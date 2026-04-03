Kovářová (Piráti): Bydlení je dnes pro mladé lidi a rodiny největší ekonomický problém

05.04.2026 6:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bydlení.

Kovářová (Piráti): Bydlení je dnes pro mladé lidi a rodiny největší ekonomický problém
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Bydlení je dnes pro mladé lidi a rodiny největší ekonomický problém. Novela stavebního zákona měla pomoct, místo toho přináší nejistotu a zdržení. K tomu vláda škrtá prostředky na dostupnost bydlení. Takhle se z té krize fakt nedostaneme.

Podle Pirátů novela zároveň neřeší samotnou podstatu krize bydlení a naopak otevírá nebezpečné změny ve vymezení veřejného zájmu.

Krize bydlení nemá jedno řešení, ale tahle novela nepřináší žádný posun. Definice veřejného zájmu je úplně překroucená – umožňuje vyvlastňování ve prospěch soukromých projektů velkých hráčů.

Místo dostupného bydlení tak hrozí podpora luxusních resortů nebo nekvalitních ubytoven. To rozhodně není cesta, kterou bychom měli jít.
Piráti proto vyzývají vládu, aby novelu stáhla a připravila ji znovu tak, aby skutečně pomohla řešit dostupnost bydlení, posílila roli odborníků a nastavila jasná a předvídatelná pravidla pro výstavbu.

Více z tiskové konference Česká pirátská strana v Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v komentáři pod příspěvkem.

Ing. arch. Veronika Kovářová

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

Kovářová , piráti

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli Piráti možnost vyřešit bydlení minulé volební období?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 25 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

