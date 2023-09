Krumer (SPD): Tak máme schválené ministerstvo sportu

reklama

Vznik ministerstva není špatný nápad. Ne však ministerstva vrcholového sportu, ale mělo by to být Ministerstvo tělesné výchovy a sportu - MTVS. To je důležitá oblast lidského života. Tělesná výchova a sport, pokud mají systém, podmínky, správně investované prostředky, i dobrovolné a tělesné výchově a sportu oddané cvičitele, trenéry, rozhodčí, organizátory a další funkcionáře v souladu s naší Tyršovskou tradici, jsou významné činnosti nejenom pro zdravý rozvoj mládeže, ale provázejí občany po celou dobu lidského života.

A to jak aktivně provozované, tak i divácky. Nejenom však pouze ve vrcholovém sportu, ale i ve sportu výkonnostním a zájmovém a v tělesné výchově jak dobrovolné, tak i v povinné na školách a učilištích. To vše spolu úzce souvisí a je neoddělitelné. Vrcholový sport je pouze malá část a vyústění systému u těch, kteří mají pro vrcholový sport a jeho jednotlivé části a discipliny předpoklady. Proto významný a nezastupitelný význam partnerství s MTVS musí mít i Česká unie sportu - ČUZ, a také Sokol. To vše má významný vliv pro zdraví populace.

Vznikem ministerstva tělesné výchovy a sportu - MTVS by se zrušila Sportovní agentura, útvary na Ministerstvu školství a další placené útvary, se sportem související v centru. Peníze, na ně vynakládané, by se jenom přesunuly pro nové MTVS, kde musí být především odborná kvalifikace, a ne politika a další politikaření, jak nám současná vládni garnitura předvádí.

Tělesná výchova a sport jsou nejméně stejně tak důležité jako je kultura, a ta svoje ministerstvo kultury má. Ale pouze se vznikem Ministerstva sportu nesouhlasím, je to šité horkou jehlou a neodborně. Můžete mě věřit, celý život pracuji v oblasti tělesné výchovy a sportu, a byl jsem i spoluzakladatel tréninkových středisek mládeže, sportovních tříd a sportovních škol, taky akce Sport pro všechny. To perfektně fungovalo, ale bohužel se po roce 1989 téměř všechno zrušilo. Rok jsem pracoval na Ministerstvu školství, kde jsem spoluzakládal odbor pro dotační tituly domácí, í z EU.

Tak nepřipravené Ministerstvo sportu přinese jenom do této problematiky další zmatek a zbytečně zvýšené náklady.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

