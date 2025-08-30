Kordová Marvanová: Členové Rady ČT nejsou odpovědní za nezákonný postup?

30.08.2025 20:03 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na upuštění vedení ČT od vymáhání náhrady škody

Kordová Marvanová: Členové Rady ČT nejsou odpovědní za nezákonný postup?
Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Zásadní a prapodivný obrat nového vedení Česká televize ohledně nevymáhání náhrady škody po radních ČT byl potvrzen vedením ČT na jednání mediální komise Senát Parlamentu ČR.

Před čtyřmi měsíci tehdejší generální ředitel ČT Jan Souček rozhodl o vymáhání náhrady škody, způsobené některými současnými a bývalými členy Rady ČT nezákonným odvoláním dozorčí komise ČT. Zmocnil advokátní kancelář, která zaslala radním předžalobní výzvy k zaplacení několikamilionové škody. Pokud by škodu radní neuhradili, mělo následovat podání žalob k soudu.

Nově zvolené vedení ČT v čele s generálním ředitelem Hynkem Chudárkem od toho nyní upustilo. Znamená to, že členové Rady ČT nemusí nést odpovědnost za svůj nezákonný postup? To je nepřijatelné!

Navrhla jsem naší senátní mediální komisi, abychom se k tomu jasně vyjádřili. Jsem ráda, že naprostá většina členů mediální komise odsouhlasila, že jsme tímto přístupem nového vedení ČT znepokojeni, a doporučili jsme, aby ČT jednala v této věci s péčí řádného hospodáře.

Vyvozování odpovědnosti za škody z úředního rozhodování podle principu padni komu padni považuji za naprosto zásadní!

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
autor: PV

Mgr. Nina Nováková byl položen dotaz

Ochrana zvířat

Chlubíte se tím, co jste udělala jako poslankyně pro zvířata. Nemám nic proti tomu, že se chlubíte, ale je tak úplně čím? Podle mě by se měli prioritně vyřešit nízké tresty za týraní zvířat a také to, že celkově padají tresty za jejich týrání dost málo. Nebo podle vás je vše v pořádku?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

