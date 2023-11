Krumer (SPD): Fialova vláda s Pavlem našemu státu škodí a ohýbá zákony

reklama

Petr Pavel obchází a pošlapává trvale platné dohody vítězných mocností, uzavřené ke konci druhé světové války na Jaltě, když dojednává předávání majetku šlechtickým rodům. Dohoda obsahuje i pasáž, že zkonfiskované majetky těch, kteří spolupracovali s hitlerovským Německem, jsou nevratné, aby se už nikdy nemohla opakovat zvěrstva, která hitlerovské Německo provádělo. Aktivita prezidenta Pavla k obcházení dohody vítězných mocností, vyjádřená i v dekretech prezidenta Beneše, je zahráváni si ohněm, hraničí s vlastizradou, a tato osoba by neměla být naším prezidentem.

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 2% Není 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6416 lidí

K tomu ještě vláda opět lže. Odmítla ve sněmovně návrh opozice navýšit důchody na zákonnou valorizaci důchodcům. Přitom vláda zákon porušila tím, když uvedla jako důvod odmítnutí, že v návrhu opozice jde o nezákonné navýšení důchodů. Ale pro sebe, církve, prokurátory, soudce a další si zvedla důchody a náhrady o celou valorizaci.

Pro vládu, prezidenta, církve a další tak valorizační zákon platí, ale pro důchodce neplatí, když jim snížila zákonnou valorizaci o dvě třetiny. Je to další etapa okrádání důchodců. Potom se diví, že je velký propad tržeb, když většina seniorů nemá ani na nájem, topení, plyn elektřinu a na základní potravinový koš. Důchodci, nevolte tu partu, která vámi pohrdá.

Přitom vláda svojí politikou ničí to, co důchodci za svůj život vybudovali. Aspiruje tím na nejhorší vládu v historii, která spolu s Pavlem okrádá občany, za naše peníze nás zatahuje do válek, vraždění, ničení, podporuje bezbřehou migraci a předává pravomoci našeho státu do EU. Tím vláda v součinnosti s Pavlem likviduje náš stát, a spoluvytváří jednotnou Evropskou říši, řízenou z jednoho centra v Bruselu, kde hlavní slovo má opět Německo.

Stáváme se kolonií, montovnou a odbytištěm často nekvalitních produktů nadnárodních monopolů, a závislí především na Německu, které v době malého odbytu likviduje firmy a svoje filiálky především u nás.



PaedDr. Vladislav Krumer SPD



Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

