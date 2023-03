Koten (SPD): Navrhuji navýšení pevné finanční částky, o kterou se mají důchody valorizovat

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vidím, že i ve 2 hodiny 20 minut ráno tady jsou poměrně humorné momenty, takže myslím si, že si to užijeme, protože chtěl bych tady odůvodnit pět pozměňovacích návrhů a zároveň se k nim tedy přihlásit. Takže já si to tady roztřídím a budu neprodleně pokračovat.

Začal bych tedy tím, že bych zdůvodnil u svého pozměňovacího návrhu, tedy návrh té úpravy. V bodě jedna v části první článek římská jedna § 67ca zní: 1. Při zvýšení důchodů v mimořádném termínu v červnu 2023 se nepoužije § 67 odst. 10 a 16; při tomto zvýšení se procentní výměry vyplácených důchodů zvýší tak, že procentní výměra důchodu se zvyšuje:

a) o 2,3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a

b) o 1 470 Kč; jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první).

Bod 2. Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1, a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých či sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.

Nyní tedy dovolte, abych odůvodnil tento pozměňovací návrh. Vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění, kterým se ex post, tedy retroaktivně se zpětnou účinností, mění podmínky červnové mimořádné valorizace všech typů důchodů je, kromě zjevné kolize s ústavními principy, hrubě asociální. Finančně poškozuje všechny příjemce důchodů s měsíčními penzemi nad 8 tisíc korun, průměrného důchodce pak o 1 010 korun měsíčně. To je zejména v době astronomického zdražování všech pro důchodce klíčových životních nákladů naprosto neúnosné ociálně ekonomicky likvidační opatření. Podle hloubkové studie projektu neviditelní až 889 000 Čechů je tedy téměř milion, a je to 10 % naší populace, patří mezi tzv. neviditelné seniory, tedy ty, kteří mají problém uhradit své živobytí, životní náklady a propadávají se systémem státní pomoci. To znamená, že se potýkají s osamělostí, příjmovou chudobou nebo rezignací na život. Právě důchod je pro drtivou skupinu seniorů klíčový. 86 % z nich je odkázaných pouze a přímo jenom na něj. Zatímco dříve trpěly chudobou jednotky procent seniorů, kteří žijí sami, tak dnes je to každý druhý. Zdražování nájmů, energií, potravin, léků dopadá na seniory více než na ostatní. Čím dál více z nich hrozí, že se ocitnou bez střechy nad hlavou nebo v dluzích. Inflace a růst cen energií se negativně promítá i do nákladů na žití v domovech pro seniory a zdravotně postižené. Klienti si zde nemálo připlácí za ubytování i stravu. Léčit tedy rozpočet na takto zranitelné skupině je tedy opravdu asociální.

Dle platného a účinného zákona měla proběhnout mimořádná červnová valorizace formou zvýšení zásluhové složky důchodu o 11,5 %. Jednou z cest, jak tohoto stavu docílit, je kromě neschválení předkládané vládní novely její úprava, respektive úprava jednoho z jejích parametrů, konkrétně výše pevné finanční části, o které se důchody od června zvýší, přičemž tato částka zůstane stejná pro všechny jejich příjemce, což zachovává prvek zásluhovosti, protože další složkou zvýšení důchodů bude procentuální podíl ze záslužné složky penzí, který v nominálním vyjádření stoupá s jejím růstem. A samozřejmě zároveň to mnohem výrazněji pomůže těm nízkopříjmovým důchodcům. Proto navrhuji navýšení pevné finanční částky, o kterou se mají důchody valorizovat, o 1 470 korun. Já zároveň tedy, protože to mám seřazeno takhle za sebou, tak se přihlašuji tímto k tomuto pozměňovacímu návrhu a je veden jako sněmovní dokument 2022.

Nyní tedy odůvodním další návrh. Je to tedy opět návrh úprav. Za prvé v části první článek jedna § 67ca zní:

1. Při zvýšení důchodů v mimořádném termínu v červnu 2023 se nepoužije § 67 odst. 10 a 16; při tomto zvýšení se procentní výměry vyplácených důchodů zvýší tak, že procentní výměra důchodu se zvyšuje

a) o 2,3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a

b) o 1 471 Kč; jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši. Je to tedy v závorce § 4 odst. 2 věta první.

A bod 2. Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1, a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.

Odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění, kterým se ex post retroaktivně se zpětnou účinností mění podmínky červnové mimořádné valorizace všech typů důchodů, je kromě zjevné kolize s ústavními principy hrubě asociální, finančně poškozuje všechny příjemce důchodů s měsíčními penzemi nad 8 tisíc korun, tedy průměrného důchodce pak o 1 010 korun měsíčně, a to zejména v době astronomického zdražování všech pro důchodce klíčových životních nákladů je naprosto neúnosné a sociálně ekonomicky likvidační opatření.

To znamená, že ti lidé, kterých se to týká, se potýkají s osamělostí, příjmovou chudobou nebo rezignací na život. A právě důchod je proti drtivou většinu seniorů klíčový, tedy 86 % z nich je odkázaných pouze a přímo na něj. Nemohou si nikde přivydělat. Zatímco dříve trpěli chudobou jednotky procent seniorů, kteří žijí sami, tak dnes je to každý druhý. Zdražování nájmů, energií, potravin, léků dopadá na seniory více než na ostatní. Čím dál více z nich hrozí, že se ocitnou bez střechy nad hlavou nebo v dluzích a inflace a růst cen energií negativně ovlivňuje a promítá se do jejich životních nákladů, zejména v domovech pro seniory a zdravotně postižené. Klienti si zde již nemálo připlácí za ubytování i stravu.

Rozpočet tedy léčit na takto zranitelné skupině lidí, je naprosto asociální. Dle platného a účinného zákona měla proběhnout mimořádná červnová valorizace formou zvýšení zásluhové složky důchodů o 11,5 %, a tedy jednou z cest, jak tohoto stavu docílit kromě neschválení předkládané vládní novely, je její úprava, respektive úprava jednoho z jejích parametrů, konkrétně výše pevné finanční částky, o které se důchody od června zvýší, přičemž tato částka zůstane stejná pro všechny jejich příjemce. Zachovává to tedy prvek zásluhovosti, protože další složkou zvýšení důchodů bude procentuální podíl ze zásluhové složky penzí, která je v nominálním vyjádření a stoupá s jejím růstem. Zároveň to mnohem výrazněji pomůže nízkopříjmovým důchodcům, a to si myslím, že bylo i deklarovaným cílem vlády, i když ve finále to tak není. Proto tedy navrhuji zvýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány, a to o 1 471 korun. Zároveň se tedy k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlašuji a je veden jako sněmovní dokument 2023.

Nebojte, už to nebude dlouho trvat, jedeme do finále. Takže za prvé návrh úprav: Za prvé. V části první článek jedna § 67ca zní:

Při zvýšení důchodů v mimořádném termínu v červnu 2023 se nepoužije § 67 odst. 10 a 16; při tomto zvýšení se procentní výměry vyplácených důchodů zvýší tak, že procentní výměra důchodu se zvyšuje

a) o 2,3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a

b) o 1 472 Kč; jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši a v závorce je § 4 odst. 2 věta první.

Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1, a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu. Vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění, kterým se retroaktivně, se zpětnou účinností mění podmínky červnové mimořádné valorizace všech typů důchodů je, že tam je zjevná kolize s ústavními principy a je velmi hrubě asociální. Finančně poškozuje všechny důchodce s měsíčními penzemi nad 8 tisíc korun, průměrného důchodce pak o 1 010 korun měsíčně. To je zejména v době astronomického zdražování všech pro důchodce klíčových životních nákladů naprosto neúnosné, sociálně ekonomicky likvidační opatření. Pokud by se toto opatření přijalo, tak by důchodci jenom v tomto roce s tímto průměrným důchodem přišli o zhruba 7 070 korun. Dle platného a účinného zákona měla proběhnout mimořádná červnová valorizace formou zvýšení zásluhové složky důchodů o 11,5 procenta.

Jednou z cest, jak tohoto stavu docílit je, kromě neschválení předkládané vládní novely, její úprava, resp. úprava jednoho z jejích parametrů, konkrétně výše pevné finanční částky, o které se důchody od června zvýší, přičemž tato částka zůstane stejná pro všechny jejich příjemce. Zachovává to prvek zásluhovosti, protože další složkou zvýšení důchodů bude procentuální podíl ze zásluhové složky penzí, který v nominálním vyjádření stoupá s jejím růstem, a zároveň to mnohem výrazněji pomůže právě těm nízkopříjmovým důchodcům. Proto navrhuji navýšení pevné finanční částky, o kterou se mají důchody valorizovat, o 1 472 korun. Zároveň se hlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je veden ve sněmovním systému jako sněmovní dokument 2024.

Dále tady máme další pozměňovací návrh, kdy tedy za prvé v první části článek jedna § 67ca zní:

1. Při zvýšení důchodů v mimořádném termínu v červnu 2023 se nepoužije § 67 odst. 10 a 16; při tomto zvýšení se procentní výměry vyplácených důchodů zvýší tak, že procentní výměra důchodu se zvyšuje

a) o 2,3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a zároveň o

b) o 1 473 Kč; jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první).

2. Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1, a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.

Ještě tento návrh odůvodním vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění, kterým se retroaktivně, tedy se zpětnou účinností, mění podmínky červnové mimořádné valorizace způsobené mimořádnou inflací všech typů důchodů, je kromě zjevné kolize s ústavními principy hrubě asociální. Finančně tak poškozuje všechny příjemce důchodů s měsíčními penzemi nad 8 tisíc korun, průměrného důchodce pak o 1 010 korun měsíčně. To je tedy zejména v době astronomického zdražování, astronomické inflace pro důchodce u všech klíčových životních nákladů naprosto neúnosné, sociálně ekonomicky likvidační a toto opatření opravdu je hluboce poškozuje.

Dle platného a účinného zákona měla proběhnout mimořádná červnová valorizace formou zvýšení zásluhové složky důchodu o 11,5 %. Jako jedna z cest, jak tohoto stavu docílit, je kromě tedy neschválení předkládané vládní novely, její úprava, respektive úprava jednoho z jejích parametrů, konkrétně výše pevné finanční části, o kterou se důchody od června zvýší, přičemž tato částka zůstane stejná pro všechny jejich příjemce, což zachovává prvek zásluhovosti, protože další složkou zvýšení důchodů bude právě procentuální podíl ze zásluhové složky penzí, který v nominálním vyjádření stoupá s jejím růstem. A zároveň to mnohem výrazněji pomůže právě těm nízkopříjmovým důchodcům. Proto navrhuji navýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány, o 1 473 korun. Zároveň se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlašuji. Je veden v systému jako sněmovní dokument 2025.

A mám tu poslední pozměňovací návrh. Takže návrh úprav: Za prvé v první části článek jedna § 67ca zní:

1. Při zvýšení důchodů v mimořádném termínu v červnu 2023 se nepoužije § 67 odst. 10 a 16; při tomto zvýšení se procentní výměry vyplácených důchodů zvýší tak, že procentní výměra důchodu se zvyšuje

a) o 2,3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a

b) o 1 474 Kč; jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první).

2. Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1, a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.

Ještě tento návrh tedy odůvodním. Tento předkládaný vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění ex post, tedy zpětně, retroaktivně, se zpětnou účinností, mění právě podmínky červnové mimořádné valorizace všech typů důchodů a je kromě zjevné kolize s ústavními principy hrubě asociální, finančně poškozuje všechny příjemce důchodů s měsíčními penzemi nad 8 tisíc korun, u těch nízkopříjmovějších, než je 8 tisíc korun ten vládní návrh přidává nějakých 36 korun, což si myslím, že si tady pamatujeme ještě z dob pana ministra Kalouska.

Dle platného a účinného zákona měla proběhnout mimořádná červnová valorizace formou zvýšení zásluhové složky důchodu o 11,5 %. Jednou z cest, jak tohoto stavu docílit, je kromě neschválení předkládané vládní novely její úprava, respektive úprava jednoho právě z těch parametrů, konkrétně výše pevné finanční částky, o kterou se důchody od června zvýší, přičemž tato částka zůstane stejná pro všechny příjemce. Zachovává to prvek zásluhovosti, protože další složkou zvýšení důchodů bude procentuální podíl ze zásluhové složky penzí, který v nominálním vyjádření stoupá právě s jejím růstem, a zároveň to mnohem výrazněji pomůže právě těm nízkopříjmovým důchodcům. Proto navrhuji navýšení pevné finanční částky, o kterou se mají důchody valorizovat, o 1 474 korun. K tomuto pozměňovacímu návrhu se tedy hlásím a je veden jako sněmovní dokument 2026. Děkuji za pozornost.

