Krumer (SPD): Píše a mluví se o úspěchu hokejové dvacítky, která získala medaili na MS

Abychom stáli na zemi, ale zhodnotili i tento výjimečný úspěch, který nám udělal radost, s rozvahou, a s poučením. Bohužel to není výsledek jenom generací a systému, který však nemáme, ale více je to o penězích rodičů, jejich obětavosti a nadšení. Ročně jdou na hokejové tréninky a zápasy dětí desetitisíce z rodinného rozpočtu, okolo čtyřiceti až padesáti tisíc jenom za poplatky za stadion a trenéry.

Před rokem 1989 jsme vytvořili systém sportovně talentované mládeže, a to tréninková střediska mládeže, sportovní třídy, a sportovní školy. V nich působili profesionální i dobrovolní trenéři a systém pokryl celou republiku. Do systému se tím dostali talentované děti a mládež i z venkova, protože byl financován ČSTV a státem. Značný podíl na systému u dospělých měla armáda a MV, středisky Dukla a Rudá hvězda. Něco o tom vím, byl jsem spoluzakladatelem systému péče o sportovně talentovanou mládež a podílel jsem se na jeho vedení a provozu před rokem 1989.

Po Havlovském převratu byl však systém zrušen. Podnik Sazka, další majetek a podniky ČSTV, které především sport financovaly, byly v devadesátých letech sportu ukradeny a rozkradeny a sport zůstal s holým zadkem. Dospělá reprezentace z toho systému, do kterého patřila i Střediska vrcholového sportu mládeže a SVS dospělých, žila ještě deset až patnáct let po převratu. Teď se obtížně opět k tomu vrací, ale pod jinými názvy.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



O to více patří obdiv při nahodilých výsledcích nejen rodičům, ale I trenérům a realizačním týmům. Velké uznání a blahopřání patří hokejové dvacítce k bronzových medailím, které mají pro nás cenu zlata, a tento jedinečný zápas o stříbrnou medaili vejde do hokejové historie. Snad se vláda konečně více zaměří na financování sportu především dětí a mládeže, namísto posílání peněz a vojenské techniky do válek, vraždění a ničení i přesto, že tím porušují ústavu a naše zákony.

Nebo si budeme muset počkat na další, skutečně naši vládu, která se bude přednostně starat o naše děti, mládež a občany. To platí nejen pro talentované, ale pro všechny a pro jejich zdravý životní styl. Především to platí na všech typech škol, od mateřských až po vysoké. Tam výrazně poklesla úroveň tělesné výchovy a zájem o ni. Na vysokých školách byla tělesná výchova zrušena a je na dobrovolné bázi podle kreditů, které mají studenti k dispozici, takže je na jejich rozhodnutí, jestli si tělesnou výchovu nebo nějaký sport zvolí, nebo kredit uplatní na jiné možnosti v rámci VŚ.

Je to velká chyba, a měla by se napravit. Dříve byla i TV na vysokých školách povinná. V prvním ročníku se studenti věnovali všeobecné sportovní přípravě a informativně sportům, v druhém a dalších studijních rocích si mohli podle svého zájmu vybrat sport podle zájmu. Učil jsem na katedře TV na tehdejší Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, věnoval jsem se vodáctví a orientačnímu běhu.

Vybudovali jsme loděnici, stavěli jsme i laminátové lodě, studenti sestrojili a svařili vlek na lodě, škola koupila starší nákladní auto RND, jezdili jsme i na vodácké kurzy po řekách v ČR i na Slovensku. To vše VŠ platila. Tam jsme každý rok sjížděli horní Váh (to ještě nebyla přehrada na Horním Váhu) až do Liptovského Hrádku, a někdy také až do Liptovského Mikuláše. Tábořili jsme v Liptovském Hrádku na louce tábořiště Borová Sihoť u Váhu. Také jsme sjížděli i divokou vodu na říčce Bělé od úpatí Kriváně, a podnikali jsme vysokohorské pěší túry. A dodnes když potkávám svoje bývalé studenty, tak si zavzpomínáme, a řada z nich zůstala řekám horám, sportovnímu pohybu věrná, a jezdí na vodu i se svojí rodinou a s kamarády.

V tom vidím smysl tělesné výchovy na školách, věnovat se celoživotně pohybu a rekreačně i s rodinou svým oblíbeným sportům. Bohužel o to se dnes školství systémově nestará, a někdy ani rodiče, protože mají dost práce s tím, aby se uživili, zaplatili za byt, topení, vodu. daně a další služby, které s bydlením souvisí. Mnoho dětí raději sedí u počítačů a mobilů, tloustnou a chybí jim pohyb a tělesná zdatnost. Projevuje se to potom i na atmosféře v rodinách, na chatrném zdraví populace a na všem, co s tím souvisí.

Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

