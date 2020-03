Kopřiva (Piráti): EU musí spolupracovat jako celek, je to naše společná hranice

reklama

Dobré dopoledne ještě jednou, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Já bych chtěl pro začátek poděkovat paní kolegyni Černochové a dalším v té pracovní skupince, kteří navrhli, nadraftovali to usnesení, které se mi zdá naprosto v pořádku a je v souladu s těmi usneseními, která jako přes kopírák vlastně už jsme přijímali dříve. Jen bych měl ještě návrh přidat tam bod, který by zněl tak, že vyzýváme vládu, aby spolupracovala na zajištění důstojných podmínek a základních životních potřeb žadatelů o azyl. Trochu mi tam chybí to, že když už tedy ten člověk je třeba v uprchlickém táboře a čeká na ten úřední proces, tak aby třeba měl deku, pod kterou spí atd.

Takže mně se ten návrh usnesení líbí, nicméně jedna věc je, že my se tady pravidelně nějak usnášíme a druhá věc je, co potom dělá vláda, kde bych navázal na svého předřečníka pana předsedu evropského výboru, že my, když jsme diskutovali víceletý finanční rámec Evropské unie, tak pan premiér dlouhodobě kritizuje, že se tam vlastně mají snižovat prostředky na kohezní fondy a naopak se mají zvyšovat prostředky do centrálních programů. No a z těch centrálních programů se právě má platit třeba zlepšování vnější schengenské hranice. Takže mi přijde, že to vyjednávání na summitu Evropské rady, kde pan premiér reprezentoval Českou republiku, se úplně neřídí tady těmi stanovisky Poslanecké sněmovny. Já jsem stejně jako řada mých předřečníků přesvědčený, že situaci na řecko-turecké hranici a dalších místech, která jsou problematická, nevyřešíme my samostatně nebo ostatní členské státy samostatně, ale že na tom Evropská unie zkrátka musí spolupracovat jako celek, je to naše společná hranice. Proto mi dává smysl, aby se z těch prostředků společných unijních posilovala jak ochrana, tak např. Evropská azylová agentura a další složky, které se podílejí na ochraně té vnější hranice.

Takže opět bych rád vyzval pana premiéra, aby nám předložil své konkrétní návrhy, se kterými pojede na příští mimořádný summit Evropské rady. Já nemám nic proti kohezním fondům, ale zároveň apeluji na to, aby vyjednal vyšší prostředky Evropské unie na ochranu společné hranice a zajištění důstojných podmínek žadatelů o azyl.

Dále bych chtěl připomenout, že už v únoru Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky vyzval k evakuaci tábora Moria na ostrově Lesbos a ta situace je tam opravdu nedobrá, nedůstojná už více než pět let a trochu se obávám, že tím, že tam pošleme další příslušníky Policie České republiky, tak se úplně nezajistí právě ty základní potřeby těch lidí. Proto bych se rád dotázal pana ministra vnitra, jaký je poměr těch prostředků, které Řecku posíláme, ve smyslu, kolik tam posíláme té pomoci ve smyslu policistů a řekněme prostředků, které mohou třeba zabránit ve fyzickém pohybu lidí, a kolik je tam těch reálných humanitárních potřeb základních pro přežití.

