Skopeček (ODS): Náš stát vznikl z odvahy, víry a vůle postavit se na vlastní nohy

Navečer 28. října vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu, který noc předtím sepsal Alois Rašín. Do předsednictva Národního výboru byli zvoleni Vavro Šrobár, Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla a Jiří Stříbrný. Jejich zásluhou se podařilo v zemi udržet klid, odvrátit možný zásah vojenských jednotek přítomných v Praze a poklidně převzít moc od rakouských úřadů.
Ten den vznikl náš stát — na troskách Rakouska- Uherska a v chaosu konce 1. světové války. Vznikl z odvahy, víry a vůle postavit se na vlastní nohy a završit tak letitou touhu Čechů a Slováků po vlastním státu. Pečujme o tento odkaz našich předků, protože svoboda a nezávislost nejsou samozřejmost.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
autor: PV