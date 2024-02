Kordová Marvanová (STAN): Kdyby komora i policie konaly, jak mají, klienti by nepřišli o 153 milionů

reklama

Podívejte se na reportáž na Reportéři ČT o neuvěřitelné kauze zpronevěry advokátních úschov advokátky Sukové, která okradla 44 klientů o 153 milionů korun (ZDE). A to už nejsou 90. léta! Jak se to mohlo stát a jak to, že advokátka mohla tuto svou "činnost" provádět dlouhodobě a nikdo na to neupozornil?

Alarmující na tomto případu totiž není jen mnohaletá trestná činnost advokátky, ale ukazuje to na velmi závažný systémový problém rizika u advokátních úschov obecně, které nejsou zabezpečené proti zpronevěře. To může poškodit velké množství lidí, jak se to stalo v kauze Suková!

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 5% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18959 lidí

Na podezřelé transakce advokátky za zády klientů upozornil už před šesti lety Finanční analytický úřad, a to Policejní prezidium i advokátní komoru, která má kontrolovat činnost advokátů. Bohužel se tím řádně nezabývaly a nechaly advokátku zpronevěřovat peníze klientů, a vybírat dokonce miliony v hotovosti bez kontroly.

V tuto chvíli mají oběti trestné činnosti velmi malou šanci na odškodnění od advokátky, protože peníze zmizely neznámo kam. Takovýchto případů je za poslední roky více, např. kauza Century21, a je selhání, že to dosud není vyřešeno ve prospěch obětí.

Proto spolu s odborníky a ve spolupráci s Ministerstvo spravedlnosti České republiky připravujeme změnu zákona o advokacii, aby úschovy advokátů byly zabezpečené tak, aby se nestalo, že okradení klienti nedostanou nic. To je ostuda právního státu v ČR a nelze se s tím smířit.

Zároveň by mělo Ministerstvo spravedlnosti prověřit, jak je možné, že se Česká advokátní komora a Policie ČR na základě oznámení FAÚ nezabývaly závažným podezřením z hrozící zpronevěry úschovních peněz klientů advokátkou Sukovou. Kdyby komora i policie před lety konaly, jak mají, nikdy by 44 klientů nepřišlo o 153 milionů korun!

JUDr. Hana Kordová Marvanová BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kordová Marvanová (STAN): Byty by se neměly měnit v hotely Kordová Marvanová (STAN): V Praze nastal rozhodující moment v boji proti hazardu a hernám Kordová Marvanová (STAN): Nový rok přináší v Praze staronová témata Kordová Marvanová (STAN): S odborníky připravuji změnu zákona o advokacii

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE