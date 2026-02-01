Kovářová (Piráti): Dostupné bydlení je pro nás priorita

02.02.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákonu o podpoře bydlení

Kovářová (Piráti): Dostupné bydlení je pro nás priorita
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Plníme, co jsme slíbili. Dostupné bydlení je pro nás priorita! Ve Sněmovně jsme proto předložili návrh akceleračních zón, které umožní rychlejší a chytrou výstavbu tam, kde to dává smysl, a zajistí, že nové byty budou sloužit lidem, ne spekulantům.

Rychlá výstavba je jedním pilířem řešení bytové krize, tím druhým je prevence ztráty bydlení. Právě proto jsme připravili a prosadili zákon o podpoře bydlení. Nová vláda ho chce ale měnit dřív, než ho vůbec začala uvádět do praxe. To je chyba. Naše návrhy a oba pilíře krizi bydlení řeší. Stačí, aby je koalice neblokovala. V opačném případě situaci ještě zhorší.

Za Piráty budeme po celé toto volební období každý den bojovat za dobrá řešení pro lidi. A jsme připraveni sehrát klíčovou roli v příští vládě, protože jinak se tahle země nikdy neposune dopředu.

Ing. arch. Veronika Kovářová

  • Piráti
  • poslankyně
