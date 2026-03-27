Kordová Marvanová: Takto vypadá hospodaření hlavního města Prahy

27.03.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dražbě nemovitostí Jaromíra Soukupa

Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Zdravím ze svátku demokracie na pražském zastupitelstvu. Koaliční zastupitelé ale opět "nezklamali", když znovu odmítli vůbec jednat o skandálu s cenou 649 milionů korun na úkor Pražanů. Před časem jsem informovala o podezřelé a evidentně zmanipulované dražbě nemovitostí Jaromíra Soukupa v Braníku, v níž Praze vznikla škoda minimálně 270 milionů korun!

Jak se to mohlo stát? Jednoduše - někdo ze zastupitelů nebo úředníků prozradil druhé straně, že Praha má limit 650 milionů korun. Zároveň pro tak vysokou částku neměla Praha žádný posudek, takže to rada města stanovila jen "od oka".

Nemovitosti dosud neslouží Praze a dál v nich podnikají firmy, které jsou spojené s dlužníkem, kvůli němuž se dražba konala. A dokonce ani neplatí nájem Praze. A výsledek? Všichni, věřitel, dlužník a další zúčastnění, jsou v plusu, spokojení. A tento skvělý "byznys" byl uskutečněn na úkor Pražanů.

Kontrolní výbor v únoru jednomyslně doporučil, že se to musí na zastupitelstvu řešit. A ve čtvrtek? Většina zastupitelstva to odmítla vůbec zařadit na program a sdělit zastupitelům, co bude s nemovitostmi dál.

Takto vypadá hospodaření hl. m. Prahy.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
BPP
  • senátorka

