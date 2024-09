Krása (Trikolora): Předseda vlády využije rekonstrukci vlády k mediálnímu restartu

Celý týden můžeme sledovat vládní krizi v přímém přenosu, kdy se předseda vlády, po schůzce s ministrem Ivanem Bartošem, rozhodl jej odvolat z vlády. Piráti to nevydýchali, a aby nějak zakryli svoji neschopnost, obvinili „bosse“ z ODS, že ze strachu o svůj byznys donutili Petra Fialu, aby ministra Bartoše odvolal. To vše bez jediného důkazu. Proč končí Piráti ve vládě je jasné. Předseda vlády si počkal na výsledky krajských voleb a po drtivé porážce Pirátů využil příležitosti a my teď budeme pravděpodobně sledovat výměnu ministrů. Na další vývoj si musíme ještě chvíli počkat, protože Piráti po internetu hlasují o odchodu z vlády a hlasování bude probíhat až do pondělních dvaceti hodin, i když si myslím, že je to nadbytečné, protože je už rozhodnuto. Předseda vlády využije nepochybně rekonstrukci vlády a možná i jejímu zmenšení, k mediálnímu restartu, který by měl koalici nasměrovat k volbám do Poslanecké sněmovny.

Ještě se krátce vrátím k povodním. Dnes se už rozbíhají odklízecí a rekonstrukční práce, které si vyžádají spoustu času, ale hlavně prostředků. V této souvislosti nemohu smlčet, možná nechtěný klam předsedy vlády, který před týdnem, po návratu z Wroclawi po jednání s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou uvedl na síti X – „Dohodli jsme se, že EU uvolní na pomoc Česku dvě miliardy eur (50 miliard Kč) z kohezních fondů,“ Ukázalo se však, že se jedná o velký omyl. Je to tak, že nám je „dovoleno“, abychom si z prostředků, které nám byly z fondů EU rozpočtovány, si můžeme oněch 50 mld. korun použít na rekonstrukce po povodních. Císařovna Leyenová, jak jí někteří nazývají, nám nedala nic. Na nás je, abychom se rozhodli, které stavby a projekty zrušíme či omezíme, abychom mohli prostředky použít na škody po povodních. Pořád nám je tvrzeno, že EU je tou hrází a pomocnou rukou v případě nějakých krizí. Jak se to slučuje s pravdou si každý vyhodnotí sám. My platíme do EU a když potřebujeme prostředky na škody po povodních, tak je nám milostivě dovoleno, že můžeme použít pouze část peněz, které nám už byly přiděleny. Česká státnost dostala další facku. Nakonec ještě jednu poznámku. Jak uvádí ekonomka Ivana Turková, celková pomoc Ukrajině, včetně té vojenské, nás už stála 124 miliard korun, a k tomu je třeba započítat ručení za závazky Ukrajiny. Nevím, zda je údaj pravdivý, ale jako daňoví poplatníci bychom to měli vědět a určitě bychom pro tyto prostředky našli lepší využití u nás doma.

Teď z úplně jiného soudku. V rámci krajských voleb se v obci Horní Lidečko v okrese Vsetín uskutečnilo referendum o stavbě Domova pro seniory pro 25 seniorů. Jeho výsledek je šokující! Tady je zápis o výsledku referenda ze stránek obce: Otázka č. 1: Souhlasíte, aby se v obci Horní Lideč postavil Domov pro seniory? Pro odpověď ANO hlasovalo 275 oprávněných osob, tedy 43,10 % z oprávněných osob, které se referenda účastnily. Pro odpověď NE hlasovalo 348 oprávněných osob, tedy 54,55 % z oprávněných osob, které se referenda účastnily. Otázka č. 2: Souhlasíte, aby se Domov pro seniory postavil v navrhované lokalitě vedle základní školy v Horní Lidči? Pro odpověď ANO hlasovalo 225 oprávněných osob, tedy 35,27 % z oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily. Pro odpověď NE hlasovalo 400 oprávněných osob, tedy 62,70 % z oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily. Výsledkem referenda je závěr, že občané NESOUHLASÍ s tím, aby se v obci Horní Lideč postavil Domov pro seniory. Je to neuvěřitelné rozhodnutí občanů, které nechápu. Především, jedná se o malý Domov, který by byl především pro místní občany, kteří by se nemuseli stěhovat jinam až zestárnou a nebudou schopni se sami o sebe postarat, a to je zásadní. Rodáci zůstanou mezi svými. Každý zestárneme a řada z nás nebude mít zázemí, aby se nás, až budeme nemohoucí, doma někdo postaral. Je nepochopitelné, že občané Horního Lidečka nemyslí sami na sebe. Pracoval jsem v Domově pro seniory dvacet dva let, vím, jak bylo těžké pro některé lidi opustit svůj byt, svoji obec a jít do neznámého prostředí mezi cizí lidi. Co mě však šokuje je nezájem všech médií. Zaznamenal jsem, že pouze TV NOVA věnovala referendu pozornost. Kdyby se jednalo o jiné skupiny lidí, byli bychom svědky obrovské mediální masáže o tom, jak jsme netolerantní a jací jsme maloměšťáci. Jde o staré lidi a média mlčí! Co se to s námi stalo, že nás nezajímají naše matky a naši otcové?

ANO ve volbách do Senátu potvrdilo svojí dominanci na politické scéně, i když někteří možná očekávali, že zvítězí výrazněji. Dovolím si přičinit dvě poznámky. Ukazuje se, že Senát si za svojí existenci nezískal žádné významné postavení a většina občanů jej považuje za spíše zbytečný. Svědčí o tom opakovaná velmi nízká účast občanů ve volbách. Letošních necelých osmnáct procent nutně vede k úvaze o legitimitě senátorského mandátu. Je to otázka našeho ústavního systému a asi se s tím nedá nic dělat, protože složení Senátu nebude nikdy takové, aby sami senátoři hlasovali o jeho zániku. Předseda vlády Petr Fiala komentoval výsledek senátních voleb slovy: „Cíl, který jsme v těchto volbách měli, byl jasný, abychom ubránili Senát jako klíčovou pojistku demokracie před levicovými populisty.“ Je to prakticky stejná věta, kterou pronesla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová po prvním kole senátních voleb. To neustálé nepravdivé tvrzení o tom, že jenom koaliční strany jsou demokratické je až trapné a myslím si, že to většina z nás už ani nevnímá. Pokud jsou opoziční strany nedemokratické, je to v rozporu s naší ústavou a pan premiér by měl podat návrh správnímu soudu na zákaz činnosti stran, o kterých tvrdí, že jsou nedemokratické. Pokud tak nečiní, jedná se pouze o rétorické klišé a neměl by jej používat.

Mgr. Václav Krása Trikolora

Kandidát do Poslanecké sněmovny ve Stř. kr. za TSS.

