Valachová (SOCDEM): Otakar Motejl, obhájce pronásledovaných

29.10.2025 4:29 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Otakaru Motejlovi.

Valachová (SOCDEM): Otakar Motejl, obhájce pronásledovaných
Foto: Archív Kateřina Valachová
Popisek: Kateřina Valachová

JUDr. Otakar Motejl -  obhájce. Obhájce pronásledovaných, neúnavný obhájce demokratického právního státu, a především obhájce každého člověka, který se na něho obrátil s žádostí o pomoc. Patřil mezi "kapitány" polistopadové justice. Přesto se nejlépe a nejvíce cítil obhájcem. Někteří si ho pamatují jako ministra spravedlnosti, předsedu Nejvyššího soudu nebo prvního českého ombudsmana. Já si ho vždy budu pamatovat jako člověka lidského, spravedlivého a přísného na sebe i na druhé, pokud šlo o spravedlnost, postavení se za práva slabšího či zranitelného - zkrátka za správnou věc - bez ohledu na "oběti či nepohodlí", které to může s sebou nést. U něho jsem se naučila, že právo je hodnotová kategorie. "Prázdné právo" je totalitou. Bylo mi velkou ctí se u něho "učit právu". Chybí mi. Dnešní slavnostní den a ocenění jeho práce pro republiku panem prezidentem je ale důkazem, že jeho odkaz je tu stále s námi a je živý. Jsem také ráda, že pan prezident ocenil JUDr. Otakara Motejla in memoriam 25 let poté, co se stal prvním českým ombudsmanem, tuto instituci v naší republice vybudoval a založil její pevné základy.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

  • SOCDEM
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pavel: Volby ukázaly silnou občanskou angažovanost pro změnu
„Babiš bude Trumpův nepřítel č. 1.“ Lipavský zveřejnil tajemný vzkaz
Královéhradecký kraj transformuje tři osmiletá gymnázia
Drahoš: Svoboda nemůže být bezbřehá. Stát může něco omezit

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Motejl , Valachová , SOCDEM

autor: PV

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

To jako vážně?

Prý by podle návrhu Evropské komise děti jakéhokoli věku mohly projít neomezeně změnou pohlaví, terapie ke kontrole tohoto rozhodnutí by přitom byly zakázané. To jako fakt? Není už načase s EK něco radikálního udělat? Vždyť to je jedna šílenost za druhou s čím přichází. Nebo podle vás snad ne? Podle...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kombinace potravin pro tělo naprosto nevhodnéKombinace potravin pro tělo naprosto nevhodné Mladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovyMladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): Má osobní zkušenost s elektromobilitou

6:08 Niedermayer (TOP 09): Má osobní zkušenost s elektromobilitou

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k elektrommobilitě.