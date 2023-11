Králíček (ANO): Evropská peněženka digitální identity

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl krátce ve třetím čtení znovu vysvětlit, proč nemohu tento zákon podpořit a proč jsem doporučil našemu klubu, abychom se zdrželi.

Možná si vzpomenete na tu diskusi v prvním a druhém čtení, kde já se domnívám, že tato aplikace je hnána pouze jakýmsi úspěchem, viditelným úspěchem a něco, co se může prodat, že vyrobila DIA, že vyrobil pan ministr Bartoš. Podle jeho vlastní důvodové zprávy jsme se dozvěděli, že implementace ve veřejné správě a v soukromém sektoru bude stát zhruba miliardu a půl. Sice může po mně vystoupit a říct, že to není pravda, že to bude všechno jinak, ale bylo to v jeho důvodové zprávě. Také tam bylo napsáno, že do tohoto výčtu nebyli zahrnuti právě policisté. To znamená, my nevíme, kolik policie bude muset vynaložit speciálně na to, aby mohla eDokladovku zahrnout do své aplikace na identifikaci občanů. Není tam armáda a další subjekty. Takže může to být méně, může to být více. Ale když budu vycházet z toho, co pan ministr Bartoš předložil, tak se bavíme o miliardě a půl.

Jak jste slyšeli, tak samotný vývoj aplikace a samotné náklady na tu aplikaci jsou v roce 2023 dvacet milionů, v roce 2024 čtyřicet milionů. Ještě pikantní na tom je, že ta transakce a dodavatelský řetězec je takový, že DIA objednává u NAKITu, státního podniku. Ten v rámci rámcové smlouvy objednává u svého dodavatele a ten dodavatel ještě u svého subdodavatele. Takže tam máme minimálně čtyři subjekty a samozřejmě pochybuji, že by to dělali bez provize. Takže tam máte minimálně dva subjekty, které si na tom dávají provizi. Takže se můžeme bavit o nějaké efektivitě, to za prvé. Za druhé, pan ministr tady zmínil Evropskou digitální peněženku. Ano, mým argumentem je, že bychom měli být efektivnější a počkat na to evropské řešení. Pan ministr je skeptický, já jsem optimistický.

Dne 8. listopadu 2023, tedy letos, komise vydala tiskovou zprávu, která začíná slovy: Komise vítá konečnou dohodu, k níž dnes dospěl Evropský parlament a Rada Evropské unie na závěrečném trialogu u nařízení, kterým se zavádějí Evropské peněženky digitální identity. Včera proběhlo schválení této normy, tohoto legislativního rámce na příslušném výboru Evropského parlamentu a nyní už projde formálním schválením na plénu Evropského parlamentu, které bude možná v prosinci, možná v lednu.

Následně mají členské státy 24 měsíců na to, aby evropskou digitální peněženku implementovaly. Digitální informační agentura si už na příští rok, kdy vynaloží 40 milionů na eDokladovku, taktéž rozpočtuje 15 milionů už na evropskou digitální peněženku. Takže dohromady tu máme nějakých 75 milionů korun, které investujeme do toho, abychom měli chvíli eDokladovku a potom už se připravovali na digitální evropskou peněženku. Myslím, že i soukromý sektor by uvítal to, abychom se aktivně a poměrně intenzivně věnovali spíše evropskému řešení, protože sice od ledna, respektive od července příštího roku, se můžete prokazovat elektronickou občankou, ale stejně u sebe budete muset mít řidičák, zdravotní kartičku pojištěnce, například rybářský lístek nebo zbrojní průkaz. Protože pokud bychom stihli nebo vláda stihla naplnění zákona práva občana na digitální službu a od 1. 2. 2025 bychom plně elektrizovali všechny služby, všechny agendy, které stát má, tak tam samozřejmě, protože si můžete řidičák, kartičku pojištěnce, rybářský lístek i zbrojní průkaz nechat zdigitalizovat, tak byste mohli mít právě od 1. 2. 2025 tu eDokladovku, kde by to dávalo smysl, protože ostatní doklady už byste nepotřebovali ve fyzické formě.

Ale já se domnívám, že bychom mohli, pokud by se tomu DIA intenzivně věnovala, mít už řešení ve spolupráci se soukromým sektorem k té elektronické peněžence. Takže sice příští rok budete muset na stavební úřad se stohy papírů, protože nebudeme mít digitalizované stavební řízení, ale aspoň se prokážete elektronickou občankou. Ve světle těchto informací já dávám návrh na opakování druhého čtení tohoto zákona, kde bychom mohli změnit některé parametry a prodloužit třeba účinnost nebo odložit tento zákon, tak abychom peníze, které do toho teď investujeme, mohli například dát policistům, hasičům, učitelům nebo lékařům. Myslím si, že opravdu rok s plastovou kartičkou ještě vydržíme. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

Robert Králíček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Králíček (ANO): Kde je ta vaše spravedlnost? To je při vší úctě minimálně dvojí metr Králíček (ANO): Máme dvacet pozměňovacích návrhů „Jsem v šoku! Co se to tady stalo?!“ Nacher posunul Sněmovnu k hlasování. Okamura ve varu Králíček (ANO): Po prezidentských volbách jste zařadili vyšší rychlost parního válce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama