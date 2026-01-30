Kordová Marvanová: Pracujeme na urychlené změně rozvodové novely

30.01.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozvodové novele

Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Loni Parlament schválil tzv. rozvodovou novelu. Vznikla v gesci ministerstva spravedlnosti a autoři slibovali moderní, rychlejší a citlivější rozvody. Podle názorů mnoha odborníků z řad psychologů, advokátů, psychiatrů, soudců jde o jeden z nejproblémovějších právních projektů posledních let.

Místo aby novela posílila ochranu dětí, může je vystavit ještě většímu riziku než doposud v případě konfliktních rozvodů. Přesně toho jsem se obávala už při jejím projednávání v Senátu, proto jsem ji nepodpořila. Těsnou většinou o čtyři hlasy novela prošla a podepsal ji i prezident. Bohužel selhali někteří odborníci zabývající se lidskými právy z Úřadu vlády i neziskové organizace a nevšimli si vážných problémů právě pro děti.

Bylo slibováno, že novela bude více chránit děti před domácím násilím, ale nic takového v zákoně není. Přestože ve stejné době byl schválen v trestním zákoníku tzv. dětský certifikát, který brání tomu, aby s dětmi pracovali lidé odsouzení za sexuální a jiné násilí, rozvodová novela umožňuje, aby děti byly svěřeny do péče rodičů odsouzených za domácí či sexuální násilí. Jak se to stalo?

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
Novela zákona totiž vychází z myšlenky, že nejdůležitější je právo dítěte na péči obou rodičů a právo obou rodičů pečovat o své dítě. A toto právo stojí nad všemi ostatními právy dítěte, včetně jeho bezpečí.

Rozvodová novela může sice přinést snadnější rozvody, pokud jsou po dohodě a oba rodiče jsou schopni se bezproblémově na péči o dítě dohodnout.

V případě vysoce konfliktních rozvodů nebo rozchodů rodičů novela neukládá soudům povinnost zohlednit existenci domácího nebo sexuálního násilí a zavádí společnou péči rodičů, i když jeden z rodičů je například dokonce odsouzený za znásilnění dítěte.

Kauzy posledních měsíců ukázaly, jak nefunkční je zároveň systém sociálně-právní ochrany dětí ze strany tzv. OSPOD, které nepostupují vždy v nejlepším zájmu dítěte a dokonce v konkrétních případech postupují v rozporu se zákonem.

To byl případ chlapce, zveřejněný na Seznamu v pořadu Ve stínu redaktora Jiřího Kubíka. Tohoto chlapce bez soudem nařízené exekuce doslova násilím odvlekla sociální pracovnice, přestože byla patrná traumatizace dítěte. Dosud se tím nezabývalo ministerstvo práce a sociálních věcí, které je gesčním ministerstvem a mělo by zaštiťovat ochranu dětí. 

Proto pracujeme v Parlamentu na urychlené změně rozvodové novely. Ochrana dětí před násilím a zajištění bezpečného dětství by mělo být naprostou prioritou.

Zároveň chceme urychleně jednat s ministrem Alešem Juchelkou, aby ministerstvo práce a sociálních věcí začalo metodicky řídit OSPOD tak, aby jednaly v souladu se zákonem a opravdu vždy v nejlepším zájmu dítěte a nedovolily ohrožení jeho zájmů a bezpečí.

Držte nám palce, aby se nám podařilo co nejdříve rozvodovou novelu změnit.

Názory odborníků shrnuje článek ZDE.

Zdroje:

