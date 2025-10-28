Skopeček (ODS): Náš stát vznikl z odvahy, víry a vůle postavit se na vlastní nohy

28.10.2025 18:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 28. říjnu.

Skopeček (ODS): Náš stát vznikl z odvahy, víry a vůle postavit se na vlastní nohy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Skopeček

Navečer 28. října vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu, který noc předtím sepsal Alois Rašín. Do předsednictva Národního výboru byli zvoleni Vavro Šrobár, Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla a Jiří Stříbrný. Jejich zásluhou se podařilo v zemi udržet klid, odvrátit možný zásah vojenských jednotek přítomných v Praze a poklidně převzít moc od rakouských úřadů.

Ten den vznikl náš stát — na troskách Rakouska- Uherska a v chaosu konce 1. světové války. Vznikl z odvahy, víry a vůle postavit se na vlastní nohy a završit tak letitou touhu Čechů a Slováků po vlastním státu. Pečujme o tento odkaz našich předků, protože svoboda a nezávislost nejsou samozřejmost.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

  • ODS
  • místopředseda PS PČR
autor: PV

