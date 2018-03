"Až se GDPR dostane do sněmovny, navrhneme jeho změnu na rakouský model. Ten spočívá v absenci finanční sankce pro samosprávy. Především malé obce nemají finanční ani lidské zdroje na to, aby dokázaly zákonu ve všem vyhovět, a pokuty by pro ně byly likvidační," říká poslankyně STAN Věra Kovářová.

