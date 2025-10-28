Valachová (SOCDEM): Otakar Motejl, obhájce pronásledovaných

JUDr. Otakar Motejl - obhájce. Obhájce pronásledovaných, neúnavný obhájce demokratického právního státu, a především obhájce každého člověka, který se na něho obrátil s žádostí o pomoc. Patřil mezi "kapitány" polistopadové justice. Přesto se nejlépe a nejvíce cítil obhájcem. Někteří si ho pamatují jako ministra spravedlnosti, předsedu Nejvyššího soudu nebo prvního českého ombudsmana. Já si ho vždy budu pamatovat jako člověka lidského, spravedlivého a přísného na sebe i na druhé, pokud šlo o spravedlnost, postavení se za práva slabšího či zranitelného - zkrátka za správnou věc - bez ohledu na "oběti či nepohodlí", které to může s sebou nést. U něho jsem se naučila, že právo je hodnotová kategorie. "Prázdné právo" je totalitou. Bylo mi velkou ctí se u něho "učit právu". Chybí mi. Dnešní slavnostní den a ocenění jeho práce pro republiku panem prezidentem je ale důkazem, že jeho odkaz je tu stále s námi a je živý. Jsem také ráda, že pan prezident ocenil JUDr. Otakara Motejla in memoriam 25 let poté, co se stal prvním českým ombudsmanem, tuto instituci v naší republice vybudoval a založil její pevné základy.
autor: PV