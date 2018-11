Koros (KSČM): Politicko-historická propaganda ve školství

Každé dítě na základní škole, především na prvním stupni vnímá učitele jako svatý vzor, jenž má vždycky pravdu. Děti si rády idealizují učitele (čím mladší dítě, tím větší idealizace) a převezmou od něj každou informaci jako stoprocentní fakt. Chybí v tomto případě kritické myšlení.

Studuji historii, která bývá mnohdy přeříkávána naopak a historická pravda se od nás vytrácí. Nezapomenu na to, když jsem v doporučené literatuře četl, že komunisté schvalovali mnichovskou dohodu, protože jim je jedno kdo ovládá sudety, jelikož komunistická myšlenka hlásí internacionalismus. Mnohdy větší nesmysly musí děti poslouchat a číst ve škole.

Pokud studujete historii na vysoké škole, tak víte, jak obvykle výklad novějších dějin chodí. Někdy mi přijde, že učitelé chtějí historickou vinu fašismu zmírnit a nahradit jí komunistickou vinou. Rozebírají pakt molotov-ribbentrop a zapomenou se zmínit, že podobnou smlouvu mělo s nacistickým Německem – Polsko, Řecko, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko nebo Rumunsko. Nikdy jsem netvrdil, že komunisté neudělali chyby, ale pokud si člověk vytáhne u zkoušky za otázku – Ludvík Svoboda, tak očekává, že zkoušející bude chtít slyšet něco o vojenské kariéře a o jeho roli osvobození Československa od nacismu. Bohužel… Zkoušející chce slyšet jen o vpádu vojsk v roce 1968.

Upravujeme si historii tak, že neříkáme vše. Z poválečného vyhnání Němců, dělají někteří učitelé největší tragédii druhé světové války. Už se samozřejmě nemluví o Češích, kteří byli vyhnáni z pohraničí po mnichovské zradě. Padesátá léta jsou podle některých pedagogů nejhorší léta v historii Československa… Je opravdu dobré srovnávat padesátá léta a období okupace 1939 – 1945?

Jan Koros KSČM

Člen KSČM

Amatérští komentátoři politického dění, kteří ještě k tomu učí, mají tendence hustit do dětí svoje názory. Takovou zkušenost mám z gymnázia z našeho města. Kde například učitel biologie, který si i říká reportér a novinář, pravidelně komentuje dění ve městě a přenáší na děti svůj názor. Několikrát se i zmiňuje o lidech, kteří jsou politicky aktivní ve městě a jeho žáci se s tím člověkem nějak znají či jsou nějak příbuzní a hučí do nich svoje nesmysly. Velmi by mě zajímalo, jak se z biologie od prvoků dostane k volbám… Asi umění propagandy. Bohužel takových učitelů je více.

Zaznamenal jsem také, jak jeden nejmenovaný učitel učí děti, že holocaust neexistoval… Díky bohu s ním probíhá soud za schvalování či popírání zločinů fašismu. K tomu se nedá nic dodat.

Mnoho antikomunistů se zde bude hádat, že komunismus je horší než fašismus... Řekl bych, málo čtete. Komunismus má vizi, byť z části utopickou, ale je to snažení za lepší život, o který bychom měli bojovat všichni. Fašismus je odporná ideologie, která hlásá nadvládu jednoho etnika, rasy či národa. Fašismu jde pouze o válku, zatímco komunismus lze budovat mírovou cestou, nemusí jít přímo o převrat či násilnou revoluci, které se děli ve jménu socialismu dříve a jež má na svědomí také lidské životy. Lze to i demokraticky, krásně o tom píše například Slavoj Žížek – takový typ na večerní čtení. Rozhodně by mělo do školství patřit diskuze o takových to tématech, ale ať si žáci vyměňují názory sami mezi sebou nebo s učitelem, ať jen hlavně nepřejímají to, co jim učitel řekne a bez kritického myšlení tomu důvěřují.

Jak na politickou propagandu ve školství? S touto propagandou si samozřejmě nikdy neporadíme, každý učitel bude učit podle své názorové roviny. Ovšem Paragraf 32, školského zákonu říká: Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. A to je vše ze zákazu politické propagandy. Učitel nesmí propagovat politickou stranu nebo hnutí, ovšem může o některých stranách či politických hnutích mluvit negativně, o tom se zákon vůbec nezmiňuje. Žádná velká úprava zákona nepomůže, jelikož tyto zákony nebo vyhlášky mají obvykle svou pružnost. Politickou propagandu ve školách nikdy nezastavíme, je nekonečná stejně jako lidská hloupost. Nejdůležitějším řešením je proto s dětmi o politice a historii mluvit doma, aby dítě nemělo názor jen od učitele, ale aby si ho tvořilo v průběhu dětství, ať je ten názor jaký-koli.

