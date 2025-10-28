HK ČR: Vláda chce dořešit financování kompenzací nepřímých nákladů pro energeticky náročná odvětví

Vláda letos v červnu rozhodla, že podpora bude vyplacena v plné výši odpovídající nárokům všech žadatelů. Hospodářská komora proto považuje za důležité, že se vláda k tématu vrací, aby přijala vhodné rozpočtové řešení, které umožní naplnit přijaté závazky vůči firmám z energeticky náročných odvětví.
„Vítáme, že kabinet v závěru svého mandátu nerezignuje na hledání cesty, jak zachovat právní kontinuitu a plnit závazky, které vyplývají z platného nařízení vlády. Věříme, že se najde cesta, jak naplnit důvěru podnikatelů z odvětví, která jsou nejvíce zasažena vysokými cenami energií a emisních povolenek,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Podle podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu činí celková potřeba na krytí kompenzací zhruba 2,24 miliardy korun. V rozpočtu ministerstva je však na tento účel vyčleněno zatím pouze asi 180 milionů korun, tedy zhruba osm procent potřebné částky. Chybějící prostředky měly být podle původního návrhu vlády převedeny z kapitoly všeobecné pokladní správy, avšak příslušné rozpočtové opatření ještě nebylo definitivně schváleno.
Hospodářská komora upozornila, že přestože se kompenzace vyplácejí v letošním roce, vztahují se k nákladům podniků za rok 2024, tedy za období těsně po odeznění hlavní energetické krize z let 2022–2023. Podle předsedy Sekce životního prostředí Hospodářské komory ČR Jana Mračka byl i tento rok pro energeticky náročná odvětví stále komplikovaný, protože především ceny emisních povolenek zůstaly výrazně nad předkrizovou úrovní.
„Firmy s vyplacením nároku počítají ve svých rozvahách. Potřebují jistotu, že stát dodrží pravidla a kompenzace vyplatí do konce roku, jak mu to ukládá platné nařízení. Pro předvídatelnost a stabilitu podnikatelského prostředí je zásadní, aby kabinet tuto záležitost dořešil a nenechal ji otevřenou,“ dodal Jan Mraček.
Hospodářská komora věří, že se podaří najít takové řešení, které umožní kompenzace vyplatit v souladu s nařízením vlády, a tím zajistí právní jistotu podniků a potvrdí dlouhodobou snahu státu podporovat udržitelnou konkurenceschopnost českého průmyslu.
autor: Tisková zpráva