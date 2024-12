Kubíček (ANO): Podnikání bez dotací by muselo fungovat bez dotací v celé EU

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, představa malé obstrukce předsedy hospodářského výboru... Ale nic.

Já jsem měl pro vás připravené poměrně velmi dlouhé vystoupení, protože je mi naprosto jasné, že 70 procent Poslanecké sněmovny střeva toho zákona nezná a ani znát nemůže. Asi tak, jako kdybych já tady hovořil o transplantačním zákonu. Nicméně vrátím se jenom malým krokem k těm čtyřem pozměňovacím, a já už je nebudu komentovat, ani je nebudu rozebírat. Jenom se vrátím k těm kontrolám.

Ty kontroly, které jsou tam dané, je vlastně zavedení povinnosti reportování pro tisíce subjektů pod hrozbou ztráty podpory a pokuty až do výše 50 milionů korun. A je se třeba podívat, kdo vlastně v té podpoře byl. Martin Kolovratník, můj kolega, prostřednictvím pana předsedajícího, tady četl investory do malých fotovoltaických elektráren. Já říkám, je to deset obcí, ale byly to i nemocnice, byly to i podniky a tak dále. A oni do dnešního dne tuhle reportační povinnost neměli. Kdyby ta hranice 30 kilowatt byla posunutá na 100 kilowatt, tak se dostáváme k tomu, že to jsou ty firmy, které reportují už pravidelně. To jsou ty, které reportovat umí. A individuální kontrola v tomto případě vlastně začíná tím, že si vezmete materiály, které vám dodají, a posoudíte, jestli jsou relevantní, nebo nejsou. A teď dneska říkáte o tom, že dodají i ty zbytky těch investorů, kteří mají těch 30 kilowatt a navíc. A budeme kontrolovat úplně všechny. To je velký problém v tom, že jak je upozorněno, historicky se budou muset dodat všechny materiály, které k této fotovoltaické elektrárně byly přístupné, s tím, že to bude historické dohledávání. A je velmi pravděpodobné, že spousta materiálů nebude, bude chybět a tak dále. A v tu chvíli už to zadává prostě možnost správního řízení a pokuty.

Pak o čem ten zákon vůbec je? Já tedy řeknu ty tři zásady. Akumulace. Akumulace je ukládání elektrické energie, bateriová úložiště, popřípadě přeměna elektrické energie na vodík a tak dále a tak dále. Další je agregace. Agregace, to je to sdílení, to je to, o čem tady všichni mluví, a čekají ty světlé zítřky, že to bude bezvadné, někde vyrobíme, sdělíme to mezi baráky, vyrobí to město, sdělí si to a tak dále a tak dále. Ano, to je ono. A flexibilita souvisí s decentralizací energetiky, to znamená, že to řízení energetiky bude velmi složité, velmi náročné softwarově, hardwarově a investičně. A investičně! Takže já tady slýchám mnohokrát, jak to bude velmi levné. Ano, bude to bezemisní. Bude to jiné. Ale určitě to nebude levné.

Potom tady mám pár bodů, které jsem si tady poznamenal, když tady byl pan ministr financí, vaším prostřednictvím, a to je podnikání bez dotací. Já mu rozumím. Já jsem srdcem docela pravičák. Jenže podnikání bez dotací by muselo fungovat bez dotací v celé Evropské unii. Kdo se pohybuje v podnikání, ví, že jakákoliv položka dotovaná na jakémkoliv místě, bereme geopoliticky, vytvoří tlak, že investice se bude dělat tam. Tak to prostě je. A když budete fotovoltaiku podporovat s prominutím ve Španělsku dvakrát tolik než v České republice, nebo tady to nebude vůbec, tak tady nepostavíte jedinou fotovoltaickou elektrárnu. A všichni vám řeknou, že to můžete dálkově přenést z toho Španělska sem. Měl bych o tom dlouhou přednášku, jak je to s přenosem té elektrické energie, protože ona funguje tak, že si hledá cestu nejmenšího odporu, a není to tak, že ji dostáváte ze Španělska, i když si to jakoby myslíte.

A pak tady mám v globálu už úplně poslední věc. Tou poslední věcí je, že ten zákon je potřebný k tomu, abychom mohli fungovat, aby mohla vlastně nastat doba bezemisní energetiky. Ale tato vyhláška se nedotýká pouze fotovoltaiky. My jsme se tady trošku zacyklili ve fotovoltaice. Ale celý zákon se týká: větru, vody, fotovoltaiky a bioplynek. Nezapomínejte na to. A kdybyste se podívali do toho pozměňováku D17, tak byste se podívali na to, že největší ztrátu utrpěla vlastně v tom výnosovém procentu právě bioplynka, pokročilá výroba bioplynu, s kterou se v budoucí energetické koncepci počítá jako s jedním z pilířů toho, aby ta energetika fungovala.

Tak já vám velmi děkuji. My jsme se skutečně rozhodli, že nebudeme tento zákon zdržovat, aby prošel a učinily se další legislativní kroky. Děkuji novému panu ministrovi, že jeho přístup je diametrálně jiný než starého pana ministra Síkely. Děkuji za pozornost.

Ing. Roman Kubíček, Ph.D. ANO 2011



