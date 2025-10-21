Kordová Marvanová: Vedení ČT by mělo vymáhat škodu po členech Rady ČT

22.10.2025 7:17 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na rozhodnutí soudu, že odvolání členů dozorčí komice ČT bylo nezákonné

Kordová Marvanová: Vedení ČT by mělo vymáhat škodu po členech Rady ČT
Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Nejvyšší soud jasně potvrdil, že škodu za nezákonné odvolání členů dozorčí komise musí zaplatit Česká televize. Před pěti lety Rada ČT porušila zákon, a to přes varování odborných posudků. Několik let probíhaly spory, soudy uznaly, že odvolaní členové dozorčí mají nárok na ušlou odměnu.

Celkem jde o čtyři miliony korun. To teď musí zaplatit ČT z peněz koncesionářů, kteří platí televizní poplatky, což je skandální a nespravedlivé.Tak to ale nesmí skončit!

Pokud členové Rady ČT jednali nezákonně, měli by škodu uhradit a ČT by to po nich měla v souladu s péčí řádného hospodáře vymáhat. Přesně toto požadujeme i v Senátu, což jsme odhlasovali v září na plénu. Vedení ČT by teď mělo vymáhat škodu po členech Rady ČT, kteří škodu způsobili! Jinak by porušilo principy řádného hospodaření s veřejným majetkem.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
autor: PV

