Kordová Marvanová: Zásadní chyba se stala hned na začátku

16.08.2025 18:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zadržení „dárce“ bitcoinů státu Tomáše Jiřikovského

Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Bitcoinová kauza má dramatické pokračování. Co zásah v domě Tomáše Jiřikovského a zajištění bitcoinů, které od něj získalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky, ukazuje? Že tato kauza je mimořádně závažná a že nejen podle právních posudků, které si ministerstvo objednalo, ale i podle policie a státního zastupitelství zde existuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Samozřejmě, že zásadní chyba se stala hned na začátku, když nepochopitelně a nezodpovědně ministr spravedlnosti Pavel Blažek a další úředníci na ministerstvu začali vyjednávat s právním zástupcem odsouzeného zločince. Zapletli se s ním a připravovali, že s ním stát uzavře dohodu, nakonec ji také uzavřeli a převzali od něj podezřelé bitcoiny velké hodnoty, které podle rozsudků nemohl legálně získat.

Nyní už to zní úplně absurdně, protože budova ministerstva spravedlnosti je plná právníků a nikdo z nich během dvou let, kdy se to chystalo, nevaroval, že to má obrovská rizika. To je zásadní selhání nejen ministra, ale i jeho aparátu... Nemohlo to dopadnout dobře...

Co je ale přesto dobrá zpráva? NCOZ pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci evidentně aktivně věc vyšetřuje a rozhodně to nevypadá, že by to chtěli zamést pod koberec. Takovéto kauzy jsou zkouškou právního státu a odolnosti orgánů činných v trestním řízení a justice. Pevně věřím, že to takto bude probíhat i dál a že se nakonec případ opravdu vyšetří a veřejnost se to dozví.

To je základní předpoklad, aby se to již neopakovalo a veřejnost mohla důvěřovat ministerstvu spravedlnosti a právnímu státu v ČR.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
Článek obsahuje štítky

Kordová Marvanová , bitcoiny

