Král (ODS): Proboha, pokud se nám nelíbí rozhodnutí jednoho soudce, je tu celá odvolací soustava

Dobrý den. Dámy a pánové. Když nás to tedy zvedá ze židle ty výroky, tak já tady taky si o dobu poctivě poslouchám a o zpochybňování výroků a rozhodnutí soudu, tak jak tady před chviličku zaznělo. Tak když k tomu dojde, tak v České republice máme kolik úrovní rozhodovacích a odvolacích v rámci justice? Nevím, správně mám říct asi tři, mně přijde, že jich je asi pět, máme tady ombudsmana, máme tady demokracii, máme tady média, tak to snad nemůžeme vůbec tedy ani říct. Ano, pokud se nám nelíbí rozhodnutí jednoho soudce, tak tady funguje nějaká celá soudní soustava - snad proboha.

Nicméně k tomu, co jsem chtěl říct předtím, myslím, že bychom tady neměli říkat to, že nás jakoby nezajímá názor některého z našich kolegů. Já tady nebudu hájit kolegu Kohajdu, on to umí udělat sám, ale tak jako jsme tady poslouchali projev asi hodinu paní profesorky Válkové, tak stejně tak si myslím, že můžeme vyslechnout názory i z druhé strany a udělat si vlastní názor.

To, co chci říct. Podívejme se na tu tabuli. Já myslím, že máme třetí čtení. Tohle to jsme si měli odehrát v prvním, druhém čtení, ve výborech a ne teď, proboha, na konci celého toho demokratického procesu, tady na nejvyšší politické úrovni prostě řešit tyto technikálie. Mě to mrzí. Já chápu, že možná někteří z nás se cítí zneuznáni tím, že neprošly jejich pozměňovací návrhy, nicméně myslím si, že například i po pravé straně je důkazem toho, že ta debata proběhla korektně. Sedí tady pan ministr z jedné politické strany a z jedné koalice, je tady pan zpravodaj z jiné politické strany a dokonce z opozice. Tak myslím, že tady nemůže nikdo zpochybnit regulérnost průběhu projednávání tohoto sněmovního tisku. Takže bych poprosil, pojďme se vrátit k podstatě a pojďme hlasovat ve třetím čtení. Děkuji.

Ing. Václav Král ODS



