Krumer (SPD): Něco o volbách, jejich přípravě a motivaci být zvoleni

Prosazuje elektronickou volbu a chce umožnit volit ze zahraničí i těm, kteří v zahraničí žijí a měli za předky Čechy až do čtvrtého kolena. K tomu jim stačí pouze jejich prohlášení, a nijak to nemusí prokazovat. Také chce umožnit volit i těm cizincům, kteří mají u nás trvalý pobyt, ale nemusí mít české občanství. To včetně elektronické volby je možné snadno zmanipulovat. Opozice s tím logicky nesouhlasí, i většina občanů s tím má problém. Ale ta kouzelná stoosmička převahy poslanců pětikoalice jim dává jistotu, že si můžou všechno dovolit bezohledně prosadit.

Opozice se dosud málo snaží sjednotit, síly se tak tříští a opět hrozí, že tisíce hlasů propadnou. To ukazují i předběžné průzkumy. V nich jasně vede ANO, které dosahuje na hranici čtyřiceti procent, a vytvoření většiny v parlamentu a vlády se bez něj neobejde. Podle současných preferencí by jim pohodlně stačila většina ve sněmovně, pokud by ANO šlo do voleb v koalici s SPD a zanechalo přetlačování jednotlivých opozičních subjektů. Prostě udělat všechno pro to, aby se nedostaly strany současné pětikoalice do vlády a do vedení státu za to, co předvedly a předvádějí, když vládnou, a jaké škody už nadělaly.

Po volbách by se i z jiných opozičních subjektů, které se do sněmovny dostanou, mohli také někteří odborníci prosadit, a i o tom je třeba připravit povolební dohodu. To ale chce intenzivní jednání už nyní. Byla by to politická sebevražda Babiše a ANO, kdyby do předvolební koalice šlo ANO s někým z pětikoalice. U většiny členů vedení stran a hnutí jde především o to dostat na kandidátku známé tváře, aby měli, jak se říká, volební potenciál a na něj získali hodně voličů.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD





A některým je jedno, jestli něco umí, jaký mají charakter, jestli to jsou odborníci, anebo jestli jsou neschopní a nekompetentní. Například brankář Hašek je taky známá tvář, všemi prostředky se vehementně do politiky tlačí, ale odborník není. Často platí to poslední, ale hlavně že jsou kandidáti mezi voliči známí. Především jde vedení o to dostat ty, kteří jsou veřejnosti známí, na kandidátku, ani to nemusí být členové. Na přední místa obsadit sami sebe, být zvoleni a brát za zvolené příslušný obnos do stranické kasy, a s ním vedle svých poslaneckých náhrad podle sebe hospodařit. Proto to i ve vládě tak vypadá.

Sněmovna a senát se od vlády taky moc neliší. Jsou tam lidé známí, ale odborníci to nejsou. Odborníci a pracovití nemají na sebepředvádění a marketink moc času, protože je živí práce, a ne funkce. Ale nezáleží na jejich věku, jestli jsou senioři, anebo junioři, či středního věku. Záleží na tom, co je za nimi, co pro naši zem udělali a dělají, zda jsou odborníci, jaké mají zkušenosti. Často taky nesouhlasí s tím, jak si jejich vedení vede.

Proto jsou v pozadí i na kandidátkách, jejich práce sice vidět moc není, ale vedení stran je i jejich práci pro sebe využívá. Na předních volitelných místech kandidátek je velká tlačenice, a ty si obsazují politici, protože tak sami o sobě rozhodují. Politici, kteří jsou v poslanecké sněmovně nebo v senátu, by také neměli kandidovat do krajských voleb, protože potom nestačí řádně vykonávat obě funkce, a jde jim především o peníze.

Hlavně by poslanci a senátoři, volení za příslušný kraj, měli mít svoji poslaneckou kancelář v krajském městě, kde je většina obyvatel a také ze všech míst nejlepší doprava, a nejen v místě nebo obci svého bydliště. Tam si za nimi lidé mohou zajít, i když tam kancelář nemají. V této kanceláři by měli poslanci nejméně dvakrát týdně alespoň čtyři hodiny pobývat a hovořit s občany o problémech, které je třeba řešit.

V ostatním čase tam mohou být jejich asistenti, kteří jsou za to taky placeni. Na asistenty mají poslanci vyčleněno padesát tisíc korun měsíčně, stejně jako peníze na nájem kanceláře a její vybavení. Na to by si voliči měli dát pozor, takové nevolit a kroužkovat odborníky ve volebních listinách za nimi. Změní se ten stav někdy a právo rozhodovat o místech na kandidátkách nebudou mít jenom politici ve vedení, ale budou o nich rozhodovat členové příslušných stran a hnutí ve vnitřních a kontrolovaných tajných předvolbách na svém sněmu?

