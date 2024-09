Konzervativní strana: Vyzýváme členy a příznivce KONS...

Konzervativní strana gratuluje Zdeňku Hrabovi k postupu do 2. kola voleb do Senátu v obvodě č. 41 - Beroun a Stanislavu Balíkovi k postupu do 2. kola voleb do Senátu v obvodě č. 65 - Šumperk. Věříme, že po nadcházejícím víkendu budou oba pánové do Senátu zvoleni a vyzýváme členy a příznivce Konzervativní strany, aby k tomu podle svých možností přispěli.

Kromě toho Konzervativní strana vyzývá své členy a příznivce, aby ve 2. kole voleb do Senátu podpořili (zejména svým hlasem, případně i jinak):

v obvodě č. 11 - Domažlice pana Vladislava Vilímce;

v obvodě č. 14 - České Budějovice pana Zbyňka Sýkoru;

v obvodě č. 23 - Praha 8 paní Vladimíru Ludkovou;

v obvodě č. 26 - Praha 2 pana Miroslava Bártu;

v obvodě č. 29 - Litoměřice pana Ladislava Chlupáče;

v obvodě č. 32 - Teplice pana Hynka Hanzu;

v obvodě č. 35 - Jablonec nad Nisou paní Lenu Mlejnkovou;

v obvodě č. 44 - Chrudim pana Jana Tecla;

v obvodě č. 47 - Náchod pana Martina Červíčka

v obvodě č. 80 - Zlín pana Patrika Kunčara

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

Konzervativní strana KONS



