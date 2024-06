Kubisková (Přísaha): Novotný. Tímhle se ODS degradovala na skutečnou politickou žumpu

To je na mě moc! Pořád říkám, že ODS je strana kmotrů. Tímhle se ale degradovala, promiňte mi ten výraz, na skutečnou politickou žumpu! Absolutně nechápu, jak může nechat členem člověka, který svými slovy zaživa pohřbil nemocnou Aničku Slováčkovou, který uštval k smrti Ivetu Bartošovou, a který se neštítí opravdu ničeho. Včetně vyhrožování fyzickým násilím!

To bylo řečí od špiček ODS, jak je takové chování nepřijatelné. Teď PO VOLBÁCH je všechno jinak? I sám Benda nedávno tvrdil , že je to za hranou a teď bude odpouštět? Co taky čekat od rychlostudenta z Plzně, co má sám máslo na hlavě, a jehož jediným cílem je doklepat to do důchodu z teplé židličky v parlamentu.

ODSka zase potvrdila, že se jim nedá vůbec věřit. Že, co je před volbami, neplatí i po volbách, a že pro ni slovo slušnost a důstojnost nemá žádný význam.

Hulvát Novotný nemá za mě ve veřejných funkcích co dělat a měl by okamžitě skončit! Dělá ostudu nejen svojí ODS, ale celé politické scéně.