Konzervativní strana: Nenávistné projevy vůči Židům - jen slova nestačí

Události uplynulých týdnů (za všechny uveďme hromadné znásilnění dvanáctileté židovské dívky v polovině června nedaleko Paříže – podle všeho zejména proto, že je Židovka...) nás vedou k otázce, k jak hrůzným činům bude muset ještě dojít, aby současné společenské a politické elity zemí Západu vzaly celou situaci vážně a od slov přešly k adekvátním činům.

Obáváme se přitom, že volba přiměřených kroků je zásadně komplikována nepochopením podstaty problému. Zmíněné elity nejsou schopny nebo nechtějí připustit, že zásadní podíl na akcelerujícím antisemitismu mají muslimské imigrantské komunity a účinný postup k tlumení nákazy antisemitismu se neobejde bez toho, aby byly tyto komunity s touto skutečností konfrontovány, přičemž důsledky nepřijatelné protižidovské agrese musí pocítit jak přímí pachatelé, tak ti, kteří je podporují a tvoří jejich nábožensko-ideologické podhoubí, vůči Židům nepokrytě a veřejně nenávistné.

Stejně tak je nezbytné reflektovat příslušné historické a kulturní znalosti a zvažovat, nakolik je případně tolerantní přístup autorit hodnocen islámskými komunitami a jejich reprezentací jako slabost.

Představitelé židovských obcí zvažují, jaká je budoucnost Židů ve Francii, už nejméně 10 let. Mezitím násilí roste, stejně jako frekvence útoků. Akceleruje tedy také židovská emigrace. Je na místě připomenout, že Židé jsou pověstnými kanárky v dole: ohroženi jsme všichni, oni „pouze“ bývají prvními na řadě.

Pro Židy je dnes každopádně v České republice mnohem bezpečněji, než v řadě jiných zemí Evropské unie. Důležitější samozřejmě je, co o tom případně soudí oni sami, nakolik je situace tam, kde momentálně jsou, pro ně dnes i do budoucna snesitelná – zmíněné úvahy Židů ve Francii něco naznačují. Díky Schengenskému prostoru by bylo v každém případě administrativně snadné, aby se k nám přesunuli se svými rodinami i podniky, pokud by se tak rozhodli.

Konzervativní strana a Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, se hlásí k záměru pozvat Židy ze zemí EU do České republiky. Pokud bychom někdy v budoucnu měli tu možnost a odpovědnost, učinili bychom takový krok oficiálně, za ČR, abychom i nadále mohli doufat v to lepší, tedy že to z bezpečnostních důvodů nebude třeba a zlu antisemitismu se bude dařit účinně čelit ve všech zemích EU, ale současně abychom byli připraveni na to horší.

Samozřejmě přivítáme, pokud by takové pozvání realizovala kterákoli vláda České republiky.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

Za Korunu Českou, monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska

Vojtěch Círus

předseda

Přílohy Nenávistné projevy vůči Židům se opět začínají v Evropě stávat standardem a Možná forma pozvání Židů ze zemí EU do ČR najdete ZDE.

