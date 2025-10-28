Ministryně Černochová: Stát nejsou jen hranice, ale hodnoty a ideje

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 28. říjnu.

Ministryně Černochová: Stát nejsou jen hranice, ale hodnoty a ideje
Na Vítkově jsme si dnes připomněli 107. výročí vzniku samostatného Československého státu a odhodlání našich legionářů, kteří tuto svobodu a samostatnost vybojovali.

Dnešní oslavy jsou mementem, že stát nejsou jen hranice, ale hodnoty a ideje, za něž stojí bojovat. Jak řekl prezident Tomáš Garrigue Masaryk: „Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily.“ Přestože Československo jako takové už neexistuje, hodnoty, na kterých vzniklo, zůstávají: svoboda, demokracie, odpovědnost a odvaha.

Přeji vám krásný sváteční den. Nezapomínejme na ty, kteří za naši svobodu bojovali, a chraňme ji každý den.

