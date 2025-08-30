Kordová Marvanová: Členové Rady ČT nejsou odpovědní za nezákonný postup?

Zásadní a prapodivný obrat nového vedení Česká televize ohledně nevymáhání náhrady škody po radních ČT byl potvrzen vedením ČT na jednání mediální komise Senát Parlamentu ČR.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Před čtyřmi měsíci tehdejší generální ředitel ČT Jan Souček rozhodl o vymáhání náhrady škody, způsobené některými současnými a bývalými členy Rady ČT nezákonným odvoláním dozorčí komise ČT. Zmocnil advokátní kancelář, která zaslala radním předžalobní výzvy k zaplacení několikamilionové škody. Pokud by škodu radní neuhradili, mělo následovat podání žalob k soudu.
Nově zvolené vedení ČT v čele s generálním ředitelem Hynkem Chudárkem od toho nyní upustilo. Znamená to, že členové Rady ČT nemusí nést odpovědnost za svůj nezákonný postup? To je nepřijatelné!
Navrhla jsem naší senátní mediální komisi, abychom se k tomu jasně vyjádřili. Jsem ráda, že naprostá většina členů mediální komise odsouhlasila, že jsme tímto přístupem nového vedení ČT znepokojeni, a doporučili jsme, aby ČT jednala v této věci s péčí řádného hospodáře.
Vyvozování odpovědnosti za škody z úředního rozhodování podle principu padni komu padni považuji za naprosto zásadní!
autor: PV