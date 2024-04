Kovářová (STAN): Spokojený rodič = pozitivní vliv na české hospodářství

reklama

Otevírat důležitá témata a pomáhat těm, kteří si to skutečně zaslouží, to je to, co mě na práci poslankyně opravdu baví. S kolegyní poslankyní Pavlou Pivoňka Vaňkovou jsme ve spolupráci s Danielou Celerýnovou, předsedkyní Asociace provozovatelů dětských skupin, zorganizovaly seminář s názvem Dětské skupiny – nové financování, nová šance?.

Dětské skupiny pro mě však nejsou „jen“ šancí, ale jistotou. A nejen pro mě, ale hlavně pro tisíce rodičů. To oni dětským skupinám každý den svěřují po celém Česku s oprávněnou důvěrou své děti. Což je naprosto jednoznačný důkaz, že si dětské skupiny našly v našem systému předškolní péče svoje pevné místo.

Přidám pár čísel: v roce 2015 bylo v ČR 52 dětských skupin, na konci loňského roku jich bylo 1632 a na konci letošního prvního čtvrtletí dokonce 1704. A poslední číslo, které mám k dispozici, je 1706 skupin pro 23 103 dětí.

Ing. Věra Kovářová, MIM STAN



Důležitá je však otázka financování, kterou jsme na semináři také řešili. Peníze pro dětské skupiny neberu jako nějaké „utrácení z veřejných rozpočtů“, ale jde o velmi dobrou investici. Nechci témata, týkající se dětí, převádět na peníze, ale jedna rovnice je jistá: Spokojený rodič = pozitivní vliv na české hospodářství. Spokojení rodiče, kteří jsou si jisti, že během jejich pracovního dne je o děti dobře postaráno, znamenají snížení napětí na trhu práce.

Jsem moc ráda, že jsme se na semináři sešli v takovém počtu, a to včetně zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, paní vrchní ředitelky Martiny Štěpánkové, a Ministerstva školství, které reprezentovala zástupkyně státního tajemníka Martina Běťáková. Protože práce těchto dvou ministerstev je pro rozvoj dětských skupin zásadní.

Ukázalo se, jak je důležité ukázat příklady dobré praxe, a o tom svědčila i živá diskuze. A z toho mám velkou radost. Děkuji proto za účast na této důležité akci Martinu Hakaufovi, starostovi Panenských Břežan, kde provozují dětskou skupinu pro děti mladší tří let, Ireně Koukalové Uličné, místostarostce Bzence, která iniciovala zřízení dětské skupiny, Kateřině Paškové, místostarostce obce Kolová, kde začínají stavět budovu pro dětskou skupinu, a Aleně Vlkové, která je vedoucí DS Poníček pro zaměstnance České zemědělské univerzity.

Na mnoho otázek jsme našli odpovědi, další však zůstávají. Ale dětské skupiny si i nadále naši péči a pozornost zaslouží.

