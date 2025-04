Konečná (KSČM): Vyzývám vládu, aby přestala zneužívat občany jako nekonečnou kasičku

Další arogantní útok vlády na peněženky občanů a firem! Automat na podpisy čtyřdemolice - prezident Pavel podepsal novelu, která od května dramaticky zvýší koncesionářské poplatky. Nově je bude muset platit každý, kdo má internet, tedy prakticky všichni občané a firmy, bez ohledu na to, zda veřejnoprávní média sledují, nebo ne (někteří i víckrát)!

Navíc se vláda nestydí zavést i tzv. inflační doložku, díky které se poplatky budou automaticky (při splnění podmínek) zvyšovat. Jinými slovy: zdražování bez konce a bez kontroly!

Místo aby stát v době hospodářské krize hledal úspory ve svém hospodaření, raději sáhne hlouběji do kapes občanů a podnikatelů. Proč by měli lidé a firmy platit stále více za něco, co mnozí vůbec nevyužívají? Navíc za situace, kdy vidí, jaká "Hra o trůny" se momentálně v ČT děje? Kde je spravedlnost a odpovědnost vůči veřejnosti? Proč by měli voliči opozice, které ČT a ČRO systematicky nezve a napadá, platit ze svých kapes propagandu pro vládní strany?

Vyzývám vládu, aby přestala zneužívat občany a podnikatele jako nekonečnou kasičku a začala konečně řešit skutečné problémy této země.

STAČILO! nekonečnému zdražování! STAČILO! aroganci vlády vůči občanům a firmám!

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

