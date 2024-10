Kubisková (Přísaha): Návrh rozpočtu je fiasko a musí se předělat

Místo toho nám náš “odborník na finance”. elektrikář Stanjura. předkládá co? Sekeru 241 miliard a snížení deficitu jen o pouhých 40 miliard. To vše v situaci rekordního zadlužování, kdy nám státní dluh příští rok překročí hranici 3,6 bilionu korun, tedy víc než 43 procent HDP.

To je totální fiasko a vrchol diletantství! Navíc čísla plavou na vodě. Eurostat varuje, že už výsledky za minulý rok 2023 nesedí a skutečný schodek rozpočtu je místo 288,5 miliardy celých 347 miliard! Do deficitu se totiž nezapočetla půjčka na investice do dopravní infrastruktury od EIB zhruba 19 miliard a další. Rozpočty pro další roky ale počítají s původní základnou 288,5 miliardy, a jsou tedy úplně zkreslené.

Podle Národní rozpočtové rady navíc nesouhlasí ani čísla, plánovaná na příští rok, o dalších 50 miliard! Důvodem jsou nadhodnocené příjmy z emisních povolenek, podhodnocené výdaje na důchody, na platy nepedagogických pracovníků, které jsou v rozporu s platnou legislativou, i výdaje na obnovitelné zdroje, které kvůli hrozícím arbitrážím zase zaplatíme my všichni.Hlavně, že nám premiér Fiala sliboval snižování deficitu o 1 % HDP ročně. To je skoro 80 miliard, a NE 40, kterých navíc dosáhli jen účetními triky.

Návrh rozpočtu je zkrátka jedna cinklá slátanina a ukázka nekompetentnosti Fialovy vlády. Zároveň je taky důkazem, že fiskální restrikce, kdy škrtíme ekonomický růst a místo do klíčových odvětví investujeme do předražených zbrojních zakázek bez multiplikačního efektu, jsou cestou do pekel.

Přísaha přitom říkala od začátku, že je třeba šetřit a osekat výdaje. Omezit zbytné výdaje na přebujelý úřednický aparát, zarazit předražené zakázky, hlídat dotační podvody i daňové úniky (kam utíká ročně až 400 miliard), zaměřit se na transferové ceny a odliv dividend a spravedlivě zdanit nadměrné zisky.

Ve světle všech skutečností Přísaha požaduje, aby byl návrh rozpočtu vrácen vládě k okamžitému přepracování, aby byl reálný a úplný.

Ing. Karolína Kubisková PŘÍSAHA Roberta Šlachty



