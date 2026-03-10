Skopeček (ODS): Budu nabízet řešení a změny, které posílí výkon ekonomiky

Vstup do stínové vlády beru jako závazek. Opoziční kritika za každou cenu a často navíc překroucená a vylhaná, jak jsme to zažívali v minulém volebním období, není styl práce, který si představuji. Opozice má samozřejmě kritizovat a hlídat vládu tam, kde to je na místě, ale má také nabízet lepší řešení.
Jako stínový ministr financí budu nabízet řešení a změny, které posílí výkon české ekonomiky. Česká republika patří mezi země OECD s nadprůměrně vysokým zdaněním práce. To snižuje konkurenceschopnost firem i motivaci zaměstnávat. Snížení zdanění práce bude jednou z priorit.
Stejně tak je potřeba více podporovat inovace a vznik nových technologických firem. Rychlejší daňové odpisy pro investice do moderních technologií nebo lepší podmínky pro rizikový kapitál mohou pomoci tomu, aby v Česku vznikalo více úspěšných start-upů a aby sem přicházely investice do pokročilých odvětví.
Chci také posilovat kapitálový trh a motivovat lidi více investovat. Proto zavedeme dlouhodobý investiční produkt i pro děti, aby si rodiny mohly budovat finanční rezervy už od útlého věku. Silnější role investování je předpokladem dlouhodobé udržitelnosti penzijního systému.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
