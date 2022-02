Kordová Marvanová (STAN): Chtěli jsme letos pojmout připomenutí února 1948 trochu jinak

reklama

Výstava začne symbolicky v den, kdy si připomínáme únorové převzetí moci komunisty v roce 1948. Nový režim významně zasáhl i do života Pavla Vošického, který byl v padesátých letech z politických důvodů vězněn a po roce 1968 emigroval do USA. Letos třiaosmdesátiletý autor ve vystavovaném souboru 28 grafik, které tvoří jen malou část Vošického díla, vtipným způsobem reflektuje naši poválečnou minulost i oba totalitní režimy, které zažil. Muzeum paměti XX. století vydalo také Vošického stejnojmennou vzpomínkovou knihu, jejíž ukázky si můžete přijít poslechnout do kavárny Hybernská na autorské čtení 15. března od 18.00 hodin.

„Chtěli jsme letos pojmout připomenutí února 1948 trochu jinak, s jistým humorem, který byl Pavlu Vošickému vlastní. A kdo si přečte jeho paměti, zjistí, že humor ho neopouštěl dokonce ani v době, kdy byl z politických důvodů zatčen a vězněn,“ řekla Hana Kordová Marvanová, předsedkyně správní rady muzea a radní hl. m. Prahy.

To potvrzuje i ředitel muzea Jan Kalous: „Grafiky Pavla Vošického ukazují naši minulost trochu jako karneval nebo černou grotesku. Dává to smysl, protože vtip byl v mnoha těžkých obdobích to jediné, co lidem zbývalo.“

Pavel Vošický (*11. 5. 1939) absolvoval střední umělecko-průmyslovou školu v Turnově, v letech 1959-1960 byl z politických důvodů vězněn. V šedesátých letech studoval na pražské UMPRUM v ateliéru prof. Adolfa Hoffmeistera. V polovině 60. let také vystupoval jako zpěvák s populárním souborem Apollo po boku Evy Pilarové, Yvonne Přenosilové nebo začínajícího Karla Gotta. V roce 1969 emigroval, pracoval jako grafik, podílel se v USA mimo jiné i na volební kampani Jimmyho Cartera, přátelil se s řadou význačných českých rodáků (Iva Passer, Miloš Forman, Pavel Landovský aj.) Od 90. let opět žije v České republice, své kresby vystavoval nejen v Praze, ale i ve Vídni, Norimberku či New Yorku. V roce 2020 mu byla udělena cena Pavla Faiereisla Fragmenty paměti.

„Tento výtvarník a exulant žil nesmírně zajímavý život, který osciloval od zážitků konce války přes komunistický kriminál až na uměleckou školu a koncertní pódia, kde zpíval po boku hvězd šedesátých let; od dělnického povolání a vojny u PTP až ke kariéře poradce amerického prezidenta. Jeho grafiky vlastně nenásilně vzdělávají, což je jedním z cílů našeho centra,“ uvedla ředitelka Kampusu Hybernská Ema Pospíšilová.

Výstava potrvá do 26. března, vstup je zdarma. Po celou dobu výstavy bude možné zakoupit v Kampusu Hybernská také Knihu memoárů Pavla Vošického „Tak kde jsou ti Američani?“ a rovněž Ročenku Muzea paměti XX. století.

