Kuba (ODS): Budějovičáci by si aquapark zasloužili

Aquapark v Budějovicích? No, já si tedy myslím, že si ho Budějovičáci zaslouží! A slyším to teď na ulicích od spousty z vás.

Ptáte se, proč musíme jezdit do Rakouska, Německa nebo do Prahy, když se chceme pořádně vykoupat! A spíš by naopak mohli jezdit návštěvníci k nám. Budou mít důvod u nás zůstat déle.

Myslím, že v lokalitě bývalých kasáren, mezi sídlišti Vltava a Máj, by klidně mohl vyrůst. Nemusí vypadat přímo takhle, jen jsem chtěl, abyste na té vizualizaci viděli, jaký obrovský potenciál a prostor tu máme. A že bychom měli mít vizi a odvahu město opravdu vytvářet.

Nebudu vám tady slibovat, že bude do půl roku stát. To fakt ne. Jen říkám, že my ho v Budějovicích chceme a pokud budeme mít příležitost radnici vést, začneme poctivě pracovat na tom, aby tady co nejdříve vyrostl. Budějovice mají být moderní evropské ambiciózní město a ne, abychom tu pořád jen říkali co všechno a proč NEJDE udělat. My takovou vizi máme, tak ji pojďme zkusit společně proměnit v realitu. Chce to práci, ale myslím, že to jde!

autor: PV