Koudelka (Trikolora): Hradní vlk se nažral a vládní koza zůstala celá

Proto porušila práva opozice v Poslanecké sněmovně a nařídila hlasování o zákonu, i když nemohli vystoupit v rozpravě přihlášení opoziční poslanci. Též vládními stranami ovládaný Senát zákon bez připomínek schválil. Vláda očekávala, že prezident podepíše zákon v srpnu, aby mohl být účinný od 1. září, byť mu byl doručen k podpisu 24. srpna 2023 a prezident má na posouzení zákona 15 dnů. Pokud by zákon prezident nepodepsal z tohoto důvodu, bylo by to čitelné. Vláda nemůže při prosazování svých zákonů válcovat opozici i prezidenta. Každý ústavní orgán musí hájit své pravomoci proti tomu, aby je jiný orgán ignoroval. Ústavní povinností každého prezidenta je střežit prezidentské pravomoci. Ovšem tento důvod Petr Pavel pro své jednání původně neuvedl a zmínil jej dotačně až v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes 6. 9. 2023.

Nakonec se sešel s premiérem Petrem Fialou v poslední srpnový den, aby po dramatickém večeru následující den podepsal zákon tak, jak byl vládou prosazen. Z Hradu zaznělo, že zákon jde správným směrem a své výtky prezident sdělil ministru práce a sociálních věcí. Dramatická srpnová prezidentská hra se změnila v zářijovou frašku. Prezident dosáhl jen toho, že zákon místo od září bude účinný až od 1. října 2023.

Text zákona byl znám veřejně od jeho předložení vládou do Poslanecké sněmovny 25. května 2023. Konečný text mohl každý znát po jeho schválení Poslaneckou sněmovnou 26. července, protože Senát nezměnil ani čárku. Prezident a jeho právní poradci obsah zákona znali předtím, než byl zákon doručen na Hrad k podpisu. Bylo by politickým postojem, kdyby prezident chtěl podpořit vládu a podepsal zákon hned. Bylo by politickým postojem, kdyby prezident nesouhlasil s obsahem zákona a vyhověl námitkám opozice, že při přijetí zákona byl porušen zákonodárný proces. Prezident však neřekl ani jednoznačné provládní ANO, ani jasné NE. Chvíli to vypadalo, že se vůči vládě postaví. Výsledkem je postup ve stylu chytré Horákyně. Po Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi s jasnými politickými názory máme prezidenta jiného.

