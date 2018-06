Krautwurm (HPP 11): Namísto Vestecké spojky postavte radiálu k D3

Jižní Město ohrožuje projekt tzv. Vestecké spojky, tedy dálničního tahu vytyčeného na rozhraní šedesátých a sedmdesátých let v projektu ZÁKOS.

V jižním segmentu Prahy straší významná dopravní stavba. Říkáme jí tu Vestecká spojka. S její realizací počítá dokonce i připravovaný Metropolitní plán. Tento dopravní tah je pozůstatkem původního pražského okruhu, tak jak jej předpokládal tzv. ZÁKOS. Kdo pamatuje dobu socialistického plánování šedesátých let, tak bude vědět o čem mluvím. Ostatní pilné čtenáře odkazuji do služeb strejdy Gůgla.

Světe div se, i na Jižním Městě našla tato stavba své podporovatele. Konkrétně pro ni horuje pan Souček na stránkách tisku „Naše Praha 4“. A že prý odlehčí ulici Ke Kateřinkám a následně prý i v Opatovské a výrazně prý sníží dopravu i na exitu Šeberov a dopravnímu zatížení Chilské, zkrátka výrazně zlepší průjezdnost Jižního Města a klesne intenzita dopravy. To tvrdí pan Souček ze strany JMND, uskupení kdysi starosty Prahy 11 Mlejnského.

Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D. HPP 11



Pomýlenější nebo vylhané (vyberte si) představy, aby pohledal! Vestecká spojka jako pověstný zombie přežila smrt původní trasy tzv. JVK (JihoVýchodní Krátká), vždyť dnes v provozu okruh odvádí dopravu trasou JVD (JihoVýchodní Dlouhá). ZÁKOS pro město vytyčil soustavu radiál doplněnou 3 okruhy. Zůstala nám z něho mimo jiné Severojižní magistrála a zmíněný nemrtvý projekt Vestecká spojka (tehdy trasa vnějšího okruhu). Radiála v oblasti Krče se nám ale jaksi vytratila, a to je právě ten největší problém. Tedy problém Jižního Města versus Vestecká spojka. Nejen, že Vestecká spojka přivede na Jižní Město zkratkou dopravu vnějšího okruhu, ale domyslete, co se stane po dokončení dálnice D3! Radiála na Městský okruh (neboli Jižní spojku) tam jaksi není uvažována a zatím o ní nikdo ani nechce slyšet, a tak se celý provoz zase povalí osvědčenou D1 přetínající Jižní Město na část I. a II. Nežádoucí projevy dopravy jako hluk a znečistění nevyjímaje. Nevím, proč bych si měl přát, aby naše již tak dopravou zatížená městská část byla obdařena dalšími kolonami nekončících vozidel.

Co tedy s tím? V zájmu Jižního Města je oživit projekt Krčské radiály a bratrsky se podělit se sousedy o provoz dálničních tahů: my tu máme D1 (a těžko nám ji kdo odpáře) a vy si, prosím pěkně, užívejte zase s D3. A to nezmiňuji fakt, že přece jen stavebnictví pokročilo a při dobré vůli se najde řešení, jak tu Vaši radiálu schovat pod zem.

