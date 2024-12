Koudelka (Trikolora): Němci bez sebereflexe jsou hrozba

Odpovědnost Merkelové a CDU za migraci a násilí

Německo upadá. Politickou vinu nese bývalá kancléřka Angela Merkelová a její Křesťanskodemokratická unie (CDU). Jejich vinou se do Německa dostalo velké množství migrantů. Merkelová odmítla podpořit politiku maďarského premiéra Viktora Orbána, který bránil přílivu nelegálních migrantů na maďarské balkánské hranici, jež je vnější hranicí Evropské unie.

Merkelová v rozporu s platným evropským právem, které stanovilo, že migrant má žádat o azyl v první bezpečné zemi, otevřela Německo všem migrantům. Tím Německo poškodila a nese odpovědnost za násilí, které je doprovodným jevem masové migrace, a za obchod s lidmi, neboť její politika posílila mafii, organizující proud uprchlíků do Evropy.

Odpovědnost Merkelové a CDU za hospodářský úpadek

Vláda Angely Merkelové, kde měla CDU nejsilnější postavení, zlikvidovala německé jaderné elektrárny. Tím Německo i celou střední Evropu vystavila nebezpečí energetické krize. Angela Merkelová a její CDU převzetím hloupých bruselských požadavků, spojených s ideologií klimatického alarmismu na omezení spalovacích motorů, na obchod s emisními povolenkami a na značné množství nesmyslných byrokratických regulací, vážně poškodila německý, ale též středoevropský průmysl, především automobilový.

Merkelová a CDU jedno jest

Angela Merkelová a její CDU nesou odpovědnost za úpadek Německa po sociální i hospodářské stránce. Vina Merkelové a CDU je společná. Proto je logické, že voliči ve východním Německu vyvodili vůči CDU politickou odpovědnost. V těchto německých zemích Alternativa pro Německo poráží CDU. Východoněmečtí voliči mají zkušenost se svrhnutím komunistického režimu. Vědí, že špatné politiky a špatné strany je třeba vyměnit.

Naproti tomu v západním Německu průzkumy ukazují nejsilnější postavení CDU. Tedy strany, která odpovídá za to, kde Němci a Německo dnes jsou. Je to CDU již bez Merkelové, ale je to tatáž strana, která Merkelovou dosadila k moci a šestnáct let jí umožnila vládnout. Merkelová odešla, ale ostatní zůstali. Jsou stále stejní, byť se již k Merkelové nehlásí. Připadá mi to, jako kdyby v roce 1949 většina německých voličů slovně odsoudila Hitlera, ale stejně by byli ochotni dát hlas NSDAP. Hitler je neodmyslitelně spojen s NSDAP. Merkelová je spojena s CDU. Vinu nese nejen ona sama, ale i strana.

Kdyby nešlo o Německo, můžou nám být volby v jiném státě lhostejné. Ovšem Německo, díky svému mocenskému postavení ve střední Evropě, nás přímo ovlivňuje. Pošlou-li Němci opět do vlády staronovou CDU, bude pokračovat merkelovská politika v jiném hávu. Německo nebude schopno postavit se masové migraci jinak, než přerozdělováním migrantů v rámci Evropské unie. Tedy důsledky své migrační politiky chce přenést na jiné. Dále bude provádět nesmyslnou politiku zeleného údělu a likvidovat evropský průmysl ve prospěch průmyslu v USA, Číně a jinde v Asii.

Nadále bude podporovat růst bruselského byrokratického Otesánka. To povede k prohloubení evropského úpadku a bídě. Toho si musíme být vědomi a trvat na tom, že Němci si mohou zvolit, koho chtějí. Ale za své volební chování musí zaplatit oni, ne to přenášet na jiné. Jestli si zlikvidují elektrárny a průmysl, je to jejich hloupost, ne naše. Jestli si dovezou polovinu Afriky, je to jejich rozhodnutí, ne naše. Nepřipusťme, aby nám přerozdělili problémy, které si sami způsobili.