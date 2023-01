Králíček (ANO): Váš projev byl plný arogance, urážek a nenávisti, pane poslanče

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, mně ten projev pana Letochy velmi mrzí. Mrzí mě z toho důvodu, že pokračuje v tom, co se stalo včera večer. Ten projev byl plný arogance, urážek a nenávisti. Svými výroky, pane poslanče Letocho, prostřednictvím paní předsedající, štvete společnost, tvrdíte, že opozice tu straší společnost válkou, že někoho strašíme. Vy ji štvete proti nám. Štvete ji tak, až se stane násilí, a to půjde za vámi, protože to, co jste předvedl za projev, to byl podle mě projev, možná, který jste psal ve spolupráci s KRITem, s vaším propagandistickým týmem. Ano, vy nám tu zakazujete svolat schůzi o nedůvěře. My fakt nejsme idioti, abychom nevěděli, že nemáme sto jedna hlasů, ale naším právem je, abychom vyjádřili svoji nespokojenost, protože jste prostě nás zase před 14 dny převálcovali, nechtěli jste nám schválit ani jeden z navržených bodů, a jediné, co umíte, tak nás tu dehonestujete, urážíte a svádíte to na nějakou prezidentskou kampaň. Ale paní předsedkyně Schillerová ve svém úvodním projevu neměla ani jedno slovo o prezidentské kampani. Řekla tu několik bodů, co vláda dělá špatně, a pak si poslechněte nenávistný projev pana Lipavského, nenávistný projev paní ministryně obrany. Poslechněte si i projev pana premiéra, jak se o nás vyjadřovali a kdo zatáhl do té debaty prezidentskou kampaň. Fakt mě to mrzí, a zrovna od vás, pane poslanče. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

Robert Králíček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Králíček (ANO): Neměli byste zapomenout, že stále skoro tři miliony vás nevolily Králíček (ANO): Pane ministře, o jakém mocenském vlivu to mluvíte? Králíček (ANO): Trochu mě děsí, kde všude vidíme ruské špiony a ruské šváby Králíček (ANO): Kolik příslušníků policie chybí a jak se k této situaci postavíte

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama