Koten (SPD): Třicetimetrová ukrajinská vlajka na Karlově mostě?

Třicetimetrová ukrajinská vlajka na Karlově mostě. Akci zorganizovalo ukrajinské velvyslanectví v Praze k výročí dne sjednocení Ukrajiny před 107 lety. Z mého pohledu je to zbytečná provokace Ukrajinců vůči našim občanům, kteří nesouhlasí s masovou migrací Ukrajinců do ČR.
Tato akce na jednom z nejpamátnějších míst české historie rozhodně neprospívá k dobrým česko-ukrajinským vztahům. Respekt k hostitelské zemi a jejím symbolům by měl být samozřejmostí. Tady nejsme na Ukrajině, ale v České republice. Dokážete si představit, že by v minulosti čeští emigranti pověsili 28. 10. třicetimetrové vlajky z Eifelovky, Big Benu, apod.?
Již jsem mluvil s ministrem zahraničí Macinkou, aby se taková akce na takovém místě neopakovala. A naše vláda připravuje nový zákon na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR včetně Ukrajinců.
