„Odvolávání“ Xavera nasvítilo výrok Vášáryové. Je to trestné? Nejen to se řeší

reklama

Xaver se již za své ostré vystoupení omluvil. „Všechno to, co zaznělo směrem k paní Vášáryové, zaznělo pár hodin po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica a já jsem neadekvátně zareagoval na to staré video. Byla to ode mě velká chyba, měl jsem použít jinou metaforu a jiná slova, nemusela tam zaznít žádná vulgarita. Člověk má fungovat tak, že když udělá chybu, má se umět omluvit,“ uvedl Luboš Xaver Veselý.

„Chci se paní Vášáryové tímto omluvit. Byla velká chyba, že jsem to řekl. Měl jsem to říct jinak. Nic to ovšem nemění na tom, že bych nikdy o nikom, o skupině lidí neřekl, že je to spodina nebo lůza. Toto mě strašně rozčiluje a dráždí. Nechal jsem se vyprovokovat a byla to chyba. Tímto se omlouvám. Doufám zároveň, že se v průběhu času dozvíme omluvu nebo vysvětlení od paní Vášáryové, jak to myslela s tou spodinou,“ uvedl Xaver (ZDE).

Více ZDE

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6995 lidí Ladislava Jakla by Xavera odvolat z Rady ČT neměli a snahy o jeho odstranění vnímá za pokrytecké. „Zaprvé chci předeslat, že se mi tahle forma komunikace nelíbí. Jít cestou typu "na hrubý pytel hrubá záplata" nikam nevede. Leda ke stírání hranice mezi akcí a reakcí. Zadruhé připomínám, že se tu odedávna hraje hra na mediální miláčky a mediální otloukánky. Vůči otloukánkům je dovoleno vše, mediálním miláčkům se nesmí zkřivit vlásek. Pokrytectví a rozdílný metr z téhle kauzy trčí jak krumpáč z hlíny.

„Zatřetí: pana radního bych neodvolával, ale kritiku si zaslouží. Jeho vyjádření bylo lidsky sprosté. Vyjádření paní herečky je ale mnohem horší, v zásadě kriminální. To ať svou myšlenku dořekne. Co s tou větší půlkou národa, kterou označuje za fašistickou lůzu? Sebrat volební právo? Vysídlit? Zavřít do lágrů? Začtvrté bych měl pro pana Veselého jeden vzkaz: buďte opatrnější. Europravda a euroláska už mnohokrát předvedly, zvláště v nedávných dnech, že umí se svými oponenty zatočit onačeji, než je jen odvolávat či vylučovat,“ uvedl Jakl pro ParlamentníListy.cz.

Jiný pohled na věc nabídla mediální analytička Irena Ryšánková. „Jedna věc samozřejmě je, že nikdo nikoho nemá označovat za spodinu. To je bez debat. Na druhé straně si radní České televize musí uvědomit, co s sebou přináší veřejná funkce a jak se má chovat. Ano, výrok pana Veselého byl za hranou a rozhodně nebyl důstojný člena Rady České televize. Jakkoliv toto je ta jednodušší záminka k odvolání. Kritiku a pozornost by zasloužilo poměrně frekventované zmiňování vlastního kanálu na veřejných zasedáních rady. Pokud chtěl LXV kritizovat, a jistě právem, výroky paní Vášáryové, mohl tak učinit důstojnějším způsobem. Omluva je na místě, i když můžeme diskutovat o jejích motivech,“ sdělila Ryšánková.

„Myslím, že za takové výroky - myslím tím oba - by se měl omluvit každý. A hlavně takové výroky by nikdy neměly zaznít. Citlivé stránky minulosti žádného, tedy i vlastního národa, nemáme právo hodnotit jen ze zorného úhlu současnosti, osobní empirie a názorů. A už vůbec nemáme právo je porovnávat příměry. Historické události se odehrávaly v úplně jiném kontextu. Stejně se jejich zákulisí a často i meritum věci nikdy nedozvíme. V České televizi jsme před několika lety zažili ve vysílání Déčka protiizraelské a protiamerické politicky zabarvené zprávy, převzaté z televize Al-Džazíra, které z principu v dětském vysílání neměly co dělat. Nikdo se za ně neomluvil, dostali jsme barevnou prezentaci o tom, jak je to v souladu s etickým kodexem ČT. V kontextu tohoto dvojího metru je po omluvě LXV žádost o jeho vyloučeni z rady neadekvátní,“ sdělil redakci člen sněmovního mediálního výboru Stanislav Berkovec.

Jistý dalším postupem si není senátor ODS Tomáš Jirsa. „Já nevím. Já mám Xavera Veselého rád. Doba je rozjitřená, pomáhají tomu sociální sítě, přál bych si, aby se to uklidnilo. Vypněte si mobily. A počítače. A jděte se radši projít,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

Poslankyně KDU-ČSL Nina Nováková reagovala stručně. „Patřím k těm, kteří se tomu chtějí co nejdříve věnovat na mediálním vyboru,“ napsala redakci.

„Je zajímavé, že v likvidaci názorově nepohodlných lidí je vládní pětikoalice hodně akční. Škoda, že podobně rychlá nebyla u energokrize, inflace, která opět roste, nebo u řešení předraženého bydlení či nekvalitních potravin. Vláda pod vedením Rakušana a Fialy utahuje šrouby a toto je jen další dílek do mozaiky. Doufám, že na půdě sněmovny zazní i to, jak se tato žlučovitá osoba Vašáryová vyjadřovala o lidech, co volili Roberta Fica. Já myslím, že je na čase té vládní pokrytecké sebrance říct už za 14 dnů STAČILO!“ Uvedla Kateřina Konečná, šéfka KSČM a europoslankyně.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 2% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 30008 lidí Martin Kolovratník na otázku, zda je správné Xavera odvolat. „Morální majáci z koalice se zde totálně ztrapňují. Opět ukázka totálního dvojího metru. Proč? Před pár lety se velmi neslušně a nevkusně vyjadřoval tehdejší radní Z. Šarapatka. Urážky jako z páté cenové, dnes a denně. Poškozoval tím nejen radu, ale celou ČT jako instituci. Těmto lidem to nevadilo a dnes jsou lační po krvi? Přesně s tímhle je budu konfrontovat na jednání výboru," dodal.

Poslanec ODS Petr Bendl zaslal velmi stručnou odpověď. „Bude o tom diskuse,“ vzkázal.

„Myslím, že celá ta výměna názorů byla opravdu nedůstojná, ale přijde mi lepší, aby se to raději řešilo upřímnou omluvou, než odvoláváním. Označovat kohokoliv za "spodinu" je hloupost a zcela se v tom vytratilo jádro problému - někteří politici slovenského Smeru se rétoricky a myšlenkově zařazují ke krajní pravici. Pevně doufám v prozíravost slovenských voličů a fandím jim, aby se takovými lidmi nenechali manipulovat,“ odpověděl europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa.

Podle Tomia Okamury, šéfa SPD, je snaha o Xaverovo odvolání nesmyslná. „Je to naprostý nesmyl - Xaver jen v podstatě řekl, jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. kdyby paní Vášáryová nebyla sprostá a neurážela voliče a občany své vlastní země, nikdo by si jí nevšímal. A veřejnosti zřejmě unikl i komentář reportéra České televize, který na platformě X napsal, že Xaver je zmrd. Nikdo nevolá po jeho odvolání, ale je jasné, že progresivisté si libují ve dvojím metru - oni urážet mohou, ale jim oplácet jejich urážky nikdo nesmí - to je jejich pojetí totalitní pseudemokracie,“ sdělil Okamura.

„Dívám se na to v kontextu toho, na co ty výroky reagovali a v kontextu toho, jaké vulgární výroky měli jiní členové Rady ČT. Ač s těmi slovy, které Xaver použil, nesouhlasím a nepoužil bych je, je třeba je dát do kontextu, že reagoval na slova paní Vášáryové, která část slovenských voličů označila za spodinu. Mrzí mě, že média u nás se zabývají pouze výrokem Xavera Veselého, ale ne na původní výroky Vášáryové, které mi přijdou skandální minimálně stejně. Onálepkovat část voličů, že jsou spodina, mi od veřejně známé osoby nepřijde v pořádku. Druhý kontext je, že pokud se tomu koaliční poslanci budou chtít věnovat, jde o dvojí metr, protože po opakovaných vulgárních vystoupeních Zdeňka Šarapatky coby členy Rady ČT nikoho z nich nepadalo řešit jeho odvolání. Buď to bude platit pro všechny stejně, anebo ne. Nelze to řešit selektivně,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz poslanec ANO Patrik Nacher.

Fotogalerie: - Milostivé léto

Odpovědnost za své výroky by měla podle poslance SPD Radovana Vícha nést především Magda Vášáryová. „Pokud se M. Vášáryová vyjádřila o voličích strany SMER-SD, která zvítězila v řádných demokratických volbách, ve smyslu, že mohou oslovovat rovněž ty voliče, kteří se hlásí k tzv. nesystémovým (např. fašisté, neofašisté, neonacisté, spodina), tak byla reakce Xavera Veselého přirozená. Nelze tolerovat urážení občanů, kteří svými hlasy dali jednoznačně najevo svou vůli po politických změnách na Slovensku. Odpovědnost za své výroky by měla nést v první řadě paní M. Vášáryová a nikoliv X. Veselý, který se navíc za své výroky omluvil,“ uvedl Vích.

„Podivných individuí je poněkud mnoho. Nechť si to řeší subjekt, který tento exemplář do funkce nominoval. A to včetně případného odvolávání,“ napsal poslanec ODS Karel Krejza.

„Nepovažuji podobné výroky za šťastné, ať je pronáší kdokoliv. A je dobře, že se za ně omluvil. Na druhou stranu je třeba vnímat, že to byla reakce na skandální výrok paní Vášáryové, která v této emocemi plné době označila voliče demokratické strany za spodinu. Ten tlak vládních poslanců na odvolání Xavera Veselého je čistě účelový, snaží se odklonit pozornost od ostudy, kterou jim dělá starosta Řeporyj. A LXV jim ležel v žaludku dlouhodobě,“ míní šéf stínové vlády hnutí ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

Jasno má i šéf Motoristů sobě Petr Macinka. „Je to hon na čarodějnice. Vládní pětikoalice už ani nezakrývá, že hlavním smyslem její existence je obrnit se ve svých pozicích a zabetonovat svoji nadvládu nad Českou republikou ve všech možných oblastech. Vládě nepohodlný Xaver je jen jednou z dalších obětí „noci dlouhých nožů“ Fialovy vlády, jíž už nezbývá čas na „dlouhý pochod institucemi“, a tak odhazuje servítky, nasazuje zástupné důvody a dvojí metr,“ míní.

„Výrok, který na adresu antichartistky Vášáryové Xaver pronesl, byl určitě pro mnoho lidí přestřelený, což ostatně uznal i on sám, když se za něj omluvil. Já osobně bych ale rád viděl a slyšel od našich vládních moralistů, jak se stejnou vehemencí odsoudí i množství nesrovnatelně agresivnějších žlučovitých a nenávistných výroků jistého pana Šarapatky (namísto toho, aby se jej tito stejní politici opakovaně pokoušeli protlačit do Rady ČT, zcela bez ohledu na jeho opakované odpadní vyjadřování). Rád bych od Xaverových „odvolávačů“ viděl a slyšel i ohrazení se vůči zcela nepřijatelným výrokům paní Vášáryové, která o občanech své vlastní země hovoří jako o spodině a o fašistech, a to jen kvůli tomu, že měli tu „drzost“ nevolit ve volbách stejnou politickou stranu jako ona sama. Stále čekám, že naše liberální morální majáky vznesou ostrý protest proti tomu, aby lidé jako Vášáryová svými – komunistickou éru připomínajícími – projevy nadále kontaminovali české veřejnoprávní vysílání. Xaverův výrok nemá žádnou souvislost s jeho prací v radě ČT, proto nevidím žádný důvod, aby byl kvůli němu odvoláván,“ řekl dále Macinka.

Bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek je rozhodně proti tomu, aby byl Xaver odvolán. „Lepší důkaz o pokleslosti a pokrytectví naší doby, respektive o dvojím metru vládnoucích pseudoliberálních politiků, snad ani neexistuje. Namísto aby odsoudili slovenskou herečku a diplomatku, která své spoluobčany nazývá fašisty a spodinou, a to jen proto, že volí někoho jiného než ona, honem honem chtějí z Rady České televize odvolávat moderátora, který si za pomoci jednoho vulgárního slova dovolil onu nenávistnou herečku a diplomatku vykázat tam, kam bezpochyby patří. Jiný moderátor, ten, který bývalého prezidenta zcela neomaleně a v rozporu s elementární etikou novináře veřejnoprávního media nazývá Putinovým gubernátorem, těmto pokrytcům nevadí. Ba dokonce chtějí, abychom na tuhle jednostrannou veřejnoprávní žumpu, jíž je tenhle pokleslý moderátor hlavní tváří, posílali prostřednictvím povinného koncesionářského výpalného ještě více peněz. Jen přitápějte pod kotlem, pokrytečtí blázni, ale pak se nedivte, až to tady bouchne,“ sdělil.

Podle šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla by Xaver v žádném případě být odvolán neměl. „V žádném případě. O ten výrok vůbec nejde. Jen posloužil jako záminka pětikoalici, aby se pokusila se zbavit nepohodlného člena Rady ČT, jenž jim nejde na ruku. Je to pokus o flagrantní zásah do nezávislosti Rady ČT, a tedy další ohýbání demokracie v naší zemi ze strany současné vlády. Sněmovna, která v jeden den odmítne svým usnesením odsoudit atentát na Roberts Fica a zároveň iniciuje proces l odvolání člena Rady ČT pouze pro jeden vulgární výrok, je ostudou České republiky,“ řekl.

„Obecně si myslím, že by v Radě CT neměli být političtí aktivisté,“ odpověděl šéf SOCDEM Michal Šmarda.

„Nepovažuji to správné, slova paní Vašáryové mne pobouřila taky, volil bych určitě jiný slovník, ale pokud se Xaver Veselý omluvil, tak pro odvolání nevidím důvod,“ myslí si předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.

„Odvolal bych všechny, a s tím zrušil i celou ČT. Požadovat pouze odvolání pana Xavera Veselého považuji za nesmysl,“ řekl šéf Svobodných Libor Vondráček.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE