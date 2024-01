Krumer (SPD): Ti kteří napsali níže uvedený článek, mají zřejmě v této divné době motivaci

reklama

I tito tři kteří napsali níže uvedený článek, mají zřejmě v současné převrácené době motivaci a píšou, aby se to líbilo vládnoucím politikům, a udrželi si dobře placené místo. V mainstreamu je to obvyklé. Politika do sportu, kultury, a byznysu nepatří. Vrcholový sport je jenom malý segment sportu. Pokud jde o sport, tak důležitý je sport pro všechny, i sport výkonnostní. Když je u někoho a někde vrcholový sport brán jako politika, tak sportu a zdravému pohybu nerozumí. Jaká má potom být motivace vrcholového sportu a sportovců k dosažení nejlepších výsledků, když nějaký který si říká politik a zrovna je ve funkci ve straně nebo hnutí které fandí jenom jednomu a podle nich tomu správnému politickému směru, zakáže třeba těm nejlepším kteří sportu s cílem vyhrát olympiádu, mistrovství světa, anebo jinou soutěž to celoživotní snažení a motivaci provázenou velkou dřinou, které je i jejich zaměstnáním a obživou? Proč asi tuto pro sport škodlivou hloupou mantru často nedodržuje Německo, Francie, Itálie a další země? V podstatě jim zničí život. A stejné je to i s kulturou, a dalšími činnostmi, které baví nejenom ty kteří soutěží, ale svým uměním baví i miliony jejich fandů a sympatizantů. K tomu vrcholového sportu se dostane jenom hrstka těch opravdu nejlepších, talentovaných a s vhodným somatotypem. Ale účastnit se, stát na stupních vítězů a to nejenom na OH, mistrovství světa a Evropy, je nejvyšší motivace u většiny těch kteří sportují, a to zejména u dětí a mládeže. Tak i politici by si měli vzít rozum do hrsti, pokud nějaký mají, a neplést se do toho čemu nerozumí. A pokud to nedokážou, tak ani do politiky nepatří.

Dobrovský & Šídlo s Robertem Zárubou: Sport a politika nejdou oddělit

„Sport je de facto soupeření mezi národy bez použití zbraní. A třeba v hokeji se svým způsobem válčilo vždycky. Pro Rusy to byla konfrontace na nejvyšší úrovni,“ říká sportovní komentátor Robert Záruba, host podcastu Dobrovský & Šídlo.

K tomu dodávám. To si mysleli, myslí a válčili a válčí politici, a to je taky mantra těchto tří. Ale co to je pro Američany, a další sportovce ze všech světadílů? Zeptejte se však sportovců, jestli jim jde svým snažením o válku a válčení. Jde jim o to vyhrát, pokud reprezentují, tak jim jde o vlast, vítězství ve sportu ve kterém reprezentují svoji vlast, a jsou na ní hrdi. A taky jim jde o peníze, které vítězství ve vrcholovém sportu přináší. Jsou to profesionálové, je to jejich zaměstnání. O ty je taky připraví, včetně obživy jejich rodin, a to je na žalobu. Ale nikdy sportovcům nejde o válčení ve smyslu chamtivých politiků, protože místo soutěžení ve sportu, by byli politiky přinuceni narukovat do armády, válčit, ničit, vraždit, a taky nechat se zavraždit pro zájmy politiků a jejich zájmů.

Snad to i naše společnost pochopí, a ve volbách občané vyjádří hlas proti militantní politice a likvidačním příkazům našemu státu z EU, a jejich servilní plnění pětikoaliční vládou vedenou Fialou.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



