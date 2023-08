Krása (Trikolora): Prezident i ministr vnitra by se měli stydět

reklama

Souhlasím s panem prezidentem i s ministrem vnitra, že násilnické činy některých Ukrajinců nelze vztahovat na všechny Ukrajince. Nelze uplatňovat kolektivni vinu za činy jednotlivců.

Jenže právě pan ministr vnitra, za blahosklonného souhlasu pana prezidenta, uplatnil kolektivní vinu v případě pěvkyně Anny Netrebko či tenistky Anastasie Pavljučenkové, které opravdu nemají s válkou nic společného.

To, co oba politici udělali, je nazýváno pokrytectvím a měli by se stydět, ale to bych chtěl asi moc.

