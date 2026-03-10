Skopeček (ODS): Budu nabízet řešení a změny, které posílí výkon ekonomiky

10.03.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vstupu do stínové vlády ODS

Skopeček (ODS): Budu nabízet řešení a změny, které posílí výkon ekonomiky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový ministr financí za ODS Jan Skopeček

Vstup do stínové vlády beru jako závazek. Opoziční kritika za každou cenu a často navíc překroucená a vylhaná, jak jsme to zažívali v minulém volebním období, není styl práce, který si představuji. Opozice má samozřejmě kritizovat a hlídat vládu tam, kde to je na místě, ale má také nabízet lepší řešení.

Jako stínový ministr financí budu nabízet řešení a změny, které posílí výkon české ekonomiky. Česká republika patří mezi země OECD s nadprůměrně vysokým zdaněním práce. To snižuje konkurenceschopnost firem i motivaci zaměstnávat. Snížení zdanění práce bude jednou z priorit.

Stejně tak je potřeba více podporovat inovace a vznik nových technologických firem. Rychlejší daňové odpisy pro investice do moderních technologií nebo lepší podmínky pro rizikový kapitál mohou pomoci tomu, aby v Česku vznikalo více úspěšných start-upů a aby sem přicházely investice do pokročilých odvětví.

Chci také posilovat kapitálový trh a motivovat lidi více investovat. Proto zavedeme dlouhodobý investiční produkt i pro děti, aby si rodiny mohly budovat finanční rezervy už od útlého věku. Silnější role investování je předpokladem dlouhodobé udržitelnosti penzijního systému.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

  • ODS
  • místopředseda PS PČR
Článek obsahuje štítky

ODS , stínová vláda , Skopeček

Ing. Veronika Vrecionová byl položen dotaz

A co jste pro zlevnění potravin udělali vy?

Myslím ODS, kterou hájíte, a která byly nejsilnější stranou v předchozí vládě, kdy cena potravin rostla ze všeho nejvíc? Vy teď říkáte, co je špatně, co se má udělat, ale proč jste to teda neudělali?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

