana má jiný názor a má na něj právo. A že jsou tady nějaké podmínky, které se velkou mírou podílí na tom, jak se ten názor formuje. To by měly pochopit hlavně hvězdičky showbyznysu a režimní herci, kteří z luxusních večírků a ještě luxusnějších dovolených několikrát ročně mohou jen těžko rozumět tomu, že pro důchodce je důležitějších často oněch pár stovek než kecy o F35, kterých se možná vůbec nemusí dožít…
Pokud má být pro nedělní organizátory morálním majákem někdo, kdo během několika málo let otočí své “pevné” principy, má u mě asi takový charakter, jako pomyslná korouhvička na věži. Drží směr, jen když nefouká. Dříve platilo, že kdo je schopen sloužit oběma stranám, byl označován za žoldáka. Za peníze a svůj osobní prospěch jde kamkoliv.
Jsem ta poslední, která by říkala, že demonstrace nemají smysl. Mají. A každý na ně má právo. Ale nenechte si tento víkend namluvit (zejména naší “objektivní” mediální žumpou), že proti sobě stojí DOBRO a ZLO. Ne! Stojí proti sobě zájmy jedněch, proti druhým…
Viďte, pane příteli po prezidentově boku Koláři.
Článek byl převzat z Profilu Ing. Kateřina Konečná
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.