Kordová Marvanová: Vedení ČT by mělo vymáhat škodu po členech Rady ČT

Nejvyšší soud jasně potvrdil, že škodu za nezákonné odvolání členů dozorčí komise musí zaplatit Česká televize. Před pěti lety Rada ČT porušila zákon, a to přes varování odborných posudků. Několik let probíhaly spory, soudy uznaly, že odvolaní členové dozorčí mají nárok na ušlou odměnu.
Celkem jde o čtyři miliony korun. To teď musí zaplatit ČT z peněz koncesionářů, kteří platí televizní poplatky, což je skandální a nespravedlivé.Tak to ale nesmí skončit!
Pokud členové Rady ČT jednali nezákonně, měli by škodu uhradit a ČT by to po nich měla v souladu s péčí řádného hospodáře vymáhat. Přesně toto požadujeme i v Senátu, což jsme odhlasovali v září na plénu. Vedení ČT by teď mělo vymáhat škodu po členech Rady ČT, kteří škodu způsobili! Jinak by porušilo principy řádného hospodaření s veřejným majetkem.
autor: PV