Král (ODS): Dnes prvně jsme slyšeli, že vláda chce něco dělat s emisními povolenkami

Krátce ke kolegyni Peštové, ústy nebo prostřednictvím paní předsedkyně, předsedající. Nechci být jízlivý, ono to nikam nevede a nechci tu debatu dál hrotit, ale vzpomeňme si, kdy vznikl ten problém s emisními povolenkami, o které mluvíte. Vznikl v roce 2018, kdy došlo k revizi systému obchodování s emisní povolenkou EU ETS a bohužel nebo bohudík nevím, v tu dobu byla u toho vláda Andreje Babiše, která prostě nechala bez povšimnutí, snad chce se mi říct, projít prostě tuto zhůvěřilost a byli jste u nastavování těch podmínek. Bohužel jste s tím nic nedělali i v situaci, kdy jste na to byli skutečně opakovaně upozorňováni, včetně i těch aspektů a důsledků, které to přinese, a to mohu samozřejmě doložit kdykoliv, protože těch jednání jsem se opakovaně účastnil.

Neudělali jste pro to tenkrát nic a já jsem rád, že dnes prvně tady z úst pana ministra Síkely jsme slyšeli to, že naše vláda chce něco dělat s emisními povolenkami. Do této chvíle jsme slyšeli pouze to, že na evropské úrovni prostě k tomu ta vůle není. Samozřejmě, že je proti zastavení obchodování s emisními povolenkami v té současné podobě je Španělsko, Polsko, Maďarsko a další státy a byl bych velice rád, abychom se i jako předsednická země k tomuto kroku přidali. Bez toho můžeme stropovat cokoliv, můžeme dělat tarify, jaké chceme, a prostě ta emisní povolenka nás dožene. Pokud budeme pálit více uhlí, tak jak řekl můj předřečník Kubíček, tak prostě cena uhlí půjde logicky nahoru, a tím pádem i cena povolenky, to znamená, že ve finále zase v uvozovkách nevyděláme vůbec nic.

A k těm dlouhodobým kontraktům, pane kolego. No nikdo je nechtěl. Nechali jsme si prostě namluvit to, že obchodování na spotu je to nejvýhodnější, co můžeme mít, a dlouhodobé kontrakty prostě nikdo neřešil. A pokud budu chtít být opět jízlivý, tak to neřešila ani minulá vláda, stejně tak jako to, a to si, řekněme, otevřeně (Předsedkyně Pekarová Adamová: Vypršel váš čas.) fakticky neřeší ani ta současná.

